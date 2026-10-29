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Investor Brůna: Kde se bude v Česku dobře žít za deset let?

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Když kupuji stavební pozemek, nezajímá mě jen to, kolik stojí dnes. Především se snažím odhadnout, jestli o něj bude někdo stát za deset let. Kdo se tam bude chtít přistěhovat? Kde najde práci? Kam bude vozit děti do školy? A jak dlouho mu potrvá cesta do většího města? Tohle jsou otázky, které si kladu
profimedia-1147385500

profimedia-1147385500

Zdroj: Spokojený život? Ilustrační foto: Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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