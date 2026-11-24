Řidič kamionu v Brně zkolaboval, prorazil svodidla a vjel do protisměru
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Řidič kamionu v Brně zkolaboval, prorazil svodidla a vjel do protisměruZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 24.11.2026 13:30
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