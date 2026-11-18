Přemýšlíte, jakou barevnou kombinaci zvolit pro letošní Vánoce? Trendy vánoční výzdoba 2026 je v barvách vínová, zlatá a zelená! Vykouzlete si luxusní vánoční dekoraci za pár korun pomocí tohoto jednoduchého návodu.
Trendy vánoční výzdoba v barvách vínové, zlaté a zelené
Vánoce jsou za dveřmi a s nimi přichází také čas, kdy se naše domovy začínají oblékat do svátečního kabátu. Zatímco někdo vytahuje osvědčené dekorace z předchozích let, jiní mají rádi každý rok něco nového. A právě letošní vánoční sezona nabízí skvělou příležitost, jak dodat domu sváteční atmosféru, aniž by výzdoba působila přeplácaně.
Velkou pozornost si zaslouží především vstup do domu. Právě ten uvidí návštěva jako první. Krásně naaranžované dveře, květináče s
vánočním aranžmá a vánoční girlanda nad vchodem dokážou vytvořit nádhernou vánoční atmosféru ještě před tím, než vůbec otevřeme dveře. Vyzdobte si svůj dům pomocí jednoduchých triků. Výzdoba vás nebude stát skoro nic a výsledek bude působit jako z magazínu o bydlení. Vánoční výzdoba letos sází na vínovou, lesní zelenou a zlatou
Vánoční trendy pro rok 2026 se nesou ve znamení sytých barev, přírodních materiálů a dekorací, které působí elegantně a zároveň bohatě. Výrazné místo v nich má vínová, označovaná také jako burgundy. Její hluboký odstín připomíná barvu červeného vína a krásně se kombinuje s tmavě zeleným jehličím, zlatými ozdobami a přírodními šiškami.
Právě tato barevná kombinace je ideální pro venkovní vánoční výzdobu. Vínové baňky, sametové stuhy a drobné zlaté detaily vyniknou na pozadí čerstvého chvojí mnohem výrazněji než klasické pestrobarevné dekorace. Výsledkem je slavnostní, trochu luxusní, ale stále přírodní vzhled.
Tip redakce: Pokud chcete, aby vchod působil elegantně a sladěně, doporučuji držet se jedné hlavní barvy a dvou doplňkových odstínů. Vínovou barvu doporučuji použít jako dominantní, zelenou pro základ a zlatou pro dodání potřebného lesku. Trendy vánoční výzdoba 2026 – Vínová, zlatá a zelená promění vchod domu v nádherné sváteční místo – Vínový vánoční věnec na vchodové dveře. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Vínový vánoční věnec na vchodové dveře
Vánoční věnec na dveře patří mezi dekorace, které nikdy nevyjdou z módy. Letos mu ale můžeme dopřát trochu výraznější podobu. Místo klasické červené zvolíme vínovou, kterou doplníme zlatými detaily s několika přírodními materiály. Co budete potřebovat: slaměný nebo proutěný korpus na věnec, jedlové, smrkové nebo tújové větvičky, floristický drát, několik matných a lesklých vínových baněk, menší zlaté ozdoby, širokou vínovou sametovou stuhu, šišky a případně sušené plátky pomeranče. Čtěte také: Jak vyrobit adventní věnec: Návod krok za krokem na tradiční vánoční dekoraci, kterou vytvoříte skoro zadarmo Jak vyrobit adventní věnec na dveře krok za krokem Základ věnce postupně pokryjte větvičkami chvojí. Upevňujte je pevně floristickým drátem tak, aby se jednotlivé svazečky překrývaly a korpus nebyl vidět. Na spodní nebo boční část věnce rozmístěte několik šišek a drobných přírodních dekorací. Nemusíte pokrývat celou plochu, důležité je zachovat vzdušnost. Vínové baňky připevněte pomocí tenkého drátku. Kombinujte různé velikosti a povrchy, například matné s lesklými. Přidejte několik menších zlatých ozdob, které zachytí světlo. Nakonec vytvořte z široké sametové stuhy výraznou mašli a upevněte ji do horní části věnce.
Hotový věnec zavěste na dveře pomocí háčků. Pokud bude věnec vystavený větru a dešti, vybírejte odolné ozdoby a stuhu dobře zajistěte.
Trendy vánoční výzdoba 2026 – Vínová, zlatá a zelená promění vchod domu v nádherné sváteční místo – Vysoký květináč s vánočním aranžmá z chvojí a baněk. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Vysoký květináč s vánočním aranžmá z chvojí a baněk
Vánoční dekorace před dveře vypadá luxusně, pokud budete mít u vchodu také vysoký květináč s vánoční výzdobou. U této dekorace vynikne vánoční aranžmá z chvojí, které může být oproti běžné dekoraci v truhlíku mnohem bohatší.
Základem vánočního aranžmá je několik druhů jehličnatých větví. Kombinace smrku, jedle a túje vytvoří zajímavou strukturu a různorodé odstíny zelené. Vínové baňky pak dodají aranžmá slavnostní charakter. Zlaté doplňky celou vánoční výzdobu rozzáří.
Co budete potřebovat: vysoký stabilní květináč, menší vnitřní nádobu nebo aranžovací hmotu vhodnou pro čerstvé větve, jedlové, smrkové a tújové větvičky, několik delších borovicových nebo březových větví, vínové vánoční baňky, zlaté ozdobné větvičky, šišky, floristický drát a případně dřevěné špejle. Čtěte také: Zimní truhlík na balkon může vydržet celou zimu. Stačí vybrat správné rostliny Jak vyrobit vánoční aranžmá do vysokého květináče krok za krokem Na dno vysokého květináče vložte zátěž, například písek nebo kamínky, aby nádoba zůstala stabilní i při silnějším větru. Myslete také na odtok vody. Doprostřed květináče umístěte aranžovací hmotu vhodnou pro čerstvé rostliny. Nejdříve zapíchněte největší větve, které vytvoří základní výšku aranžmá. Směřujte je mírně do stran, aby dekorace působila bohatě. Postupně umisťujte kratší větvičky smrku, jedle a túje. Vytvořte přirozený, hustý tvar, ve kterém nebude vidět aranžovací základ. Mezi chvojí rozmístěte vínové baňky. Upevněte je floristickým drátem nebo pomocí zapichovacích držáků. Nakonec přidejte šišky, zlaté větvičky a několik výraznějších dekorací.
Nádherně vypadají dva stejně vysoké květináče po obou stranách vchodových dveří. Pokud je umístíte symetricky a použijete v nich podobná aranžmá, celý vstup získá luxusní vzhled jako z obálky časopisu.
Trendy vánoční výzdoba 2026 – Vínová, zlatá a zelená promění vchod domu v nádherné sváteční místo – Vánoční girlanda nad vchodem se zlatými detaily. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Vánoční girlanda nad vchodem se zlatými detaily
Chcete-li vstup proměnit ve vánoční dekoraci, nezapomeňte na prostor nad dveřmi.
Vánoční girlanda z chvojí je nádherným doplňkem věnce a vysokých květináčů. Navíc ji můžete barevně sladit s ostatními dekoracemi, takže celý vstup bude působit jako jeden promyšlený celek. Co budete potřebovat: hotovou umělou nebo živou girlandu z chvojí, floristický drát, vínové baňky v několika velikostech, zlaté ozdoby, šišky, širokou sametovou stuhu, venkovní LED světelný řetěz s odpovídajícím krytím. Jak vyrobit vánoční girlandu na dveře krok za krokem Girlandu nejprve rozložte a upravte jednotlivé větvičky tak, aby působila bohatě a přirozeně. Pomocí háčků ji upevněte nad vstupní dveře. Předem ověřte, že upevnění unese její hmotnost a nepoškodí fasádu či dveře. Do girlandy postupně připevněte vínové baňky a zlaté ozdoby. Větší dekorace rozmístěte rovnoměrně, menší použijte k vyplnění volných míst. Mezi větvičky vložte několik šišek a vytvořte jednu výraznější sametovou mašli. Nakonec girlandu doplňte venkovním LED světelným řetězem. Kabely a spoje musí být určené pro venkovní použití. Čtěte také: Vánoční výzdoba z chvojí na zábradlí: Jak vyrobit girlandu, která promění celé schodiště Tip redakce PlanetaZahrady
Nejkrásnější vánoční výzdobu vytvoříte tehdy, když budou jednotlivé vánoční dekorace barevně sladěné a vizuálně sjednocené. Věnec na dveřích, květináče po stranách a girlanda nad vstupem by měly používat podobné odstíny a opakující se materiály.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj:
PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)