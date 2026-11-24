Mezi čtvrtým a pátým kolem bylo rozhodnuto dřív, než Topuria stihl vstát ze stoličky. Jeho vlastní roh zápas s Justinem Gaethjem ukončil a z neporaženého šampiona dvou divizí byl poprvé v kariéře poražený bojovník. Od toho zápasu uběhlo pět měsíců a Španěl se do klece nevrátil. V listopadu se k jeho budoucnosti vyjádřil Joe Rogan a neřešil soupeře, ale váhu. Redakce MMAmag k tomu dohledala v přepisu podcastu původní pasáž a postavila ji vedle toho, co o téže divizi tvrdil sám Topuria.
Rogan má pro bývalého šampiona radu a hned k ní přidal výhradu
Ilia Topuria, 29letý španělsko-gruzínský bojovník lehké váhy (do 70,3 kg) s bilancí 17-1-0, je bývalým šampionem UFC ve dvou váhových divizích. Joe Rogan, komentátor přenosů UFC a moderátor podcastu The Joe Rogan Experience, se k jeho ideální divizi vyjádřil v epizodě MMA Show #189 s hostem Tommym McMillenem, kterou Apple Podcasts eviduje k 17. listopadu 2026.
V přepisu epizody na serveru HappyScribe je v úseku 00:45:12 až 00:47:05 pasáž, ve které Rogan říká: „Myslím, že pro Ilju je 145 liber mnohem vhodnější váhová kategorie.“ Číslo 145 je v zápasnickém slangu zkratka pro limit pololehké váhy, tedy 65,8 kg. Rogan hned dodal, že ho zajímá, kdy se Topuria vrátí a jak se z porážky s Gaethjem odrazí.
Je to jeho názor, ne plán organizace. Jak velký skok mezi oběma divizemi ve skutečnosti je, ukazuje přepočet oficiálních limitů UFC na kilogramy.
Dvě čísla z vážení, která dělí Topuriovy dvě kariéry
Z oficiálních limitů UFC, které redakce MMAmag přepočítala na kilogramy, plyne rozdíl 4,5 kilogramu. UFC uvádí pro titulové zápasy pololehké váhy hranici 145 liber a pro lehkou váhu 155 liber, stejné hodnoty obsahuje i text Unified Rules.
|Divize UFC
|Limit v librách
|Limit v kg
|Pololehká váha
|145 lb
|65,8 kg
|Lehká váha
|155 lb
|70,3 kg
|Rozdíl
|10 lb
|4,5 kg
V databázi Sherdog je Topuria k 24. listopadu 2026 veden dál v lehké váze.
V roce 2025 tvrdil něco úplně jiného a znělo to sebejistě
V bilanci na Sherdogu je ten zápas zapsaný stroze: turnaj UFC Freedom 250 ve Washingtonu, 14. června 2026, technický knockout zastavením rohem v čase 5:00 čtvrtého kola, rozhodčí Marc Goddard. Šlo o titulový zápas lehké váhy, do kterého šel Gaethje jako prozatímní šampion. Bilance 17-0 se tím změnila na 17-1-0.
Proti Roganovu doporučení stojí bojovníkova vlastní slova. V profilu, který UFC zveřejnila 23. června 2025, Topuria řekl: „Poprvé se opravdu cítím na sto procent.“ Dodal, že dřív musel pokaždé shazovat váhu a že do lehké váhy patří přirozeně. Dva výroky, mezi nimi jeden zápas.
Rogan přitom o Topuriově návratu mluvil i v polovině listopadu a tehdy padlo úplně jiné jméno než Gaethje.
Proč se o Topuriově budoucnosti rozhoduje v podcastech, a ne v UFC
ANALÝZA Listopadová poznámka není ojedinělý výkřik. V přepisu červnové epizody MMA Show #181 s Gaethjem a trenérem Trevorem Wittmanem, do kterého redakce MMAmag nahlédla, se Rogan 20. června 2026 ptal, jestli Topuria na 155 librách zůstane, a upozorňoval, že v lehké váze jsou velcí bojovníci. V listopadu už z otázky udělal doporučení. Server Sherdog 18. listopadu 2026 popsal, že Rogan zároveň označil možný souboj Topurii s Paddym Pimblettem za velký výdělečný zápas.
UFC Topuriův návrat neoznámila a jeho jméno u žádné nadcházející akce v dostupných databázích nefiguruje. Do pětiměsíčního ticha se vejde leccos; nejhlasitější jsou ale podcasty.
Zůstává tak jediné tvrdé číslo: 4,5 kilogramu mezi dvěma limity. O tom, jestli je Topuria v listopadu 2026 překročí směrem dolů, zatím mluví lidé, kteří zápasy nepodepisují.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková