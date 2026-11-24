Dva muži spolu právě odzápasili 5 kol o titul a nemocniční noc se protáhla k páté, šesté hodině ráno. Šampion se podle Hokitova vyprávění otočil k poraženému vyzyvateli a řekl mu, že pás jednou bude mít. Josh Hokit, americký bojovník těžké váhy do 120 kg s bilancí 10-1-0, který celý zápasový týden hrál toho zlého, mu to podle vlastních slov okamžitě zatrhl. O 10 dní později ale před mikrofonem přiznal něco, co by od něj nikdo nečekal. Co z toho jde doložit, zjišťovala redakce MMAmag na stránce epizody podcastu a v přepisech, které k výroku vydala zahraniční média.
Nemocniční noc a jedna věta navíc
Historku vyprávěl Hokit v podcastu Believe You Me, který moderuje Michael Bisping, bývalý šampion nejsilnější světové organizace smíšených bojových umění UFC. Na stránce pořadu, kterou redakce MMAmag dohledala v katalogu Apple Podcasts, je díl 710 s názvem The Real Josh Hokit veden k 24. listopadu 2026. Scéna sama patří k jiné noci: UFC 334 se konalo 14. listopadu 2026 v Madison Square Garden a Ciryl Gane, 36letý francouzský šampion těžké váhy s bilancí 15-2-0 a jedním zápasem bez výsledku, v něm pás uhájil. „Člověče, on je tak hodný chlap. Nerad to přiznávám,“ řekl Hokit o muži, který ho porazil. Podle jeho vyprávění spolu v nemocnici zůstali do pěti, šesti ráno a Gane mu tam řekl, že jednou bude šampion.
Hokit ale šampionovi odpověděl tak, že z nabízeného respektu nezbylo nic.
Co Hokit šampionovi odpověděl, než se rozešli
„Jsem připravený jít znovu hned teď. Potřebuju ten pás. Nechci být tvůj kamarád. Přestaň mi říkat hezké věci,“ cituje Hokitova slova server MMA Sucka, který u pasáže uvádí časovou značku 1:03:05. Chvála tedy není usmíření. Je to prasklina v póze.
O den dřív zněl Hokit jinak a tvrději. V klipech novináře Ariela Helwaniho, které redakce MMAmag prošla v přepisu, 23. listopadu 2026 řekl: „Musí to být odveta, nebo Pereira. Tak jednoduché to je.“ Linka na pás se tedy nezměnila, změnil se jen tón o soupeři. Ve veřejných vyjádřeních Ciryla Ganea se k 24. listopadu 2026 nemocniční historka neobjevila. Otázka proto zní, jestli má Hokitovo volání po odvetě vůbec sportovní oporu.
Jeden bod na každé kartě. Tak těsné to bylo
Gane vyhrál jednomyslným rozhodnutím rozhodčích. V otevřených databázích, do kterých redakce MMAmag nahlédla, se shodně uvádějí tři karty 48:47 pro Ganea od rozhodčích Adriana Castra, Sala D’Amata a Chrise Leeho. Rozdíl na každé z nich je jeden bod. Neznamená to, že by jediný bod navíc dal Hokitovi titul: kdyby jedno kolo otočil na všech třech kartách, skončil by zápas remízou 47:47. V přehledu, který vychází z žebříčku UFC z 18. listopadu 2026, je Hokit v těžké váze pátý.
Hokit má přitom v hlavě i druhou variantu, která mu kalendář UFC zkomplikuje.
Odveta, nebo Pereira. A co na to kalendář
Alex Pereira, brazilský bojovník s bilancí 13-4-0, má podle rozpisu, který zveřejnila aréna v Las Vegas, nastoupit 12. prosince 2026 na UFC 335 proti Sergeji Pavlovičovi v pětikolovém zápase těžké váhy. Hokit tvrdí, že chce Pereiru bez ohledu na výsledek. Potvrzený zatím není ani jeden Hokitův scénář: odvetu s Ganeem organizace neoznámila a v rankingovém přehledu nemá k 24. listopadu 2026 další zápas uvedený ani Hokit, ani Gane. Zůstává tedy přání bojovníka proti rozpisu, který mu zatím nevychází.
Komplimenty prodávají líp než výhrůžky
GLOSA Trash talk je na téhle scéně pracovní oděv. Hokit si ho oblékl na zápasový týden, odehrál v něm 5 kol a pak ho v podcastu na chvíli pověsil na věšák. Právě proto se jeho slova šíří: nic není tak nečekané jako bojovník, který o soupeři řekne něco hezkého a vzápětí ho prosí, ať toho nechá.
Pro matchmaking to ale nemá váhu žádnou. O další zápas se nerozhoduje podle toho, kdo je slušný a kdo hlasitý, ale podle toho, co se prodá a koho zdraví pustí do klece. Hokit si respekt od šampiona vzít nenechal, pás mu zatím nikdo nenabídl, a tak mu po 5 kolech zbyla hlavně ta nemocniční noc a kompliment, o který nestál.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek