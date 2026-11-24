Největší rozdíl mezi dvěma tmavými laky často uvidíte až u okna. Vínová do fialova může ve stínu působit téměř černě, zatímco v denním světle se ukáže barva zralých višní. Čokoládově hnědá má vedle ní teplejší, měkčí tón. Pokud chcete odstín, který bude působit nenápadně i u béžového kabátu, nabízí se hnědá s příměsí šedé. Kdo obvykle sahá po černé, ale v zimě by chtěl zkusit změnu, může vedle ní přiložit vzorek tmavé námořnické modři. Teprve vedle známé barvy bývá zřejmé, jak velký rozdíl udělá i velmi mírný modrý nádech.
Krátká délka zvýrazní tvar
Na krátkém nehtu pokryje tmavý lak malou, přesně ohraničenou plochu a připomíná detail šperku. Dobře na něm proto vynikne, zda jsou konce spíš rovné, nebo kopírují oblouk bříška prstu. Mezi oběma možnostmi stojí tvar s rovnější hranou a lehce zaoblenými rohy. V kombinaci s granátovou barvou působí upraveně i bez jakékoli kresby. Pokud se jednotlivé nehty liší délkou, pomůže nejdřív sjednotit jejich obrys a až pak vybírat odstín. Široký světlý pruh na špičce by rozdíly zdůraznil, zatímco jednolitá barva ponechá pozornost na tvaru celé ruky.
Jemné zdobení přitom nemusí přidávat další výraznou barvu. Lesklý proužek na matném podkladu se objeví hlavně při pohybu ruky. Na kávově hnědé se dá vyzkoušet také jediná drobná tečka v příbuzném odstínu. Větší proměnu při zachování jedné barvy nabízí magnetický lak. Obsahuje drobné částice, které magnet uspořádá do výrazného proužku nebo jemnějšího, rozptýleného odlesku. Na vínovém podkladu se tento odlesk podle natočení ruky posouvá podobně jako světlo na sametu.
U sytého laku záleží na okrajích
Pro domácí manikúru se vyplatí vyhradit si čas už na první barevnou vrstvu. Podkladový lak připraví povrch, na kterém se pak snáz vede štěteček. Dvě tenké barevné vrstvy se nanášejí rovnoměrněji než jediná silná a mezi nimi je potřeba nechat lak zaschnout. U kůžičky stačí ponechat úzkou mezeru, aby barva nezatekla do stran. Podle poslední vrstvy pak může totožná vínová připomínat hladké sklo, nebo mít měkčí matný povrch. Kdo si není jistý, může vyzkoušet každý způsob na jednom nehtu a porovnat je večer pod lampou, kde bude rozdíl v odrazu světla nejvýraznější.
vogue.co.uk, essie.com, allure.com, harpersbazaar.com