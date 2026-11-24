„Obyvatelé plzeňských Vinic žádají vysvětlení, proč město změnilo původní projekt a rozhodlo o umístění tramvajové smyčky přímo za jejich domy, aniž by tuto variantu předem veřejně představilo. Žádají posouzení alternativ a ochranu svých domovů,“ stojí v prohlášení místních obyvatel, kteří v polovině září zveřejnili také petici, kterou dosud podepsalo 256 lidí.
Město původně plánovalo takzvanou úvrať. Obousměrné tramvaje by na výhybce jednoduše změnily kolej a jely zpět. O změnách se autoři petice podle svých slov dozvěděli až z úřední desky. O obratišti se zmiňují
dokumenty EIA z listopadu loňského roku. Podle autorů petice ale tyto dokumenty běžný občan nezkoumá. Stejně tak radnice odkazovala na projednávání změň územního plánu loni v dubnu, kde mohly padnout připomínky. „Ještě do 7. října 2026 však na svých webových stránkách prezentovala původní úvrať, přestože o změně zakončení trati rozhodla již v roce 2024. Obyvatelé proto upozorňují na rozpor mezi skutečnou přípravou projektu a informováním veřejnosti,“ zdůrazňují odpůrci. Návrh tramvajové smyčky, zdroj: Město Plzeň
Úvrať měla podle vyjádření města být od počátku jen přechodným řešením, kdy by se v pozdější fázi projektu vybudovala klasická smyčka. Město nakonec přistoupilo k tomu, že ji zrealizuje hned, což ušetří desítky milionů.
„Stavba úvrati byla odhadována na 52 milionů korun, zhruba 50 milionů by pak stála její demontáž. K tomu je nutné připočíst minimálně roční výluku na tramvajové trati a náklady na náhradní dopravu, takže finanční úspory jsou citelné,“ uvedla Andrea Fojtíková, náměstkyně ředitele Správy veřejného statku města Plzně.
„
Uspoří tím i dopravní podnik, který nebude muset pořizovat dražší obousměrné tramvaje,“ doplnil náměstek primátora pro oblast dopravy Aleš Tolar (STAN). Společná jednání posun nepřinesla
Zástupci města se s autory petice osobně sešli. K zásadnímu posunu ale nedošlo. „
Pokud chceme trať vybudovat a získat dotaci ve výši tři čtvrtě miliardy korun, musíme trať postavit do roku 2029. To zvládneme s projektem, který je připraven. Točna je na pozemcích, které patří městu, jiné město v lokalitě nemá a nemělo. Výjimkou byl pozemek, který byl už v roce 2008 směněn za účelem stavby západního okruhu a části parku. A pokud se ptáte, zda město vybuduje trať i bez dotace, pak říkám nikoliv,“ uvedl primátor Roman Zarzycký (ANO).
Nová tramvajová trať o délce 1,5 kilometru by měla zásadně zlepšit propojení sídliště Vinice a lokality Sylván, kde žije přes 7,5 tisíce obyvatel, s centrem města. S výstavbou by město chtělo začít v roce 2027, do dvou let by mělo být hotovo.
„
Chápeme význam dotace. Město ale mělo roky na přípravu projektu i komunikaci s obyvateli. Studie z let 2015 a 2021 přitom nepočítaly se smyčkou bezprostředně za našimi domy. Proč město od těchto řešení ustoupilo? Kolik veřejných peněz stála dosavadní projektová příprava a jak byly její výsledky využity? A 2 / 3 především – proč tak zásadní změna nebyla předem projednána s obyvateli, kterých se bezprostředně dotkne? Odmítáme, abychom nyní byli pod tlakem dotačních termínů stavěni do role těch, kteří chtějí připravit Vinice o tramvaj,“ uvádí Martina Tichová, jedna z dotčených obyvatelek.
Na jednání město uvedlo také argumenty, aby rozptýlilo obavy z vibrací, hluku a možného poškození rodinných domů. Samotná točna bude prý pod terénem, město počítá s vybudováním valu, technickou úpravou kolejí, instalací nejmodernějších opatření proti hluku a vibracím a výsadbou zeleně. Vzdálenost točny a nejbližšího domu bude zhruba 30 metrů. Tyto přísliby ale místní nepřesvědčily.
V prohlášení uvádějí, že domy projektovali v souladu s tehdy platným územním plánem, který v jejich sousedství počítal s městskou zelení. „
Tomu odpovídá i jejich dispoziční řešení – okna ložnic a dětských pokojů jsou orientována právě do tohoto prostoru, který měl sloužit jako klidová zelená plocha. Nyní má být bezprostředně za těmito okny vybudována tramvajová smyčka, jejíž provoz přinese zdroj hluku. Pokud by byla tramvajová smyčka v této poloze plánována již při projektování domů, mohli projektanti jejich dispozice a orientaci obytných místností přizpůsobit,“ uvádějí odpůrci.
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Sami navrhují dvě řešení. Prvním je návrat k plánu úvrati a ponechat ji jako konečné řešení. Druhým jejich návrhem je umístění smyčky v souladu s územní studií z roku 2015 se záchytným parkovištěm P+R přibližně pro 220 automobilů. „
Nejsme odpůrci tramvajové dopravy ani rozvoje města. Jsme obyvatelé, kteří hájí své domovy a práva, jež jim zaručuje zákon. Žádáme pouze řádné posouzení již dříve navržených alternativ, transparentní rozhodování a respektování stávajícího bydlení. Odmítáme, aby byla naše snaha o ochranu domovů vydávána za odpor proti veřejně prospěšné stavbě,“ uvádějí dotčení obyvatelé.
Město pro stavbu využilo pozemky, které v dané lokalitě vlastní a jsou pro umístění točny vhodné. Směna, výkup, nebo vyvlastnění cizích pozemků by záměr prodražily a výrazně prodloužily.
„Jediný pozemek, který v území město vlastnilo, byl už v roce 2008 směněn za pozemek pro západní okruh a část parku. Pro točnu ale nebyl vhodný,“ uvedla mluvčí magistrátu Eva Barborková. „Pevně věřím, že nás nic nezbrzdí tak, že budeme muset stavbu tramvajové trati, která navíc výrazně kultivuje celé území, odpískat,“ dodal primátor.