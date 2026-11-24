Vesnice měla vlastní tvrz i vodní mlýn
Mstěnice neležely na žádném významném obchodním tahu ani v blízkosti velkého města. Vznikly v údolí na soutoku potoka Mocly a Mlýnského potoka, přibližně 3,5 kilometru jižně od dnešních Hrotovic na Třebíčsku.
Archeologické nálezy dokládají, že lokalita byla osídlena Slovany už od 8. století. Ve druhé polovině 13. století zde postupně vznikla vrcholně středověká vesnice s tvrzí a hospodářským zázemím.
Podle archeologického výzkumu vesnici tvořilo celkem 17 usedlostí uspořádaných do dvou obloukovitých řad kolem protáhlé návsi. Nebyla to tedy jen skupina několika chalup roztroušených v krajině. Šlo o promyšleně uspořádané sídlo, v němž měly jednotlivé hospodářské objekty své místo.
Jak vypadala středověká tvrz
V jižní části vesnice se nacházelo panské sídlo. Tvrz měla čtvercový půdorys, hradební zeď, dvě věže a vodní příkop. Ten byl napájen vodou z nedalekého potoka a podle archeologických zjištění dosahoval šířky přibližně 11 metrů a hloubky přes dva metry.
K tvrzi přiléhal panský dvůr s hospodářskými stavbami. Archeologové odkryli například základy stodoly, sušárny obilí a vodního mlýna.
Díky zachovaným základům staveb lze dnes poměrně dobře určit, jak byly jednotlivé části sídla uspořádány. Mstěnice proto patří k nejvýznamnějším archeologicky prozkoumaným zaniklým vesnicím u nás. Jejich unikátní rekonstrukci přináší video:
Vesnici zničilo vojsko uherského krále
Konec Mstěnic souvisí s válečnými událostmi druhé poloviny 15. století. V roce 1468 táhl uherský král Matyáš Korvín se svým vojskem na Třebíč. Jeho tažení zasáhlo také okolní krajinu a právě tehdy zanikly i Mstěnice.
Vesnice byla vypálena a už nikdy nebyla obnovena. Skutečnost, že na jejím místě později nevznikla nová zástavba a pozemky nebyly výrazně přeměněny intenzivním zemědělstvím, pomohla zachovat její pozůstatky.
Archeologové se sem vracejí od roku 1960
Systematický výzkum zahájilo Moravské zemské muzeum v Brně v roce 1960. Postupně odhalil nejen samotnou vesnici, ale také starší vrstvy osídlení. Mstěnice tak poskytují vzácný pohled na to, jak se venkovské sídlo na Moravě proměňovalo po několik staletí.
Dnes je lokalita přístupná veřejnosti a prochází tudy naučná stezka Hrotovicko. Návštěvníci mohou přímo v terénu vidět pozůstatky tvrze, hospodářského dvora i jednotlivých usedlostí. Když k tomu přidáme obrazovou rekonstrukci, získáme docela dobrou představu o místě, které před více než 550 lety zmizelo z mapy.
Zdroje článku: archeologickyatlas.cz, pamatkovykatalog.cz, vysocina.eu, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová