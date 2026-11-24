Anife chatu nehledala kvůli luxusu ani velkým rozměrům. Lákal ji především klid, zeleň a možnost trávit čas venku. Zahrádkářská kolonie v Suchdole jí navíc nabízí krásný výhled na Prahu. Když nemá pracovní povinnosti, ráda se věnuje zahradě a zve sem rodinu i přátele.
Z jediné místnosti vytvořila útulné zázemí
Když Anife chatu koupila, čekalo ji hodně práce. Pozornost musela věnovat nejen interiéru, ale také zahradě. S úpravami jí pomáhal syn Harry a společně se pustili do proměny zanedbaného objektu.
Vnitřní prostor je poměrně malý. V jediné místnosti musela Anife vyřešit místo na spaní, posezení i ukládání věcí. Přesto se sem vešla velká postel, televize, lednice a křeslo. Interiér působí sladěně a není přeplněný zbytečnostmi.
Zajímavě vyřešila také kuchyň. Původní veranda se proměnila v samostatnou kuchyňku, která má vše potřebné k vaření i pečení. Zároveň z ní Anife vidí přímo na zahradu a malý bazének. Do chaty se podařilo umístit také toaletu a kout se sprchováním.
Kuchyň pod širým nebem a gril pod pergolou
Přestože má Anife v chatce vlastní kuchyňku, na zahradě si vybudovala ještě venkovní kuchyň s velkým grilem a posezením pod pergolou. Právě tady se schází s přáteli a rodinou. V teplých měsících se tak většina života přesouvá ven.
Zahrada přitom původně nevypadala příliš lákavě. Anife se rozhodla odstranit například kaktusy pod okny. V kolonii je lidé vysazovali jako ochranu před zloději, jí ale jejich pichlavý vzhled nevyhovoval. Nahradila je příjemnější zelení a postupně přidala květiny, bylinky i užitkové rostliny.
Pěstuje tu rajčata, papriky a dýně.Zahradničení považuje za příjemný způsob, jak si odpočinout od běžného pracovního života. Pod pergolou nechybí houpačka a zahradu doplňuje malý bazének, který přijde vhod během horkých letních dnů.
Na chatě tráví i Vánoce
Zahrádkářská kolonie má své zvláštnosti. Voda je zde k dispozici pouze v období, kdy nehrozí mrazy, tedy zpravidla od jara do podzimu. Anife to ale neodradilo ani od zimních návštěv. Na chatě už strávila také několik vánočních svátků.
„Byla to velká romantika, všude sníh, všechno jsme přivezli už navařené z Prahy a tady si jen užívali svátky,“ popsala v rozhovoru pro Idnes.
Ráda sem jezdí i se svou vnučkou a těší ji zdejší sousedská atmosféra. Ostatně právě sousedé její chatu označili za jednu z nejkrásnějších v kolonii, což jí udělalo velkou radost.
Anife si pochvaluje především lidi, kteří sem přijíždějí z městských bytů, aby si odpočinuli, vypěstovali vlastní zeleninu nebo večer poseděli s přáteli. Její malý domeček tak není jen místem na přespání. Stal se z něj prostor, kde může na chvíli vypnout, věnovat se zahradě a užívat si obyčejné věci, na které v rušném životě často nezbývá čas.
Zdroje článku: idnes.cz, living.iprima.cz, poznatsvet.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková