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Mozek si válku pamatuje: stopy válečného stresu jsou vidět i po desítkách let

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ROZHOVOR. Mozek si válku pamatuje desítky let – nejde jen o lidskou paměť, ale jak ukazuje studie českých vědců, válečná zkušenost má svůj odraz v některých strukturách mozku. Jisté psychologické změny vykazují i zástupci druhé generace, kteří válku přímo nezažili. Poznatky mohou být důležité i pro porozumění dlouhodobým důsledkům současné války na Ukrajině. Důsledky války
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Zdroj: Rok 1992, Bosna, Sarajevo. Lidé čekající na evakuační autobus. Foto: Profimedia
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 30.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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