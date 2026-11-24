Jeden z největších knižních hráčů na trhu, Euromedia Group (EG; majitel Rockaway Capital), v loňském roce zvedl tržby i čistý zisk. Pod Euromedia Group spadá velké nakladatelství (ročně téměř 600 knižních titulů), velkoobchod s knihami, distribuci a rovněž maloobchod - síť knihkupectví Luxor (77 prodejen) plus e-shop Luxor.cz. Euromedia Group (nástupnická firma) loni pohltila řadu dalších knižních společností z portfolia Rockaway - knižního velkoobchodníka PEMIC Books, nakladatelství Bookmedia, Brainest (IT služby), Knihcentrum.cz (knižní retail) a Booknet. Všechny tyto zanikající společnosti patří do knižní skupiny PEMIC, kterou Rockaway akvírovala v roce 2025 (celý proces začal již o rok dříve).
V roce 2025 rovněž došlo ke sjednocení internetového prodeje pod jednotnou značku Luxor, zahrnující e-shop Luxor.cz a mobilní aplikaci Můj Luxor. V rámci tohoto kroku byl v květnu ukončen provoz e-shopu Booktook.cz a v srpnu téhož roku došlo také k zastavení provozu e-shopu Knižního klubu Knizniklub.cz. "E-shop Luxor.cz zaznamenal v oblasti prodeje fyzického zboží meziroční růst o 13,8 procenta v hodnotě objednávek a o 17,8 procenta v hodnotě marže. Knihy tvořily 82,6 procenta celkového obratu," uvedli zástupci EG ve výroční zprávě 2025.
Knižní obr pod vedením ředitele Františka Maly (foto; viz rozhovor) v roce 2025 utržil celkem 3,257 miliardy korun. V meziročním srovnání to je nárůst o 237 milionů. Čistý zisk se meziročně navýšil z 20 milionů na 32 milionů korun. Provozní zisk stoupl o 42 procent na 132 milionů korun. Zůstatek úvěrů od UniCredit Bank a ČSOB vzrostl z 360 milionů na 1,004 miliardy korun, tedy o 644 milionů. Provozní cash flow kleslo o 64 procent. Mezi nejprodávanější tituly nakladatelství Euromedia Group loni patřily knihy Shari Lapena - Co jste to provedli?, Sam Holland - Pán loutek, Kristýna Trpková - Šmírák nebo Naděje: autobiografie papeže Františka.
"V průběhu roku 2025 jsme realizovali několik strategických iniciativ. Díky akvizicím jsme v rámci maloobchodu výrazně rozšířili naši obchodní síť, kterou dlouhodobě rozvíjíme pod značkou Luxor. K dynamickému růstu maloobchodních aktivit významně přispívá Knižní klub, který jsme prostřednictvím aplikace Můj Luxor digitalizovali a transformovali do věrnostního programu značky Luxor. Důležitou součástí našeho rozvoje jsou rovněž online aktivity zaměřené na prodej tištěných knih, e-knih a audioknih. Nadále se soustředíme také na oblast školství a vzdělávání," komentoval Mala.