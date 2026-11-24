Začalo to notifikací v instagramové schránce u soukromých zpráv, kterým se zkráceně říká DM. Odesílatelem mělo být jedno z největších jmen historie smíšených bojových umění a obsah takový, že by ho člověk nečekal ani od anonymního profilu. Podle screenshotů, které zveřejnil Dillon Danis, 33letý americký bojovník ve střední váze do 84 kg s bilancí 2-0-0, mu psal účet Jona Jonese, 39letého amerického bojovníka v těžké váze do 120 kg s bilancí 28-1-0 a jedním no contest, sám od sebe a začal rovnou osobním útokem pod pás. Danis nereagoval veřejně hned, zprávu nechal ležet a vytáhl ji až po několika týdnech, i s vlastní odpovědí, ve které sáhl na Jonesovu nejcitlivější kapitolu. Redakce MMAmag proto otevřela soudní usnesení, oznámení antidopingové agentury i oficiální výsledkovou stránku turnaje a porovnala je s tím, co si oba napsali.
Zpráva přišla sama od sebe a hned šla pod pás
Jones zahájil konverzaci podle zveřejněných screenshotů v říjnu 2026. Odkázal na starší livestream, který Danis natáčel se streamerkou Ninou Drama, a navázal homofobním osobním útokem; jeho doslovné znění redakce MMAmag neuvádí.
Pak přišel posměch. „Gratuluju k další epické prohře v RAF“, stojí ve zprávě, kterou Danis vydává za Jonesovu a kterou ze screenshotů citovaly weby MMA Sucka a CageOracle. Screenshoty se na účtu Dillona Danise na síti X objevily 23. listopadu 2026.
Real American Freestyle, zkráceně RAF, se sama popisuje jako první neskriptovaná profesionální wrestlingová liga pro špičkové sportovce. Danis v ní 23. října 2026 na turnaji RAF 14 prohrál s Armanem Tsarukjanem 0:10. Danis nechal zprávu ležet skoro měsíc, a když odpověděl, sáhl po nálepce, kterou Jonesovi lepí část fanoušků od roku 2017.
Odpověď, která míří na nejstarší Jonesovu jizvu
Danis podle týchž screenshotů tvrdí, že šlo o vtipy ze streamu vytržené z kontextu. Pak přitvrdil: „A ujasněme si jednu věc: žádné tvoje výhry se nepočítají. Jsi steroidový podvodník na celý život. Radši prohraju přirozeně, když to zkouším, než abych vyhrál podváděním. A na někoho, kdo o mně tolik mluví, jsi odmítl grapplingové zápasy. V RAF bych s tebou zápasil okamžitě. Řekni datum“. V téže odpovědi použil i neprokázané zvěsti o Jonesově soukromí; redakce MMAmag je nerozvádí.
V oznámení americké antidopingové agentury USADA z 19. září 2018 redakce MMAmag našla, že nezávislý arbitr uložil Jonesovi 15měsíční sankci za 2. porušení antidopingových pravidel UFC a že jeho vítězství na UFC 214 bylo zapsáno jako no contest. Ve stejném dokumentu ale stojí i to, že arbitr neshledal úmyslné podvádění.
Danisova nálepka je tedy jeho hodnocení, ne závěr řízení. A změněný je jeden výsledek, ne celá kariéra.
Co z té hádky zbude, když otevřete soudní spis
Nejhlasitější věta celé konverzace mířila mimo klec. „Doufám, že tě Logan Paul bude žalovat ještě aspoň dalších pět let. Vlastně Loganovi hned napíšu, abych ho povzbudil, ať po tobě dál jde, slibuju“, stojí ve zprávě připisované Jonesovi, jak ji ze screenshotů přepsal web Ringside News.
V usnesení federálního soudu pro severní distrikt Kalifornie z 13. ledna 2025, do kterého redakce MMAmag nahlédla, je ale jako žalobkyně uvedena modelka Nina Agdal. Logan Paul v něm figuruje jako její snoubenec a jako osoba mimo řízení.
|Co zaznělo v konverzaci
|Komu se to připisuje
|Co stojí v dokumentu
|Logan Paul tě žaluje
|zpráva připisovaná Jonu Jonesovi, říjen 2026
|žalobu podala Nina Agdal, Paul veden jako osoba mimo řízení (usnesení z 13. ledna 2025)
|Další epická prohra v RAF
|zpráva připisovaná Jonu Jonesovi, říjen 2026
|RAF 14, 23. října 2026, prohra 0:10 technickou převahou
|Žádné Jonesovo vítězství se nepočítá
|odpověď Dillona Danise, říjen 2026
|změněn byl jeden výsledek, UFC 214 na no contest (USADA, 19. září 2018)
Usnesení soudce Josepha C. Spera řeší návrh na vydání podkladů od společnosti X Corp. v souvislosti s řízením Agdal proti Danisovi u soudu v New Jersey, a to ve znění k 13. lednu 2025; dokud soud nerozhodne, platí presumpce neviny. U výsledku z RAF 14 uvádí oficiální stránka turnaje zkratku TF, tedy technickou převahu v 1. kole. Jednu větu ale Danis v odpovědi zopakoval skoro slovo od slova skoro po deseti letech.
Stejná výzva, jen o deset let později
Redakce MMAmag postavila vedle sebe Danisovu výzvu, kterou 20. prosince 2016 zveřejnil web The Mac Life, a jeho odpověď z října 2026. Tehdy řekl: „Chce vstoupit do mého světa, ale nechápe to. Hrál bych si s ním. Moje jiu-jitsu je úplně jiná úroveň“. Říjnová odpověď se smrskla na výzvu „Řekni datum“. Jones výzvu odmítl už 10. ledna 2017 v rozhovoru citovaném webem MMA Mania.
Mezi porážkou na RAF 14 23. října 2026 a zveřejněním screenshotů 23. listopadu 2026 uplynulo 31 dní. V mezidobí Danis odstoupil ze zápasu s Colbym Covingtonem naplánovaného na 3. listopadu 2026, kde ho nahradil Raul Rosas Jr.
Deset let výzev, nula domluvených zápasů.
Munice, která nemá kam vystřelit
GLOSA Screenshot je v současném MMA stejný produkt jako sestřih knockoutů. Má výhodu, kterou žádný zápas nemá: rozhoduje o něm jen ten, kdo ho pořizuje. Danis vybral, co ukáže a v jakém pořadí; druhá strana se k pravosti nevyjádřila.
Absurdní na tom není trash talk, ale rozpočet pozornosti. Držitel jednoho z největších jmen sportu píše soukromou zprávu o starém livestreamu, protivník ji o měsíc později vynese. Munice je naložená, jenže míří do prázdna: po otevření soudního spisu z ní zbyde věta o Loganu Paulovi, kterou dokument popírá, a nabídka zápasu, která už deset let nikam nevede.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka