Vladimír Bezděk stříhal v Československé televizi i silvestrovské pořady. Ve Videostopu, který vymyslel, se z pečlivě vybraných ukázek staly otázky pro soutěžící i pro diváky u televize.
Co viselo vedle bílého prádla na šňůře? Právě na to se měl moderátor zeptat po ukázce z
Duhové kuličky. Až soutěžící odpovědí, režie pustí ještě jednou úryvek s prádlem. Takhle stojí otázka i její rozuzlení vedle sebe ve scénáři pátého Videostopu z roku 1986. Odpověď byla celou dobu v obraze. Stačilo vědět, kam se dívat. Nápad přišel při střihu
V
rozhlasovém Tandemu s Janem Rosákem Bezděk vzpomínal na práci s počítačově řízeným střihovým systémem Edem 1. U něj se potkával s režiséry, kteří k němu chodili stříhat pořady. Právě režisér Vondráček ho podle jeho vyprávění pobídl, aby si zkusil napsat vlastní námět. Bezděk napsal několik námětů. Než je poslal do televize, zašel s nimi k notářce na Ovocný trh.
Co počítač ve střižně dělal? Při elektronickém střihu jeden stroj přehrával zdrojovou pásku a druhý nahrával vybraný úsek.
Dobová příručka ke střihu videa popisuje, jak řídicí jednotka najela se stroji na místa, která určil střihač. Televizní obraz se ukládal na magnetický pás. Mezi záznamové stroje té doby patřily například přístroje Ampex, které vystavilo Národní technické muzeum. Přístroje Ampex ukládaly televizní obraz na magnetický pás. Při elektronickém střihu se vybraná část záznamu přehrála na další pás. gunnar_maas / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Bezděkův nápad měl zprvu dostat místo v připravovaném pořadu
Roztočme to. Podle jeho vzpomínky pak ležel v šuplíku, dokud se ho neujala dramaturgyně Oldřiška Cebrovská, později Podhorcová. Jí Bezděk připsal i název Videostop. Už v něm bylo slyšet, že v soutěži půjde o rychlou reakci.
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Kdo měl ve studiu pustit kazetu
Na titulním listu
dochovaného návrhu stojí u scénáře Bezděk, u dramaturgie Cebrovská a u režie Pavel Vantuch. Schválení nese datum 20. března 1985. Bezděk si vybavoval přípravy už kolem roku 1984. Na jaře 1985 tak měl podle dokumentu Videostop schválený scénář. Přehled Milana Švihálka na webu ČT klade první uvedení na obrazovce do prosince 1985. Ve stejném roce se televizní technika stala součástí hry i v Rozpacích kuchaře Svatopluka, kde se hlasovalo světly.
V návrhu je rozepsaný i okamžik, kdy se z filmové scény stane otázka. Moderátor vloží kazetu do přehrávače. Jakmile soutěžící stiskne tlačítko, moderátor ohlásí zastavení ukázky. Ve strojopisné verzi se tímto způsobem hádala
Pyšná princezna. Už na titulním listu je k tomu praktická poznámka šéfredaktora Jiřího Eliáše. Pouštění kazet moderátorem se mu nezdálo šťastné. Vedle otázek a odpovědí se tedy při přípravě řešilo i to, kdo bude ve studiu obsluhovat přehrávač.
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U zkušebního Videostopu tvůrci řešili, kdo ve studiu spustí kazetu. Na snímku je pozdější studiový videomagnetofon Sony. Tungd31 / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Co kdo hledal v archivu
Rosák se stal známou tváří Videostopu a podílel se i na jeho přípravě.
Soupis produkce ČT za rok 1997 ho u třinácti dílů uvádí jako moderátora a vedle Bezděka a Karla Čáslavského také mezi scenáristy. V Tandemu Bezděk popsal, jak si rozdělili hledání ukázek. Čáslavský sahal po filmových raritách z archivu, Rosák po novějších filmech a Bezděk po televizní tvorbě.
Scénář pátého dílu počítal se seriálem
Bambinot i se silvestrovskou scénkou s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem. U jednoho úryvku se mělo hádat, jak Stella Zázvorková oslovila Miloše Kopeckého. U druhého rozhodoval rok, kdy měl pořad premiéru. A na poslední straně scénáře dostali na chvíli místo i lidé od techniky. Režijní poznámka počítala se záběrem na obsluhu počítačů, zatímco moderátor měl poděkovat technickému zázemí.