Možná jsme si sebevědomí trochu nešťastně postavily do role vstupenky. Až si budu věřit, ozvu se. Až se nebudu bát, půjdu na pohovor. Až budu dost sebevědomá, začnu chodit sama mezi lidi. Až nebudu mít pocit, že tam nepatřím, přihlásím se o slovo.
Výsledek? Život čeká, až naše hlava laskavě schválí, že jsme připravené. A ona je v tomhle známá potvora.
Jedna pochvala nahoru. Jeden divný pohled zase dolů
Ráno ti šéf řekne, že jsi odvedla skvělou práci. Okamžitě jdeš trochu rovněji. Možná jsem fakt dobrá. Odpoledne něco navrhneš na poradě a kolega se zatváří způsobem, který neumíš úplně přečíst. Byla to blbost? Proč nic neřekl? Asi jsem se ztrapnila.
Během několika hodin jsi ze schopné profesionálky psychologicky sestoupila do stavu člověka, který možná neměl vůbec opouštět domov. Přitom ses nezměnila ty. Změnila se zpětná vazba.
Psycholožka Jennifer Crocker a její kolegové dlouhodobě zkoumají takzvanou contingent self-worth – vlastní hodnotu navázanou na splnění určitých podmínek. Může stát na vzhledu, uznání druhých, výkonu, soutěžení nebo akademickém úspěchu. Když svoji hodnotu silně vložíš právě do určité oblasti, úspěch a selhání v ní s tebou mohou výrazněji zamávat.
V jedné studii vysokoškoláků například sebeúcta a nálada rostly ve dnech, kdy studenti dostali dobrou známku, a klesaly po špatné; vazba byla výraznější tam, kde lidé svou hodnotu silně opírali právě o akademickou kompetenci. Tohle není důkaz, že na názorech ostatních nemá záležet. Samozřejmě že nás ovlivňují. Jenom je docela vyčerpávající každý den znovu čekat, jestli ti svět potvrdí, že smíš být se sebou spokojená.
Sebevědomí jako nekonečný projekt
Tak se rozhodneš, že na sobě zapracuješ. Přečteš knihu. Poslechneš podcast. Začneš sledovat ženu, která každé ráno vstává v pět, pije zelený nápoj a zřejmě nikdy nepochybovala o jediném životním rozhodnutí. Zlepšíš oblečení. Komunikaci. Postoj. Nastavíš hranice. Naučíš se říkat ne. A všechno to může být užitečné.
Jenže je tu jedna past: pokud je konečným cílem konečně dokázat, že jsi dost dobrá, cílová páska se může pořád posouvat.
Crocker a Lora Park právě na to upozorňovaly ve své práci o „nákladném honu za sebeúctou“. Když člověk potřebuje výkonem průběžně potvrzovat vlastní hodnotu, může se samotná snaha „cítit se dost dobře“ stát zdrojem tlaku a odvádět pozornost od smysluplnějších cílů.
Takže problém nemusí být v tom, že máš málo sebevědomí. Možná je problém v otázce, kterou si pořád pokládáš: „Už jsem konečně dost?“ Protože na tuhle otázku dokáže lidská hlava velmi kreativně odpovídat „ještě ne“.
A co kdybys šla i bez sebevědomí?
Představ si jinou možnost. Máš důležitou prezentaci a bojíš se. Takže ji uděláš vystrašená. Chceš někoho pozvat na rande a nevíš, jestli tě odmítne. Tak se zeptáš bez záruky. Chceš si říct o povýšení a část tebe je přesvědčená, že na něj ještě nemáš dost zkušeností.
Přesto otevřeš dveře kanceláře. Tohle není romantické „překonej strach“. Je to mnohem obyčejnější myšlenka: pocit jistoty nemusí být podmínkou jednání.
Psycholog Albert Bandura ve své teorii self-efficacy rozlišoval mezi tím, co objektivně umíme, a přesvědčením, že dokážeme potřebné chování v dané situaci provést. Právě zkušenost s tím, že něco skutečně uděláme a zvládneme, může následně takové přesvědčení posilovat.
Což trochu obrací populární pořadí.
Nemusí vždycky platit: Nejdřív si věř → potom jednej.
Někdy to může být: Jednej → zjisti, že jsi to přežila → příště si budeš věřit o trochu víc.
„Nejsem dost dobrá“ může být myšlenka. Nemusí to být instrukce
Tady přichází ještě jedna užitečná změna. Když si pomyslíš: Nejsem na to dost dobrá. Nemáš jen dvě možnosti – věřit tomu, nebo se okamžitě přesvědčovat o opaku. Nemusíš přeběhnout k zrcadlu a oznámit si:
JSEM NEUVĚŘITELNÁ A VESMÍR JE PŘIPRAVEN NA MŮJ ÚSPĚCH.
Zvlášť pokud by ti na to vlastní odraz odpověděl výrazem „neblázni“. :D
Přístup Acceptance and Commitment Therapy pracuje mimo jiné s cognitive defusion: schopností získat odstup od vlastních myšlenek místo toho, abychom je automaticky považovali za doslovnou pravdu a nechali jimi řídit chování. Součástí širšího modelu psychologické flexibility je zároveň schopnost jednat podle vlastních hodnot i za přítomnosti nepříjemných pocitů.
Takže místo: Nejsem dost dobrá, proto se nepřihlásím. může přijít: Moje hlava mi právě říká, že nejsem dost dobrá. Přihlášku stejně pošlu. To je malý rozdíl ve formulaci. A obrovský rozdíl v životě.
Sebepochybnost nemusíš nejdřív vyléčit
Možná ses někdy dívala na člověka, který působí neuvěřitelně sebejistě, a myslela sis: Taková bych chtěla být. Jenže vůbec nevíš, co se mu odehrává v hlavě. Sebejisté chování není vždycky výsledkem sebejistého pocitu.
Žena, která na poradě řekne svůj názor, může mít současně sucho v puse. Člověk, který pošle rukopis nakladateli, může být přesvědčený, že ho odmítnou. Někdo může před prvním rande třikrát převléknout tričko a pak působit naprosto uvolněně.
Odvaha ostatně není stav, kdy nemáš strach. Podstatnější otázka je, kolik moci ten strach dostane.
A právě tady může nekonečná práce na „větším sebevědomí“ paradoxně začít překážet. Pokud si pokaždé řekneš, že ještě potřebuješ trochu víc jistoty, zkušeností, potvrzení nebo správného pocitu, můžeš ve skutečnosti jen velmi sofistikovaně odkládat okamžik, kdy budeš muset něco risknout.
Ne všechna nejistota je problém, který musíš opravit
Tady je možná největší úleva. Nejistota není automaticky důkaz, že na něco nemáš. Někdy znamená prostě to, že vstupuješ někam, kde ještě nemáš všechny odpovědi. Nová práce. První schůzka. Vlastní projekt. Důležitý rozhovor. Rozhodnutí, které nejde vzít na zkoušku na čtrnáct dní s možností vrácení.
Bylo by vlastně trochu zvláštní být ve všech těchto situacích stoprocentně jistá. Sebedůvěra proto nemusí znamenat: „Vím, že uspěju.“
Může vypadat podstatně skromněji: „Nevím, jak to dopadne. Ale nechci o svém životě rozhodovat jen podle toho, čeho se zrovna bojím.“
A to možná stačí.
Nemusíš se konečně cítit dost dobrá. Můžeš přestat čekat na povolení
Samozřejmě má smysl učit se, připravovat, posilovat schopnosti a někdy na sobě opravdu něco změnit. Ne každá pochybnost je nesmyslná a ne každé „ještě nejsem připravená“ je výmluva. Jenže existuje chvíle, kdy už příprava skončila.
E-mail je napsaný. Přihláška hotová. Názor máš. Číslo znáš.
A mezi tebou a dalším krokem už nestojí nedostatek schopností. Stojí tam jen přání cítit se předem bezpečně v situaci, která bezpečnou jistotu nabídnout neumí. Možná právě tehdy nepotřebuješ další dávku sebevědomí. Potřebuješ kliknout na Odeslat. Promluvit. Vejít. Zeptat se. A dovolit si přitom pořád trochu pochybovat.
Protože některé životní kroky neuděláš až ve chvíli, kdy se budeš konečně cítit dost dobrá. Možná právě díky tomu, že je uděláš i nejistá, jednoho dne zjistíš, že na svůj pocit „dost dobrá“ už nepotřebuješ tolik čekat.
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Zdroje: Crocker & Wolfe – Contingencies of Self-Worth [1], Crocker, Karpinski, Quinn & Chase – When Grades Determine Self-Worth: Consequences of Contingent Self-Worth for Male and Female Engineering and Psychology Majors [2], Crocker & Park – The Costly Pursuit of Self-Esteem [3], Bandura – Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change [4], Hayes, Luoma, Bond, Masuda & Lillis – Acceptance and Commitment Therapy: Model, Processes and Outcomes [5], img ai generated