Když Gianni Infantino v létě představil plán FIFA Forward Enterprise, mluvil především o tom, kolik peněz se díky němu dostane do fotbalu. Na nové stadiony, tréninková centra, mládež a ženské soutěže. Taková nabídka se poslouchá dobře, zvlášť pokud jste představitelem federace, pro kterou je příspěvek od FIFA zásadní částí rozpočtu. Jenže za příslibem rychlých miliard se skrýval obchodní model, jehož skutečný dosah se začíná ukazovat až nyní.
Podle dokumentů, které 23. listopadu zveřejnil britský Guardian, měl připravovaný projekt počítat s převodem komerčních práv k soutěžím FIFA do nově vytvořené ziskové společnosti na dobu až 96 let. Devadesát šest. To není překlep, ani pevná doba, kterou by už někdo schválil. Dokumenty popisují návrh založený na navazujících dvanáctiletých licenčních obdobích, jejichž součet mohl dosáhnout téměř století.
A právě tady začíná pozoruhodnější příběh než obvyklá debata o tom, zda je současný prezident FIFA příliš blízko velkým investorům. Fotbalová federace chtěla získat peníze dnes výměnou za dlouhodobé uspořádání výnosů z turnajů, které budou sledovat také generace fanoušků dávno po konci Infantinova mandátu.
Neprodával se fotbal. Prodávala se jeho obchodní budoucnost
Nejdřív jedna důležitá hranice. Tvrzení, že Infantino „prodal mistrovství světa“, by bylo nepravdivé. Transakce nebyla dokončena a FIFA projekt stáhla. A ani v návrhu nešlo o prodej pravidel fotbalu, reprezentačních týmů či pravomoci rozhodovat, kdo může na šampionátu hrát.
Předmětem měly být komerční aktivity: televizní práva, sponzoring, licencování, vstupenky, hospitality a také obchodní stránka pořádání turnajů. Jinými slovy všechno, co z mistrovství světa a dalších akcí FIFA dělá ekonomický gigant. Právě na těchto příjmech stojí schopnost FIFA financovat svou globální síť a zároveň si vytvářet rezervy.
FIFA Forward Enterprise, zkráceně FFE, měla být samostatnou společností, do které by se tento byznys soustředil. FIFA veřejně zdůrazňovala, že si ponechá většinovou kontrolu a rozhodování o sportovních otázkách. Z interních materiálů citovaných Guardianem vyplýval model, v němž by si federace držela 51procentní podíl dlouhodobě. Soukromí investoři by však získali účast na výnosech z byznysu, který by společnost spravovala.
Rozdíl mezi vlastnictvím soutěže a podílem na jejím obchodním provozu zní technicky. Ve skutečnosti je zásadní. Fanouškovi může být jedno, jaká společnost prodává televizní práva. Federacím a klubům by to ale jedno být nemělo, pokud by způsob rozdělování peněz a motivace investorů ovlivňoval podobu budoucích turnajů. Investoři chtějí návratnost. FIFA naopak tvrdí, že jejím úkolem je rozvoj fotbalu, včetně míst, kde se komerční investice samy o sobě nevyplatí.
Proč právě 96 let mění celou debatu
Mít soukromého obchodního partnera není ve sportu samo o sobě revoluce. Ligy a organizátoři běžně uzavírají dlouhodobé smlouvy s televizemi, marketingovými agenturami nebo investory. Rozdíl je v rozsahu a v době, po kterou by měli práva využívat.
Dokument FIFA z 17. července podle Guardianu popisoval převod komerčních práv k akcím FIFA do ziskové dceřiné společnosti na dalších 96 let. Následující dokument hovořil o dvanáctiletých licenčních obdobích až do tohoto maxima. Neznamená to, že by investor automaticky získal právo diktovat světovému fotbalu pravidla po celých 96 let. Znamená to však, že ekonomické uspořádání bylo navrženo s horizontem, který výrazně přesahuje mandát jakéhokoli současného funkcionáře.
Kdo by za tak dlouhou dobu nesl rizika? FIFA by stále vlastnila většinu. Jenže podmínky návratnosti, případné změny struktury firmy, budoucí vstup dalších investorů nebo nové obchodní priority by mohly vytvářet tlak, který se nevyčerpá jedním volebním obdobím. To je analytický důsledek délky návrhu, nikoli důkaz, že už existoval konkrétní plán rozšířit mistrovství kvůli soukromým akcionářům.
Pro srovnání si představme, kolikrát se za 96 let promění televizní trh, způsob sledování sportu i samotná ekonomika turnajů. Právě proto u takového kontraktu nestačí říct, že FIFA si ponechá 51 procent. Podstatné je také, kdo má rozhodovací práva v komerční firmě, jak lze smlouvy vypovědět a jak se dělí budoucí výnosy. A na tyto otázky dlouho chyběly veřejně dostupné odpovědi.
Dvacet miliard dolarů a nabídka, která se těžko odmítá
Projekt byl postaven na počátečním ocenění nové společnosti přibližně na 20 miliard dolarů. Podle dřívějších informací Reuters a Le Monde se počítalo s prodejem menšinového podílu externím investorům, přičemž klíčovou roli měl investiční fond Thrive Capital spojený s Joshuou Kushnerem. Média popsala variantu, v níž by za zhruba 4,2 miliardy dolarů získal přibližně pětinový podíl.
Proč by fotbalové federace měly být ochotné takovou konstrukci schválit? Protože jim Infantino nabízel peníze, které by jinak nemusely dostat v takové výši a tak rychle. FIFA veřejně představovala možnost navýšit podporu z programu Forward na 20 milionů dolarů na asociaci během cyklu 2027–2030 a přidat jednorázové financování Fast Forward až do výše dalších 20 milionů. Pro řadu z 211 členských zemí by šlo o mimořádný příslib.
To je také nejsilnější argument zastánců projektu, který nelze jen tak odmávnout. Pokud by komerční partner skutečně dokázal zvýšit příjmy a peníze by se transparentně dostávaly do fotbalu, mohly by z toho těžit i menší federace. Není automaticky špatně hledat nový způsob financování. Spor se vede o to, zda byla cena za tento přístup přiměřená a zda ti, kdo měli rozhodovat, dostali všechny podstatné informace.
Bonusy pro vedení a otázka, kdo měl z obchodu těžit
Nová zjištění Guardianu přinesla ještě jednu citlivou část návrhu: plán odměn pro vedení FFE. Podle dokumentů investora mělo být možné vyčlenit až pět procent plně zředěného kapitálu společnosti jako motivační podíly pro její manažery. Při růstu hodnoty firmy nad počátečních 20 miliard dolarů by šlo teoreticky o velmi vysoké částky. Guardian vypočítal, že každá další miliarda hodnoty by v tomto modelu mohla znamenat až 50 milionů dolarů v rámci motivačního programu.
To ovšem není totéž jako tvrzení, že Infantino osobně měl dostat pět procent nebo že mu už někdo peníze vyplatil. Dokumenty podle zveřejněných informací neurčují konkrétní příjemce bonusů a FIFA dlouhodobě popírá, že by prezident měl z projektu osobně profitovat. U mimořádně závažného obvinění je potřeba tento rozdíl držet pevně.
Přesto jde o legitimní otázku veřejné kontroly. FFE neměla být obyčejná externí agentura, ale společnost spravující mimořádně cenná práva globální sportovní organizace. Guardian uvádí, že předsedou jejího vedení se měl stát právě Infantino, zatímco přidělování manažerských motivačních podílů mělo spadat do rozhodování orgánů nové firmy. Kdo měl být v odměňovacím programu zahrnut a podle jakých kritérií, je proto podstatná informace – ne drobná účetní poznámka.
Další dokumenty popisovaly také možnou sankci při porušení dohody nebo uzavření konkurenční transakce: 1,25 procenta hodnoty projektu, při ocenění 20 miliard dolarů tedy přibližně 250 milionů. A podle interního memoranda, na které upozornil Guardian, neproběhlo standardní výběrové řízení. To znovu otevírá otázku, zda FIFA při hledání investora skutečně porovnala nejlepší dostupné možnosti.
UEFA řekla ne. A projekt skončil dřív, než začal
Ohlášený model narazil na nezvykle tvrdý odpor. UEFA a zástupci evropských federací kritizovali nedostatečnou transparentnost, možné oslabení kontroly nad fotbalovým byznysem i způsob, jakým byl plán představen. Nešlo jen o hádku mezi dvěma mocenskými centry sportu. Šlo o otázku, zda vedení FIFA může svěřit značnou část budoucích příjmů nové společnosti bez přesvědčivě vysvětleného procesu.
FIFA argumentovala přesně opačně: podle jejího veřejného stanoviska by se sportovní pravomoci neměnily, společnost by zůstala pod její kontrolou a členské asociace by o návrhu demokraticky rozhodovaly. Prezident projekt líčil jako příležitost dostat více zdrojů tam, kde jsou potřeba. Tyto sliby je fér zaznamenat. Samy o sobě však nevysvětlují, proč se v interních materiálech objevoval právě horizont 96 let nebo proč byla u tak velké transakce zpochybňována otevřenost přípravy.
Projekt nakonec neprošel. UEFA později uvedla, že jí FIFA písemně potvrdila jeho neodvolatelné a trvalé stažení a že se nevrátí pod jiným názvem nebo v jiné podobě. Právně a ekonomicky je to podstatný fakt: žádný devadesátišestiletý převod práv tímto plánem nevznikl.
Jenže tím se nezodpovědělo, jak se návrh takového rozsahu dostal na stůl. A právě o to jde po novém zveřejnění dokumentů. Jestliže něco neprošlo až kvůli silnému odporu federací, nestačí hodnotit pouze šťastný konec. Je potřeba rozumět tomu, jak blízko se projekt dostal ke schválení a kdo měl přístup k jeho skutečným podmínkám.
Soukromé lety jsou vedlejší příběh. Podstatná je kontrola FIFA
Infantino v posledních měsících čelí také otázkám ohledně rozsahu svého cestování a způsobu vedení kampaně před dalšími prezidentskými volbami. To může dokreslovat širší mocenský kontext, ale u projektu FFE je hlavním tématem něco jiného než počet letů. Prezident FIFA chtěl prosadit model, který by spojil výnosy nejcennějších fotbalových soutěží se soukromým kapitálem na potenciálně mimořádně dlouhou dobu.
Zastánci podobných modelů mají věcný argument: světový fotbal potřebuje peníze a obchodní partner může přinést know-how, které sportovní federace sama nemá. Odpůrci zase upozorňují, že sportovní organizace není klasická firma, jejímž jediným cílem je maximalizovat hodnotu pro akcionáře. Oba pohledy se dají přijmout jako legitimní východiska. Ani jeden ale neomlouvá neprůhledné podmínky.
Dnes tedy nejde jen o to, zda Gianni Infantino ustojí další politický spor. Jde o podstatnější otázku: jakou cenu může vedení světového fotbalu slíbit budoucím generacím za peníze, které potřebuje rozdělit dnes? Devadesát šest let je v této debatě číslo, které nelze odbýt jako detail. A právě proto má zveřejnění interních dokumentů význam, přestože samotný obchod už byl zastaven.
VÍCE O KAUZE INFANTINO
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1. The Guardian – interní dokumenty a návrh až na 96 let, 23. 11. 2026; 2. FIFA – veřejné vysvětlení návrhu FIFA Forward Enterprise; 3. Reuters – parametry projektu a financování federací; 4. UEFA – potvrzení stažení projektu; 5. Le Monde – investoři, ocenění a výhrady vůči projektu; 6. The Guardian – širší pozadí a kontroverze projektu.