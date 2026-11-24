V červnu 1942 přerušil na dvoře brněnských Kounicových kolejí povely popravčí čety jasný ženský hlas. Před hlavněmi tam stála přerovská učitelka a první žena v tamním městském zastupitelstvu Růžena Stoklásková, kterou nacisté za heydrichiády odsoudili k trestu smrti za zapojení do domácího odboje. Do posledního okamžiku nedala najevo strach a na rozloučenou zvolala vzkaz své dceři i okupované zemi. V Přerově její osud připomíná pamětní deska na škole i název jedné z ulic.
Vzkaz dceři před popravčí četou
Na dvoře brněnských Kounicových kolejí přivedlo gestapo 10. června 1942 před popravčí četu Růženu Stokláskovou. V protektorátu tehdy už dva týdny platilo stanné právo vyhlášené po útoku československých výsadkářů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a nacisté spustili vlnu represí. Stoklásková si rozsudek stanného soudu vyslechla tentýž den v brněnské vazbě.
Podle očitých svědků kráčela na popraviště klidně a navenek nedala znát žádný neklid. Už v posledním dopise na rozloučenou předtím napsala, že je každou hodinu připravena na smrt, kterou před ní podstoupily dvě ženy ze stejné cely. Teprve ve chvíli, kdy zazněly povely ke střelbě, je přerušila voláním adresovaným své dceři: „Sbohem, Miluško! Ať žije republika Československá!“ Její život skončil necelé dva týdny před jednačtyřicátými narozeninami a hned následující den její ostatky zpopelnili v brněnském krematoriu.
První žena v přerovském zastupitelstvu
Růžena Stoklásková se narodila 22. června 1901 v Ljubuški na území Hercegoviny, brzy se ale s rodiči vrátila do Přerova, kde prožila téměř celý život. Vychodila tu obecnou i měšťanskou školu a v letech 1916 až 1920 vystudovala místní dívčí pedagogium. Začínala učit v Medlovicích, pak prošla školami v Troubkách a Kojetíně, než v listopadu 1935 nastoupila jako odborná učitelka na přerovskou dívčí měšťanskou školu Karolíny Světlé, dnešní Základní školu Boženy Němcové.
Kromě učení se zapojila do většiny místních spolků. Cvičila v Sokole, pracovala v učitelském spolku Komenský, v odborové Jednotě moravských učitelek i v České obci učitelské a předsedala přerovské organizaci Pokrokových žen moravských. Současně psala články do odborných listů, vedla rubriku Hlídka žen v týdeníku Hlas lidu a průběžně si doplňovala vzdělání na kurzech při olomoucké univerzitě.
Na přelomu let 1926 a 1927 vstoupila do sociálně demokratické strany a o dvanáct let později se jako historicky první žena dostala do přerovského městského zastupitelstva i rady. Vedla kulturní a osvětový odbor a přes olomoucké divadlo vozila do Přerova zájezdy opery i činohry.
Vysílačky, letáky i úkryt pro výsadkáře
Do veřejné práce v Přerově zasáhla v březnu 1939 německá okupace, v září následujícího roku pak Němci rozpustili zastupitelstvo i kulturní komisi. Stoklásková se hned od počátku okupace zapojila do odboje. V přerovské skupině Obrany národa shromažďovala zprávy, které odbojáři posílali vysílačkami Haná a Nazdar do Londýna, a pomáhala tvořit letáky pro celou střední Moravu.
Současně působila v organizaci Petiční výbor Věrni zůstaneme, jejíž přerovskou buňku po odchodu zakladatele Františka Lančíka do zahraničí vedla společně s Karlem Smělíkem. Skupina podporovala rodiny zatčených a popravených, sledovala dění v podnicích i na železnici a pomáhala lidem při přechodech za hranice. Stoklásková využívala své funkce v České obci učitelské, aby mohla bez podezření cestovat. Vozila tak zpravodajský materiál z Přerova do Prahy a zpátky přivážela pokyny i ilegální tiskoviny.
Zrada v prosinci 1941
Poprvé ji gestapo zatklo na jaře 1940, tehdy se jí však ještě podařilo dostat na svobodu. V odboji pokračovala dál a zapojila se i do ukrývání příslušníků sovětských výsadků, což se jí nakonec stalo osudným. Po zradě Ferdinanda Čihánka spustili nacisté v Přerově rozsáhlou vlnu zatýkání a 16. prosince 1941 si přišli také pro ni. Spolu s matkou odvlekli i její dceru Milušku, tehdejší studentku přerovského gymnázia, kterou však po čtrnácti dnech propustili.
Stokláskovou nejprve vyslýchali v Olomouci a v březnu 1942 ji převezli do vazby v Brně. V pozdější vyhlášce o popravě nacisté jako důvod trestu smrti uvedli, že udržovala spojení s policejně nehlášenými osobami zapojenými do nepřátelských činů proti říši a poskytovala jim úkryt.
V roce 1946 jí prezident republiky udělil Československý válečný kříž 1939 in memoriam, dekret podepsal ministr obrany generál Ludvík Svoboda. Dnes po Růženě Stokláskové nese jméno jedna z přerovských ulic a u vchodu do Základní školy Boženy Němcové připomíná její život pamětní deska.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (idnes, cs.wikipedia).