Když není možné použít krev dárce
Nemocnice University of Minnesota řešila na podzim roku 1979 mimořádně těžkou situaci. Sedmašedesátiletý pacient byl po cévním zákroku ve vážném stavu a trpěl závažnou anémií. Jeho zdravotní stav vyžadoval pomoc, kterou lékaři obvykle řeší transfuzí krve. Muž však z náboženských důvodů podání dárcovské krve odmítal. Lékaři proto zvažovali experimentální přípravek pocházející z Japonska, který měl přenášet kyslík jiným mechanismem než lidské červené krvinky.
Dne 14. listopadu mu podle dobového zpravodajství podali emulzi Fluosol-DA. Následující dny vyvolal případ značnou pozornost, protože ukazoval možnost medicínské pomoci v situaci, kdy standardní léčba nebyla pacientem přijata. Nešlo přitom o první podání podobného přípravku člověku na světě; zkušenosti již existovaly v Japonsku. A datum 20. listopadu, objevující se v některých kalendářích událostí, není doloženým dnem prvního podání v Minnesotě. Podstatný je skutečný příběh experimentální medicíny, ne uměle přesné výročí.
Proč se krev tak obtížně nahrazuje
Krev není jen červená tekutina, která rozváží kyslík. Její jednotlivé složky plní mnoho odlišných funkcí. Červené krvinky obsahují hemoglobin zajišťující transport kyslíku, plazma přenáší rozpuštěné látky a bílkoviny, krevní destičky se podílejí na srážení a bílé krvinky chrání organismus před infekcemi. Vytvořit umělou náhradu znamená rozhodnout, kterou z těchto funkcí chce daný přípravek zastat. Jediný nosič kyslíku nemůže automaticky nahradit všechny vlastnosti krve.
Fluosol stavěl na zvláštní skupině chemických látek zvaných perfluorouhlíky. Ty dokážou rozpouštět značné množství plynů včetně kyslíku. V podobě velmi jemné emulze je možné takový materiál podat do krevního oběhu. Přípravek měl pomoci zásobovat tkáně kyslíkem v době, kdy přirozené přenašeče nestačí. Perfluorouhlíková emulze však není syntetickou červenou krvinkou a nemá biologické schopnosti hemoglobinu ani imunitních či srážecích složek krve.
Vypadalo to jako začátek nové éry
Pro lékaře i veřejnost byl příslib náhrady krve obrovsky lákavý. Kdyby existoval bezpečný a snadno skladovatelný přípravek schopný dopravovat kyslík, mohl by pomáhat při nedostatku dárcovské krve, v odlehlých oblastech nebo při akutních zraněních. Nemusel by vyžadovat stejné párování krevních skupin jako některé transfuzní postupy. Jenže každá z těchto potenciálních výhod musela být teprve klinicky ověřena. Příslib technologie není důkaz, že je vhodná pro běžnou léčbu.
Dobová reportáž z listopadu 1979 popsala zlepšení pacientova stavu po podání přípravku a citovala lékaře, který vysvětloval jeho schopnost přenášet kyslík. Takové pozorování je důležité, samo o sobě však nestačí k vyhodnocení účinnosti, bezpečnosti ani dlouhodobého přínosu. U konkrétního nemocného působí zároveň mnoho jiných faktorů a jediný případ neukáže, jak se bude léčba chovat u širší skupiny pacientů.
Co ukázaly další klinické studie
Výzkum přípravků na bázi perfluorouhlíků pokračoval. Odborný článek z roku 1984 popisuje americké klinické studie Fluosolu u pacientů s akutní anémií, kteří odmítali transfuzní léčbu z náboženských důvodů. Tyto práce přinesly nové informace o tom, co podobné emulze dokážou, ale i o jejich omezeních. Velkým problémem zůstávalo zajištění dostatečného přenosu kyslíku za různých podmínek, možné nežádoucí účinky a složitost praktického podání.
Nadšení z počátků technologie proto nevedlo k univerzální syntetické krvi, která by vytlačila klasické transfuze. Fluosol se sice v dalších letech dostal do určitého omezeného klinického použití, nikoli však jako plnohodnotná náhrada dárcovské krve pro všechny potřebné situace. Dnes se nadále zkoumají různé přístupy k přenašečům kyslíku a náhradním postupům, ale jejich možnosti, omezení i regulační status se liší podle konkrétního výrobku a země.
Důležité je nejen to, co látka dokáže, ale co nedokáže
Historie Fluosolu se dobře hodí jako příklad poctivé medicínské inovace bez jednoduchého vítězného konce. Experimentální přípravek pomohl vědcům a lékařům zkoumat, zda lze alespoň jednu životně důležitou funkci krve zastoupit chemickým materiálem. Zároveň připomněl, že lidské tělo není stroj, v němž lze jednu součást vyměnit za látku se stejnou jedinou vlastností a očekávat identické chování celého systému.
Pacient v Minnesotě se stal součástí historie výzkumu krevních náhrad, ne důkazem, že problém byl definitivně vyřešen. Rozdíl mezi průlomovým experimentem a osvědčenou léčbou je někdy méně nápadný než rozdíl mezi zdravím a nemocí. Právě proto je důležité vyprávět o objevech nejen v okamžiku jejich největší slávy, ale také sledovat, jak obstály v dalších studiích.
Článek popisuje historii experimentální medicíny. Fluosol není obecnou náhradou krevní transfuze a uvedené historické postupy nelze považovat za doporučení k léčbě. O případném postupu při anémii, krvácení nebo odmítnutí transfuzního přípravku rozhoduje pacient ve spolupráci s ošetřujícím zdravotnickým týmem.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Tremper, K. K. a Cullen, B. F. – U.S. clinical studies of the treatment of anemia with Fluosol-DA 20%, Artificial Organs, DOI 10.1111/j.1525-1594.1984.tb04239.x [2], National Library of Medicine – PubMed záznam klinické studie Fluosol-DA [3], The Washington Post – New Oxygen-Carrier Is a Substitute for Blood (21. listopadu 1979) [4]. img ai generated