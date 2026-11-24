Sokolov vede Jan Picka. Vítězné ANO po třech volebních obdobích míří do opozice
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Sokolov vede Jan Picka. Vítězné ANO po třech volebních obdobích míří do opoziceZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 24.11.2026 14:05
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