Červnový večer, slunce zmizelo za plotem a bílé trubky tabáku křídlatého se právě rozevírají. Vzduch nad záhonem houstne sladkou, kadidlovou vůní. Během čtvrthodiny se k ní stahují první můry a nad nimi se míhá tmavá silueta, která v ostrých obloucích krouží kolem jabloně. Netopýr si přišel pro večeři. Celý ten řetězec spustila trojice rostlin, které stojí pár desítek korun a vejdou se do jednoho truhlíku u terasy. Kdo k nim přidá trochu vody a kus neposekané trávy, získá nočního spojence, který za jedinou výpravu zkonzumuje stovky drobných letců.
Vůně jako pozvánka: proč netopýři míří k nočním záhonům
Všech zhruba třicet druhů netopýrů žijících v Česku je hmyzožravých. Podle webu
Soused netopýr loví motýly, brouky, pakomáry a další drobné letce. Vonné květy fungují jako první článek potravního řetězce. Světlé, večer otevřené kalichy svolávají noční opylovače a netopýři pak cílí přesně tam, kde je kořisti nejvíc. Britská organizace Bat Conservation Trust proto zahrádkářům doporučuje vysazovat právě bledé, po setmění vonící rostliny.
K vyhledání úlovku slouží netopýrům echolokace. Vysílají ultrazvukové signály a z ozvěn během zlomku sekundy vyčtou polohu překážky i bzučícího sousta. Tma jim nevadí. Spíš naopak.
Spotřeba je úctyhodná. Dospělý netopýr kvůli rychlému metabolismu uloví za noc hmyz odpovídající čtvrtině až třetině vlastní hmotnosti, březí a kojící samice ještě víc. Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) uvádí jako krajní případ netopýra hvízdavého, který dokáže za noc spolykat až 2 500 komárů. Stovky komárů za noc jsou tedy v zahradním měřítku zcela realistický odhad.
Večernice, tabák a jejich noční parťáci: co vysadit pro sezonu 2026
Tabák křídlatý patří k nejspolehlivějším nočním lákadlům. Královská zahradnická společnost RHS jej řadí mezi deset nejlepších rostlin pro můry a popisuje výraznou vůni, která sílí s příchodem tmy. Večernice vonná kvete hlavně v červnu a červenci a její aroma graduje za teplého podvečera. Levandule doplní záhon stříbřitou barvou a silným aromatem, které se nad rozehřátou zahradou drží ještě po západu slunce.
Kdo chce noční nabídku rozšířit, může sáhnout po dalších osvědčených druzích:
pupalka dvouletá, jejíž žluté květy se otevírají za soumraku zimolez ovíjivý a jasmín lékařský pro pergoly a ploty fiala dlouhoplátečná, nenápadná letnička s omamnou noční vůní povijnice noční a nocenka (mirabilis) pro teplá stanoviště břečťan, hvězdnice a rozchodníky, které krmí můry ještě na podzim
Pozdní kvetení hraje zásadní roli. Netopýři potřebují dostatek potravy po probuzení ze zimního spánku i před hibernací, takže by se záhon měl rozvonět brzy na jaře a dohasínat až v říjnu.
Období 2026 Úkol na zahradě konec února až začátek dubna předpěstovat tabák křídlatý za oknem duben až květen postupně vysévat fialu dlouhoplátečnou po menších dávkách květen koupit sazenice večernice (jde o dvouletku, výsev z jara nekvete) konec května vysadit tabák ven po zmrzlých mužích, když ranní teploty drží nad 10 °C do konce června nechat pruh trávníku neposekaný polovina června až konec srpna kočku před soumrakem zavírat doma září až listopad sázet břečťan a hvězdnice, případné kácení jen po odborné kontrole
Tabák chce slunné a závětrné místo, kyprou půdu s kompostem a pravidelnou zálivku. Večernice snese i polostín, ocení humózní zeminu se střední vlhkostí.
Jezírko, vysoká tráva a stará jabloň: zahrada, kam se netopýři vracejí
Tři vonné druhy otevírají dveře. Aby netopýři chodili pravidelně, musí zahrada nabídnout víc než jeden bufet. Podle nás je nejsilnějším argumentem celá zahrada fungující jako noční ekosystém: vůně přiláká hmyz, pestrost ho udrží a pro netopýry pak dává smysl sem každý večer zalétat.
Brožura
ČESON „Netopýři a stromy v zahradách, parcích a alejích“ radí konkrétně: jezírko nebo jiný vodní prvek, kde se líhne vodní hmyz a netopýři se mohou napít neposekaný kus trávníku minimálně do konce června, ideálně ještě déle kompost a duté stonky ponechané přes zimu jako zimoviště hmyzu keře a stromy v různých výškách, které vytvářejí lovecké koridory
Neméně důležitá je tma. Netopýři se orientují podél temných linií živých plotů a stromořadí. Ostrý reflektor nad terasou jim trasu přetne, proto se vyplatí svítit jen tam, kde je to nutné, a směrem dolů.
Staré listnaté stromy mají cenu zlata. Netopýři si úkryt sami nevyhloubí, spoléhají na hotové dutiny, praskliny a prostor pod odchlíplou kůrou. Druh dřeviny přitom hraje menší roli než samotná dutina. Kde přirozené skrýše chybí, pomůže budka. Ideálně dřevocementová, protože vydrží déle, zavěšená 2,5 až 4 metry vysoko na jižní či jihozápadní straně, s volným příletem bez větví před vchodem a mimo dosah lamp. Čistit ji netřeba, trus u vhodných konstrukcí propadává spodním otvorem.
Komáří hostina pod ochranou zákona
Všechny druhy netopýrů v Česku chrání zákon a ochrana se vztahuje i na jejich sídla, přírodní stejně jako umělá. Podle
AOPK ČR je zpravidla zakázáno zvláště chráněné živočichy rušit, zraňovat, usmrcovat nebo poškozovat jimi užívané úkryty. Dutá hrušeň na vlastním pozemku tak může být obsazeným bytem. ČESON doporučuje nechat strom s dutinami před kácením odborně prohlédnout a zásah plánovat na období od 15. září do 15. listopadu, případně od 15. března do 15. dubna, tedy mimo období letních kolonií i zimování.
Na zahradách u domů nejčastěji poletují netopýr hvízdavý a nejmenší, netopýr večerní a rezavý, u vody také netopýr parkový. Na panelových sídlištích se do škvír mezi panely nastěhuje i netopýr pestrý. Přesné určení vyžaduje ultrazvukový detektor a cvik, pro majitele zahrady ale stačí vědět, že soused s blanitými křídly je vítaný.
Největší letní nebezpečí představuje domácí kočka. Mláďata se rodí koncem května nebo v první polovině června, matky je kojí čtyři až pět týdnů a osamostatní se zhruba za šest týdnů. Nezkušení letci pak snadno skončí v kočičích drápech. Od poloviny června do konce srpna proto patří mazlíček před soumrakem domů; budka by navíc neměla viset nad pergolou ani plotem, po kterém kočka vyšplhá.
Bez postřiků a bez obav z vlasů
Plošné insekticidy působí proti celému záměru. Zabíjejí hmyz, kterým se netopýři živí, a ničí i dravé a parazitické druhy, které škůdce regulují zadarmo. Výzkumníci z Kalifornské univerzity upozorňují, že širokospektrální postřiky mohou paradoxně vyvolat nové přemnožení. Ministerstvo zemědělství doporučuje integrovanou ochranu: zdravou sadbu, správné stanoviště a zálivku, ruční odstranění napadených částí, lepové desky, sítě, feromonové lapače nebo biologické přípravky typu Bacillus thuringiensis. Zasahovat je třeba cíleně, až po určení škůdce.
Strach z netopýra zamotaného do vlasů je pověra. Echolokace mu umožní rozeznat člověka jako překážku a obletět ho. Zdí se neprokouše a na lidi nijak necílí. Jediné pravidlo zní nesahat na nalezené zvíře holou rukou a zavolat záchrannou stanici nebo ČESON.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková