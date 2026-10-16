Orbán zmizel, orbánismus ne. Pocítit to má Brusel a pak celá Evropa

Tempo a razance, s jakou nová maďarská vláda provádí institucionální i personální „úklid“ po dlouhém období dominance Viktora Orbána a jeho strany Fidesz, svádí k dojmu, že takzvaný orbánismus definitivně skončil. To však rozhodně neplatí v Bruselu, kde na půdorysu někdejšího vlajkového think-tanku MCC napojeného na Fidesz vznikl jeho nástupce, řečeno žargonem Orbánových fanoušků – nová politická neziskovka. Nemá o nic menší ambice než pootočit Evropu jiným směrem.
Mathias Corvinus Collegium byla až do letošního léta jedna z hlavních převodových pák Orbánova politického režimu do intelektuální, akademické, ale i společenské sféry.
Think-tank MCC financovaný v Maďarsku štědře z podílů ve státních firmách darovaných vládou fungoval jako síto pro potenciální elitní kádry Fideszu a byl vzdělávací institucí.
Orbánova letošní prohra nepřerušila ani staré vazby k jeho českým sympatizantům. Týká se to například spolku Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP), který se podílel i na vypracování jedné ze studií bruselské pobočky think-tanku MCC o údajném vměšování EU do voleb v členských zemích Unie.
Po Orbánově výrazné prohře v dubnových volbách ale nová vláda strany Tisza začala okamžitě pracovat na tom, aby s Fideszem propojené nadace skončily a aby majetek, který Orbán převedl do jejich rukou, přešel zpátky na stát. To se stalo koncem léta a MCC přišel o zdroj financování.
S ním přišla o bohaté dotace i jeho bruselská pobočka MCC Brussels. Ta byla oficiálně zaregistrovaná v unijním registru lobbistů a jen za rok 2024 dostala na ovlivňování evropské politiky sumu šest milionů eur (v přepočtu asi 144 milionů korun).
Granty od Trumpa
Před pár týdny v Bruselu začal oficiálně fungovat nástupce MCC – think-tank Freedom and Sovereignty Initiative Europe (FSI). Ačkoli jeho zástupci opakovaně zdůrazňují, že nejde jen o přebarvení původní značky, nijak se netají tím, že personální složení i cíle nového think-tanku se do velké míry kryjí.
Další indicií, že spojenci Viktora Orbána či přímo s ním spojení politici chtějí i po porážce v Maďarsku posílit svůj vliv v evropských institucích, je nadace frakce Patrioti pro Evropu.
Na jedné straně chce FSI podle údajů na svém novém webu být „intelektuální infrastrukturou“ evropské pravice a chce „klást nepříjemné otázky“. Například, tak jako na prvním veřejném setkání tento týden – zda jsou evropské, takzvaně „vlastenecké“ strany připraveny na úspěch ve volbách a na případné převzetí moci v několika evropských zemích příští rok.
Intelektuální debata se tu však už od začátku mísí s ideologií – a tak stejně jako dříve u MCC čteme i u FSI tvrzení o tom, že Evropská unie se vměšuje do voleb ve svých členských zemích, nebo že „útoky na svobodu slova maskuje jako ochranu dětí“ a boj EU proti dezinformacím je „špatně skrývaným útokem na vlasteneckou pravici“.
🚨🥷 THE MOST VICIOUS GANG IN BRUSSELS IS NOT WHO YOU THINK.
Their crime? Having opinions the Brussels establishment would rather not hear.
When Hungary’s new government moved to shut down MCC Brussels - whose ideas had apparently become too uncomfortable for the establishment - they refused to be silenced.
Instead, they came back stronger, launching a brand-new independent think tank: Freedom and Sovereignty Initiative Europe (@FSI_Europe).
And their very first event? A packed house. 🔥
The opening panel brought together French ( @v_joron ) and German ( @AndersonAfDMdEP ) perspectives for a fascinating discussion on how the next generation of patriotic and sovereigntist parties entering government could fundamentally reshape Europe’s political landscape.
Turns out, shutting down an institution doesn’t mean you can shut down its ideas.
Brussels, meet your newest gang. They’re just getting started.
— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) October 14, 2026
Klíčovou otázkou tak zůstává, kdo nový projekt po výpadku zdrojů z maďarské vlády financuje. Zástupci FSI tvrdí, že jsou to soukromí dárci a že za think-tankem nestojí žádná zahraniční vláda.
FSI nicméně vzniká v době, kdy právě na podobné iniciativy míří nové grantové schéma vyhlášené americkou administrativou Donalda Trumpa, která chce finančně podporovat projekty, média či instituce v Evropě blízké Trumpovu hnutí MAGA a šířící jeho myšlenky.
Ohnout bruselskou mašinérii
Že Fidesz a Orbánovi lidé nevzdávají snahu ovlivňovat směřování Evropy přímo z Bruselu – či spíše, že právě to teď mají jako svou prioritu – naznačují i další okolnosti.
V září se novým europoslancem stal Balázs Orbán, bývalý politický ředitel kabinetu Viktora Orbána a do letoška také prezident zmíněného think-tanku MCC. Prestižní magazín Politico nedávno Orbána zařadil mezi „17 europoslanců, které stojí za to sledovat“.
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Frakci Patrioti pro Evropu tak podle magazínu posílí další zkušený politický hráč: „Maďaři jsou obecně považováni za experty v manévrování europarlamentem a v ohýbání jeho mašinerie ve svůj prospěch,“ konstatuje Politico.
Další indicií, že spojenci Viktora Orbána či přímo s ním spojení politici chtějí i po porážce v Maďarsku posílit svůj vliv v evropských institucích, je nadace frakce Patrioti pro Evropu.
Nadaci vede europoslanec Fideszu András László a když nedávno nadace pořádala svou „akademii“ v Portugalsku, bylo mezi řečníky i moderátory několik osob s vazbami na Fidesz, jeho mládežnickou organizaci či někdejší propagandistický aparát kolem zmiňované sítě nyní již výrazně utlumených provládních think-tanků.
Česko mimochodem na této akci zastupovali bývalý europoslanec za ODS spojený dnes s Motoristy sobě Jan Zahradil, a dále místopředseda Mladého ANO Hugo Chadima.
České nitky orbánovské sítě
Orbánova letošní prohra nepřerušila ani staré vazby k jeho českým sympatizantům. Týká se to například spolku Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP), který se podílel i na vypracování jedné ze studií bruselské pobočky think-tanku MCC o údajném vměšování EU do voleb v členských zemích Unie.
SOSP v listopadu na své Konzervativní fórum do Prahy jako řečníka přiveze i Thomase Faziho, který v nově založeném bruselském think-tanku FSI figuruje jako seniorní výzkumný pracovník.
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Zmíněný Balázs Orbán byl v Praze už v září – na akci spolku Svatopluk bývalého diplomata Petra Druláka, který v Praze v minulých letech pomáhal pořádat konferenci další neziskovky Patrimonium Sancti Adalberti s výrazným otiskem orbánovských think-tanků mezi partnery akce.
To všechno ukazuje, že ačkoli se samotný Viktor Orbán v poslední době de facto vytratil z veřejného života, síť vazeb vybudovaných během jeho šestnáctileté vlády nezmizela, a chce o sobě dál dávat vědět – v Maďarsku, Česku i v Evropě.