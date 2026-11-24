Odtajněný plán z roku 1964 vycházel z předpokladu, že NATO udeří jadernými zbraněmi. Československá lidová armáda (ČSLA) měla v takové válce projít jižním Německem, překročit Rýn a sedmý až osmý den dosáhnout linie ve východní Francii. Odtud měl útok pokračovat směrem k Lyonu.
Na první straně plánu stojí poznámka o jediném výtisku a schvalovací doložka prezidenta Antonína Novotného. Dokument z 14. října 1964 se dochoval jako rukopis v ruštině. Český překlad vyšel v roce 2000 v časopise
Soudobé dějiny. Digitální kopii originálu zpřístupňuje archiv Parallel History Project.
https://www.zbrojopis.cz/americky-stihaci-letoun-f-15-eagle-motory-bilance-historie/
Štáb předpokládal západní jaderný úder
Podle
odhadu československého štábu mělo NATO zahájit boj překvapivými jadernými údery, které by ochromily vedení státu a znemožnily rozvinutí československých vojsk. Plán frontu počítal také s vlastními jadernými údery. Pozemní jednotky měly jejich účinku využít k rychlému útoku.
ČSLA měla na zvláštní rozkaz vrchního velitele spojených sil Varšavské smlouvy rozvinout Československý front. Šlo o uskupení několika armád se společným velením. Jádro tvořily 1. a 4. armáda a 10. letecká armáda. K výzbroji československých tankových útvarů tehdy patřily i
střední tanky T-54A. Plán počítal i se sovětskou pomocí. Připojení jedné sovětské motostřelecké divize třetí den války výslovně podmiňoval tím, že Rakousko zachová neutralitu.
https://www.zbrojopis.cz/svedske-bojove-vozidlo-pechoty-cv90-gumove-pasy-acr/
Pro vojáka základní služby by takový postup znamenal třeba řídit nákladní vůz nebo držet spojení s jednotkami v pohybu. Na obě role
připravoval brance už před vojnou také Svazarm. Milan Hulík vzpomínal na službu u 4. tankové divize v letech 1966 až 1968. Ve spojovacím uzlu při cvičení na Šumavě předával ze skříňové Pragy V3S rozkazy k fiktivnímu postupu na západ. Motostřelce v té době vozily mimo jiné polopásové transportéry OT-810. Při ukázce BAHNA 2018 vyjel OT-810, typ transportéru, který v šedesátých letech vozil československé motostřelce. Čtyři časové body a pak směr na Lyon
Hlavní směr vedl přes Norimberk a Stuttgart ke Štrasburku, Épinalu a Dijonu. Část sil měla postupovat směrem na Mnichov.
Časový rozpis v plánu určuje, kterých linií měla vojska v jednotlivých dnech dosáhnout. Konec prvního dne. Bayreuth, Řezno a Pasov. Konec druhého dne. Höchstadt, Schwabach, Ingolstadt a Mühldorf. Čtvrtý den. Mosbach, Nürtingen, Memmingen a Kaufbeuren. Sedmý až osmý den. Po překročení Rýna linie Langres–Besançon ve východní Francii. Podrobnější část plánu zahrnuje do cílového prostoru také Épinal.
U Lyonu už plán uvádí směr dalšího útoku. Poslední stanovený termín patří linii ve východní Francii. Rozdíl je vidět i na
mapě ve švýcarské Military Power Revue. Na straně 53 je nahoře nákres podle archivní předlohy s časovými čarami v Německu a Francii a šipkou pokračující na jih k Lyonu. Tempo určovaly také mosty a zásoby
Za šipkami na mapě byla práce ženistů, kteří měli zajistit přechody přes Neckar a Rýn.
Plán zásobování počítal i s obnovou železnic, udržováním silnic a průběžným doplňováním zásob. Pro řidiče nákladních vozů, jako byla Praga V3S, by to znamenalo držet krok s jednotkami, které se měly každý den posunout dál. Na podvozku Pragy V3S měla ČSLA valníky pro přepravu zásob i skříňové vozy pro spojaře.
Vojenský historik Stanislav Polnar ve
studii o československém válečném plánování označuje předpokládané tempo kolem stovky kilometrů denně za nereálné. Podle něj by vojska nejprve narazila na bojeschopné jednotky NATO a dál by postupovala územím zničeným jadernými údery. Polnar upozorňuje také na slabinu doma. Plán sice předpokládal západní útok na Československo, podrobně však neřešil, v jakém stavu by po něm zůstalo zázemí, které mělo vypravit zálohy a zásobovat front. Zdroje fotografií Střední tank T-54A v muzeu v Kubince: Marlo photoz / Wikimedia / CC BY 4.0 / zmenšeno Polopásový transportér OT-810 při ukázce BAHNA: Adam Hauner / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Vojenský nákladní vůz Praga V3S: Alf van Beem / Wikimedia / CC0 / zmenšeno