Investor Brůna: Kde se bude v Česku dobře žít za deset let?

KOMENTÁŘ. Když kupuji stavební pozemek, nezajímá mě jen to, kolik stojí dnes. Především se snažím odhadnout, jestli o něj bude někdo stát za deset let. Kdo se tam bude chtít přistěhovat? Kde najde práci? Kam bude vozit děti do školy? A jak dlouho mu potrvá cesta do většího města?
Tohle jsou otázky, které si kladu při investování do nemovitostí. Levný pozemek totiž ještě neznamená dobrou investici. Může být levný proto, že o danou lokalitu nikdo nestojí. A změnit to může trvat mnohem déle, než si investor představuje.
Při hodnocení lokalit používám mimo jiné projekt Obce v datech, který porovnává kvalitu života ve 206 českých městech. Výsledky za rok 2025 jsou zajímavé.
Na prvním místě skončily Říčany, následované Prahou. Mezi dalšími nejlépe hodnocenými městy jsou Slavkov u Brna, Kuřim a Hustopeče. Na opačném konci žebříčku najdeme Orlovou, Karvinou, Žatec, Litvínov a Most.
Co nám takový žebříček vlastně říká? Kvalita života není jen o tom, kolik lidé vydělávají. Rozhoduje také dostupnost zdravotní péče, kvalita škol, bezpečnost, životní prostředí, doprava a služby. To všechno ovlivňuje, zda lidé v místě zůstanou, nebo se odstěhují jinam. A také zda se tam budou chtít přistěhovat noví obyvatelé.
Pro investora do nemovitostí je to důležitá informace. Když roste zájem o bydlení a nabídka nových domů a bytů nestačí, může to vytvářet tlak na růst cen. Samotný žebříček kvality života ale k dobrému investičnímu rozhodnutí nestačí.
Nejlepší město nemusí být nejlepší investice
Říčany jsou skvělé místo pro život. Jenže právě proto o ně mají zájem lidé, kteří chtějí bydlet blízko Prahy. A vysoká poptávka se už může promítat do cen pozemků a nemovitostí. Pokud koupím parcelu za cenu, která počítá s dalším výrazným růstem, nemusím na ní vydělat vůbec nic. I výborná lokalita může být špatnou investicí, když za ni zaplatím příliš mnoho.
Nestačí koupit pozemek v městě, které se umístilo vysoko v žebříčku. Důležité je sledovat demografii, připravované investice, ceny i skutečnou situaci přímo na místě.
Já hledám kombinaci tří faktorů. Prvním je růst počtu obyvatel a pracovních příležitostí. Druhým dobrá dopravní dostupnost a kvalitní služby. Třetím, a podle mě často přehlíženým, je omezená nabídka stavebních pozemků. Právě poslední bod je velmi důležitý.
Představme si dvě města. V obou přibývají lidé, vznikají pracovní místa a roste zájem o bydlení. První město má dostatek prostoru a může snadno připravovat nové stavební parcely. Druhé je sevřené okolní zástavbou, přírodními překážkami nebo omezeními územního plánu.
V obou městech může růst poptávka. Ale pokud v jednom z nich dokáže nabídka na tuto poptávku rychle reagovat, vývoj cen může být odlišný. Neznamená to, že nedostatek pozemků automaticky zaručuje růst jejich hodnoty. Pokud v místě chybí práce, služby a zájem o bydlení, samotná omezená nabídka nic nezachrání. Důležité je, aby se potkaly oba faktory: rostoucí poptávka a omezená možnost nové výstavby.
Co bude rozhodovat za deset let
Při hledání pozemků sleduji nejen současný stav, ale i budoucí rozvoj regionu. Zajímá mě doprava, noví zaměstnavatelé, školy, služby i územní plány. Ty rozhodují, zda se z pozemku může stát stavební parcela, nebo zůstane zemědělskou půdou.
Nestačí koupit pozemek v městě, které se umístilo vysoko v žebříčku. Důležité je sledovat demografii, připravované investice, ceny i skutečnou situaci přímo na místě.
Za roky investování jsem si ověřil jedno pravidlo: nehledám nejlevnější nemovitosti, ale ty, o které může být v budoucnu zájem. Levný pozemek může zůstat levný desítky let. Menší město, které se stává atraktivnějším pro bydlení, naopak může nabídnout zajímavý potenciál. Rozhoduje ale cena, místní poptávka a možnosti rozvoje. Proto sleduji také data o kvalitě života.
Kde se bude v Česku dobře žít za deset let, nikdo neví jistě. Kdo ale sleduje demografii, práci, dopravu, služby a nabídku stavebních pozemků, má větší šanci odhadnout, kam se zájem o bydlení přesune.
A ještě přidám dobrou radu. Pokud si chcete udělat představu o atmosféře města, běžte se projít do tamního supermarketu. To skutečně napoví mnohé.
Autor je investor a podnikatel, pravidelný přispěvatel HlídacíPes.org