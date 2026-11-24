Slavkovské bojiště na jižní Moravě ovládne od 27. do 29. listopadu 2026 zhruba tisícovka vojáků v dobových uniformách. Do okolí Tvarožné a Slavkova u Brna s nimi dorazí také 60 koní a 15 děl. Vzpomínkové akce k 221. výročí bitvy tří císařů doplní jarmark, večerní ohně na Žuráni i nedělní pietní akt.
Napoleon rozhodl tažení během několika hodin
Všechno se tu totiž točí kolem 2. prosince 1805, kdy na polích u Slavkova změřili síly francouzský císař Napoleon I., rakouský císař František I. a ruský car Alexandr I. Do bitvy tehdy zasáhlo téměř 160 tisíc vojáků a Napoleon rozhodl celé tažení během několika hodin, načež už 6. prosince přistoupil František I. na příměří podepsané přímo na slavkovském zámku. Dnešní vzpomínkové akce ale neoslavují Napoleona ani samotnou válku, připomínají společnou evropskou historii.
Hlavní střet vypukne pod kopcem Santon
První vojáci se ostatně objeví už ve středu 25. listopadu v Kučerově, kde proběhne přehlídka a bitva přímo na návsi. Opravdový víkendový rozjezd ale přijde v pátek 27. listopadu, kdy ve Slavkově u Brna začne akce Tenkrát ve Slavkově 1805 s příjezdem panovníků na zámek a v podvečer vzplanou tradiční ohně na návrší Žuráň u obce Podolí, odkud Napoleon před bitvou udílel rozkazy.
Sobotní program se proto rozbíhá hned za svítání, už v 7:30 se na Žuráni seřadí francouzské jednotky k přehlídce zvané Slavkovské slunce. Hned nato následuje slavnostní nástup koaliční armády ve Tvarožné a dopoledne patří manévrům pěchoty s jezdectvem pod kopcem Santon, kde po celý den zůstane otevřené vojenské ležení s jarmarkem.
Hlavní rekonstrukce bitvy tří císařů pak pod Santonem vypukne ve 14 hodin. Kdo si chce sobotu ještě protáhnout, přesune se do Slavkova u Brna na předvánoční jarmark, vojenské defilé městem, jezdecké ukázky a večerní bitevní scénu v zámeckém parku s ohňostrojem, na empírový bál v zámku je ale nutné mít vstupenku z předprodeje. Celý víkend nakonec uzavře v neděli ve 12 hodin pietní akt u památníku Mohyla míru na Prateckém kopci u obce Prace, věnovaný padlým vojákům i civilním obětem.
Do Tvarožné auta v sobotu neprojedou
Základní vstup pro diváky kolem bojiště pod Santonem i na venkovní program na slavkovském náměstí a v zámeckém parku je zdarma, platí se tak jen VIP tribuna u bojiště, empírový bál, kostýmované prohlídky zámku a komentované exkurze po bojišti. V sobotu je ale obec Tvarožná od 10 do 17 hodin úplně uzavřená pro auta, proto vyjedou posílené kyvadlové autobusy veřejné dopravy IDS JMK z Brna i ze Slavkova u Brna k motorestu Rohlenka a přímo k bojišti.
Ve stáncích se všude kartou platit nedá, hodí se tedy mít u sebe hotovost. Pořadatelé také prosí, aby lidé nechali doma psy, které hluk z pušek a děl silně stresuje, a rodinám s kočárky nedoporučují vjíždět do bezprostřední blízkosti míst s dělovými salvami. Otevřené pláně pod Santonem navíc bývají koncem listopadu větrné a blátivé, takže teplé oblečení a nepromokavá obuv přijdou na místě vhod.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tenkratveslavkove, kudyznudy).