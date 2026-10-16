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Orbán zmizel, orbánismus ne. Pocítit to má Brusel a pak celá Evropa

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Dennívýzva
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Tempo a razance, s jakou nová maďarská vláda provádí institucionální i personální „úklid“ po dlouhém období dominance Viktora Orbána a jeho strany Fidesz, svádí k dojmu, že takzvaný orbánismus definitivně skončil. To však rozhodně neplatí v Bruselu, kde na půdorysu někdejšího vlajkového think-tanku MCC napojeného na Fidesz vznikl jeho nástupce, řečeno žargonem Orbánových fanoušků – nová politická neziskovka.
profimedia-1117880017

profimedia-1117880017

Zdroj: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: Profimedia
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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