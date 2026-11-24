V polovině osmdesátých let nosil mladý Pražan po schodech paneláku podivné díly a sousedé mohli jen hádat, co v bytě vzniká. Málokoho by napadlo, že si tam skládá vlastní cestu na Západ. Jeho útěk patří k nejodvážnějším z komunistického Československa a skončil na místě, kam by s takovým strojem nikdo jiný nezamířil.
Stroj z trabantu a trakaře
Tím mladíkem byl Ivo Žďárský, rodák z Prahy a student leteckého inženýrství. Když utíkal, bylo mu 24 let. Prototypy stavěl přímo v bytě ve čtvrtém patře pražského paneláku a díly tam vynášel po schodech.
Postavil motorové rogalo, kterému letci říkají trajk. Pod křídlem rogala visí malá tříkolka s motorem a sedačkou pro pilota, takže stroj létá s vlastním pohonem. Většinu součástek přitom znal každý Čechoslovák z ulice nebo ze zahrady:
Přečtěte si také: Symboly v šuplíku pračky (2026): I značí předpírku, II hlavní praní, květina aviváž. Záměny si nemusíte všimnout roky dvouválcový dvoutaktní motor vymontovaný z trabantu, palivová nádrž z motocyklu Jawa, tři kolečka od trakaře jako podvozek, sedačka v podobě houpací sítě, vrtule ze skelného laminátu podle vlastního návrhu, skládací křídla s rozpětím kolem devíti metrů.
Díky skládacím křídlům šel stroj rozložit a převézt autem. Později se to ukázalo jako velká výhoda.
Srdcem Žďárského stroje byl dvouválcový motor vymontovaný z trabantu. Ilustrační foto. Zdroj: Hans Keim / Pexels. Létal i tam, kde nesměl
Žďárský chtěl volně létat a jednou v letectví podnikat. Tehdejší režim mu nedovolil ani jedno a systém ho podle vlastních slov znechutil.
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Historik Prokop Tomek v reportáži České televize připomněl, že ho z leteckého svazu vyloučili pro nekázeň. Žďárský přesto létal dál načerno, a to i v noci a nad Prahou. Při jednom letu mu docházelo palivo a musel přistát. Policie stroj zabavila, on ho ale později dostal zpátky díky úplatku.
Noc, o které nevěděli ani rodiče
O plánu neřekl nikomu, ani vlastním rodičům. Nenechal jim ani dopis na rozloučenou. Večer 3. srpna 1984 naložil rozložený stroj do rodičovské škodovky a odvezl ho na zorané pole u Lozorna na Slovensku, které si předem vyhlédl. Vzlétl 4. srpna kolem třetí hodiny ráno.
Směr hledal podle kompasu a jako zálohu měl hvězdy Velkého vozu. Sám později přiznal, že ze všeho nejvíc se bál, aby mu ve vzduchu nevypověděl službu motor z trabantu. Radarová stanice u hranice viděla daleko kolem sebe, jen přímo nad ní zůstával slepý kužel. Právě do něj Žďárský před hraničním pásmem prudce vyšplhal. Nahoře motor stáhl na minimum a řeku Moravu, která tvořila samotnou hranici, přelétl téměř bez hluku. Přelet pásma mu zabral asi 10 až 15 minut.
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Za hranicí si ještě dopřál vyhlídkový kroužek nad Vídní. Potom zamířil tam, kde přistávají velká dopravní letadla, totiž na mezinárodní letiště Schwechat. Dosedl na pojezdovou dráhu a zastavil u hangáru přímo pod křídlem dopravního boeingu.
Žďárský zakončil útěk na vídeňském letišti Schwechat, kde se svým rogalem zastavil pod křídlem dopravního boeingu. Ilustrační foto. Zdroj: Ramaz Bluashvili / Pexels.
Vytáhl propadlý československý pas a oznámil, že žádá o politický azyl. Letištní mechanici, kteří k neznámému stroji pod boeingem přiběhli a zpočátku na něj křičeli, brzy pochopili, koho mají před sebou, a místo nadávek mu nabídli kávu a koblihy. Rakouské úřady ho následně asi šest týdnů převážely mezi úkryty v okolí Vídně, protože se obávaly československé StB.
Vrtule z Kalifornie a hangár v poušti
Na podzim 1984 dostal ve Spojených státech azyl a usadil se v Kalifornii. Jeho stroj koupilo Muzeum u Checkpoint Charlie v západním Berlíně, které shromažďuje předměty použité k útěkům. Zaplatilo za něj 10 000 dolarů.
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V Long Beach založil firmu Ivoprop zaměřenou na nastavitelné kompozitní vrtule pro malá letadla. Začal jedinou vrtulí, kterou prodal na leteckém dni, a z výdělku vyrobil další. Podle firmy jich prodal přes 20 000.
Podle reportáží z let 2020–2023 žije od roku 2007 osaměle v hangáru v Lucinu, vylidněném městečku uprostřed utažské pouště. Má tam vlastní malou přistávací plochu a pro nákupy si létá cessnou. Do Evropy se od útěku nevrátil a rodiče ho v Americe navštívili až po pádu komunismu.
Zdroje: https://cnn.iprima.cz/nejdrzejsi-uteky-za-zeleznou-oponu-vlakovy-omyl-balon-sity-na-stroji-i-vysoke-napeti-527284, https://www.ivoprop.com/ivostory.htm, https://www.startitup.sk/v-panelaku-si-vyrobil-lietadlo-s-motorom-z-trabanta-prelet-cez-zeleznu-oponu-mu-takmer-nevysiel/, https://all-aero.com/2025/05/09/zdarsky-trike, https://www.heraldextra.com/news/2009/sep/06/airport-owner-is-only-resident-in-small-northern-utah-town/, https://www.ksl.com/article/20359568/the-most-interesting-utahn-youll-never-meet-, https://www.ksl.com/article/20359568/the-most-interesting-utahn-youll-never-meet-, https://www.yahoo.com/news/man-lives-alone-airplane-hangar-190800152.html, https://www.smithsonianmag.com/history/the-man-who-pierced-the-iron-curtain-in-a-flying-go-kartand-left-civilization-forever-180982739/
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