Cesta oborou k hukvaldskému hradu stoupá mírně a zpočátku nijak nepřekvapí. Kolem stojí bukový les, občas se mezi kmeny mihne daněk. Asi ve druhé třetině výstupu se ale porost mění. Ve strmém svahu, nad zpevněnou lesní cestou i pod ní, se tyčí sedm mohutných buků, které jako by vyrostly na chůdách. Jejich kořeny vystupují nad terén, kroutí se v hadovitých smyčkách, kříží se a srůstají do zduřelých uzlů. Světle šedá borka jim dává vzhled vyleštěného dřeva. Místní i turisté jim říkají prostě hukvaldské buky a někdy také „sedm statečných“. Víc než o statečnost tu ale jde o opatrnost návštěvníků. Kouzlo místa totiž stojí na kořenech, které snesou déšť i čas, ale opakovaný sešlap jim škodí.
Kde hukvaldské buky najdete a jak jsou velké
Skupina roste v oboře pod hradem, v území přírodní památky Hradní vrch Hukvaldy. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) uvádí přesnou polohu 49°37′9,7″ s. š., 18°13′45,7″ v. d. v katastru Sklenova. Pro běžný výlet ale souřadnice nepotřebujete. Stačí zaparkovat nebo vystoupit z autobusu na zastávce Hukvaldy, hotel a vydat se po značené okružní naučné stezce Hradní vrch, případně po úvodním úseku naučné stezky Hůrky. Buky rostou přímo u trasy na hrad a přehlédnout se prakticky nedají. Podle tempa k nim dojdete za několik desítek minut.
Rozměry odpovídají dojmu, který stromy budí zblízka:
Parametr Hodnota Výška stromů 25 až 32 m Šířka koruny 14 až 25 m Obvod kmene 335 až 465 cm Obnažené kořeny délka až 8 m, dosah až 10 m od kmene Odhadované stáří zhruba 150 let
Stopadesátiletý buk lesní ještě nedosáhl hranice dožití svého druhu. Evropský atlas lesních dřevin, který vydává Společné výzkumné středisko Evropské komise, udává typickou délku života buku mezi 150 a 300 lety. Hukvaldská sedmička se tedy nachází na začátku stáří, nikoli na jeho konci. Výjimečnou ji dělá souhra okolností: chráněný status památných stromů, poloha na frekventované cestě a hlavně kořenový systém vystavený na odiv. Podle nás jde o jedno z nejfotogeničtějších stromových seskupení na Moravě. AOPK mu ve své publikaci o památných stromech Moravskoslezského kraje věnuje samostatnou kapitolu a vyzdvihuje právě krásu obnažených kořenů.
Proč kořeny buků vylezly nad zem
Za podivným vzhledem nestojí žádný sochař ani trik. Buky rostou v prudkém svahu a voda z dešťů a tajícího sněhu po něm léta stékala. Pokaždé odnesla kousek zeminy. Kořeny zůstaly na místě, kdežto půda kolem nich postupně mizela. Výsledkem je obraz, který vznikal desítky let. Stromy dnes stojí na vlastní kořenové síti jako na podstavci.
Strmý terén ovšem vysvětluje jen část příběhu. Příroda tu odplavování spustila, člověk ho urychluje. AOPK upozorňuje, že sešlapaný povrch podléhá spláchnutí mnohem snáz a že některé kořeny jsou už částečně podemleté. Stejná instituce v metodice věnované disturbancím popisuje, co intenzivní sešlap s půdou dělá obecně. Odstraní svrchní vrstvy, sníží pórovitost a voda pak po udusaném povrchu rychleji odtéká a strhává s sebou další materiál.
Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Pro hukvaldské buky z toho plyne jednoduchý závěr. Kde půda ubývá rychleji, než se povrch stačí přirozeně zpevnit, kořeny se odhalují dál. Přesné měření, o kolik milimetrů ročně svah klesá, zatím chybí. Mechanismus je však zřejmý a každá noha mimo cestu ho posouvá kupředu.
Jak strom s odkrytými kořeny vůbec prospívá? Silné kořeny nad zemí dál nesou kmen a vedou vodu, pokud zůstanou nepoškozené. Jemné kořínky, které vodu z půdy skutečně nasávají, zůstávají pod povrchem. Slabinou je borka. Jakmile ji podrážky odřou, otevírá se cesta houbám a hnilobě. Aktuální posudek statiky jednotlivých stromů veřejně dostupný není. Rozumnou odpovědí na nejistotu je proto držet se od kořenů dál.
Obora Hukvaldy: daňci od 16. století a hradní vrch, který býval holý
Buky jsou mladší než prostředí, ve kterém rostou. Oficiální web hradu klade počátky obory do roku 1566, kdy se v ohrazené části lesa začalo chovat dvacet daňků. Jiný hradní text dokládá cílený chov zvěře od roku 1567 a za zakladatele označuje Viléma Prusinovského z Víckova. Turistický portál Beskydy ji řadí mezi nejstarší obory v Česku a udává rozlohu 440 hektarů. Už urbář z roku 1581 popisuje oboru s obvodem zhruba 8,4 kilometru, s rybníky a promyšleným střídáním otevřených pastvin a krytých míst pro zvěř.
Hradní vrch přitom dlouho vypadal úplně jinak než dnes. Z obranných důvodů zůstával holý, protože stráže potřebovaly výhled a nepřítel se neměl kde skrýt. Teprve když hrad o vojenský význam přišel, nechali hukvaldští páni v letech 1730 až 1736 svah zalesnit a obehnali ho kamennou zdí. Bukové porosty, mezi nimiž dnes stojí slavná sedmička, jsou tedy dílem lidské ruky, které příroda postupně převzala.
Dnes území chrání status přírodní památky. Podle záznamu na portálu
ISOP AOPK ČR měří 221,59 hektaru a předmětem ochrany jsou bukové porosty na Hradním vrchu, přírodně-krajinářská kompozice obory a vzácný brouk páchník hnědý. Ten potřebuje staré, dutinami prošpikované stromy. Proto se tu padlé kmeny nechávají ležet a slouží houbám i hmyzu.
Kromě buků nabízí obora i další zastavení:
Zvěř: daňci, mufloni a divoká prasata, z menších živočichů veverky, lišky, jezevci nebo vydra. Ptáci: čáp černý, dravci, sovy a datel černý. Janáčkova stopa: skladatel Leoš Janáček v oboře hledal inspiraci. Bronzová Liška Bystrouška tu od roku 1959 připomíná premiéru jeho opery. Amfiteátr: dějiště festivalu nesoucího Janáčkovo jméno. Focení u buků: kde stát a proč zůstat na cestě
Kořenové propletence lákají k focení přímo uvnitř. Člověk sedící ve smyčce kořene vypadá na snímku jako postava z pohádky. AOPK však výslovně uvádí, že právě u stromů nad cestou se návštěvníci v propletencích fotí nejčastěji, a tím poškozují borku a podporují erozi. Proto u buků visí symboly zákazu vstupu. Návštěvní řád obory navíc zakazuje pohyb mimo vyznačené cesty a do lesních porostů. Vstup je na vlastní nebezpečí.
Podle nás vznikne nejsilnější záběr paradoxně z cesty. Odstup ukáže celou architekturu kořenů a stromy na snímku vyniknou i bez lidské postavy. Nejvíc kořenů uvidíte mimo plné olistění, tedy na jaře před rašením nebo na podzim po opadu. Tehdy na svah dopadá víc světla a šedá borka kontrastuje s hnědou hrabankou. Měkké ranní či podvečerní světlo kontrasty zjemní. Je ale třeba sladit ho s otevírací dobou, která se podle sezóny liší. Aktuální podmínky zveřejňuje
Turistické informační centrum Hukvaldy:
Období Otevřeno duben až květen 7:30 až 19:30 červen až srpen 7:30 až 20:30 září až říjen 7:30 až 18:30 listopad až březen 7:30 až 17:00
Po skončení otevírací doby se vstupy zamykají. Hrad má vlastní vstupné a v zimě zavírá. Lidé se zdravotním postižením si podle hradního webu mohou dopravu nahoru domluvit předem se správou obory a hradu.
Pro děti je výlet vděčný díky zvěři, Bystroušce i stromům, které vypadají jako z filmu. Méně zdatní by měli počítat se stoupáním, pomalejším tempem a pevnou obuví. Kdo chce vědět víc o samotných bucích, najde odborný popis v publikaci AOPK ČR
Památné stromy Moravskoslezského kraje.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková