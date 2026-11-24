Když zavřete všechny nedávno používané aplikace, klepnete na tlačítko „Vyčistit RAM“ nebo v Možnostech pro vývojáře omezíte počet procesů na pozadí, může to působit jako užitečný úklid. Číslo volné paměti okamžitě vyskočí a telefon může na chvíli působit svižněji. Jenže Android není navržený tak, aby měl co nejvíce volné RAM. Naopak ji záměrně využívá jako mezipaměť (cache), ve které uchovává nedávno používané aplikace, aby se k nim mohl rychle vrátit. Prázdná paměť proto pro systém neznamená výhodu. Je to nevyužitý prostředek, který mohl ušetřit čas i výkon procesoru. Jinými slovy: telefon s prázdnou RAM přichází o jeden z hlavních nástrojů pro rychlý multitasking.
Co přesně děláte, když „čistíte RAM“
V praxi se nejčastěji setkáte se třemi způsoby. Zaprvé ručně zavíráte aplikace v přehledu naposledy spuštěných aplikací. Zadruhé používáte čisticí aplikace, jako jsou AVG Cleaner, CCleaner a desítky dalších, které slibují uvolnění paměti jedním klepnutím a často při tom ukončují procesy na pozadí. Zatřetí můžete zasahovat do Možností pro vývojáře, kde lze omezit počet procesů běžících na pozadí. Google přitom tuto sekci popisuje především jako nástroj pro profilování a ladění aplikací, nikoli jako univerzální prostředek ke zrychlení telefonu. V nápovědě Androidu navíc výslovně uvádí, že aplikace obvykle není potřeba ručně zavírat. Výjimkou jsou situace, kdy přestanou reagovat nebo způsobují problémy.
Přesto se i v roce 2026 objevují návody slibující zrychlení telefonu pomocí „tajných nastavení“ nebo omezování činnosti aplikací na pozadí. Virálně šířené tipy často jen opakují stará doporučení, aniž by jejich přínos někdo skutečně ověřil. Mýtus přetrvává hlavně proto, že na první pohled dává smysl: více volné RAM přece musí znamenat rychlejší telefon. Jenže tak jednoduché to není.
Proč Android chce mít RAM plnou
Android záměrně ponechává některé aplikace v paměti, i když je právě nepoužíváte. Když se k nim vrátíte, nemusí se znovu načítat od začátku z úložiště. Odpadá takzvaný studený start, který může být pomalejší a náročnější na systémové prostředky.
Od Androidu 11 navíc existuje mechanismus nazývaný Cached Apps Freezer. Ten umožňuje ponechat aplikaci v RAM, ale zároveň pozastavit její procesorovou aktivitu. Aplikace tak zůstává připravená k rychlému obnovení, aniž by zbytečně zatěžovala procesor. Podle dokumentace AOSP přinesl Android 14 na podporovaných zařízeních možnost udržovat více procesů v tomto stavu, což vedlo ke snížení počtu studených startů až o 30 %.
O uvolňování paměti se stará systémový proces lmkd (low memory killer). Ten průběžně sleduje tlak na paměť a podle priorit jednotlivých procesů rozhoduje, které z nich je možné ukončit. Aplikace, se kterými právě pracujete, mají vyšší prioritu, zatímco procesy uložené v mezipaměti systém ukončuje jako první. Dělá tedy přesně to, o co se uživatelé snaží ručním čištěním, jen mnohem přesněji a s ohledem na aktuální potřeby systému.
Když RAM vyčistíte sami, systém musí při příštím spuštění aplikace znovu načíst její potřebná data. Místo rychlého návratu tak může následovat kompletní studený start. Pokud navíc plošně omezíte procesy na pozadí, riskujete zpožděné synchronizace, odložená upozornění a nespolehlivé notifikace. Google v dokumentaci k režimům Doze a App Standby výslovně uvádí, že omezení aktivity na pozadí může odkládat síťovou komunikaci, úlohy i synchronizace.
Levný telefon versus vlajková loď
U zařízení se 4 GB RAM je nedostatek paměti běžnější. Systém proto častěji ukončuje aplikace uložené v mezipaměti a při jejich opětovném otevření dochází ke studeným startům. Telefon s 12 nebo 16 GB RAM si naopak může dovolit ponechat v paměti mnohem více aplikací, takže návrat k nim bývá rychlejší. Ani u levnějšího modelu ale ruční čištění RAM zpravidla nepomůže.
lmkd už totiž hospodaří s omezenou kapacitou podle aktuálních potřeb systému a ručním čištěním můžete přijít i o aplikace, které by jinak zůstaly připravené k rychlému spuštění.
Podobně funguje také iOS. Apple používá vlastní mechanismus nazývaný jetsam, který při nedostatku paměti ukončuje aplikace na pozadí, aby ochránil ty, se kterými uživatel právě pracuje. Rozdíly jsou především v technických detailech a způsobu správy procesů. Základní princip je ale stejný: operační systém má s pamětí hospodařit automaticky a prázdná RAM není sama o sobě žádoucím cílem.
Co dělat místo čištění RAM
Pokud je telefon pomalý, Google doporučuje několik konkrétních kroků: restartovat zařízení, aktualizovat systém i aplikace, ponechat alespoň 10 % volného místa v úložišti, odinstalovat nebo archivovat nepoužívané aplikace a případně vymazat mezipaměť konkrétní aplikace, která způsobuje problémy. Pokud potíže přetrvávají, můžete telefon spustit v nouzovém režimu. Jestliže v něm funguje svižněji, je pravděpodobné, že problémy způsobuje některá z nainstalovaných aplikací.
Pro diagnostiku paměti slouží také sekce Memory v Možnostech pro vývojáře. Najdete v ní informace o průměrném využití RAM jednotlivými aplikacemi. Díky tomu můžete odhalit skutečně náročné aplikace a případně řešit problém cíleně, místo abyste bez rozmyslu ukončovali všechny procesy na pozadí.
A co čisticí aplikace? Pokud jejich hlavní funkcí je „RAM boost“ nebo hromadné ukončování procesů, jdou proti způsobu, jakým Android spravuje paměť. Zvláštní pozornost věnujte aplikacím, které kvůli údajnému zrychlení telefonu požadují oprávnění ke službám usnadnění přístupu. Některé čisticí nástroje mohou dávat smysl jako správci souborů nebo vyhledávače duplicit, ale na tyto úkoly existují i specializované nástroje bez zavádějících slibů o zázračném zrychlení telefonu.
Nejrychlejší RAM je ta, ve které už čeká vaše další aplikace. Nechte proto Android, ať s ní hospodaří sám.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman