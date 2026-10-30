Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Bezprecedentní Plzeň: ANO nechce pustit opozici do komisí a výborů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Plzeň po komunálních volbách nepřestává překvapovat. Poté, co na jednom z obvodů došlo ke schizma v ODS, jejíž polovina chtěla být v koalici a druhá polovina v opozici, nyní to vypadá, že koalice pod vedením ANO chystá bezprecedentní omezení účasti opozice v komisích a výborech. Vyplývá to z koaliční smlouvy, která nebyla zveřejněna, ale HlídacíPes.org
profimedia-1142362119

profimedia-1142362119

Zdroj: Plzeň, oslavy výsledků voleb ve štábu ANO. Foto: Petr Eret / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 30.10.2026 10:30

Reklama
Další články z HlídacíPes.org
Mozek si válku pamatuje: stopy válečného stresu jsou vidět i po desítkách let
Mozek si válku pamatuje: stopy válečného stresu jsou vidět i po desítkách let
Investor Brůna: Kde se bude v Česku dobře žít za deset let?
Investor Brůna: Kde se bude v Česku dobře žít za deset let?

KOMENTÁŘ. Když kupuji stavební pozemek, nezajímá mě jen to, kolik stojí dnes. Především se snažím...

Ženský nebiju, ale… Výhrůžky jsou již pevnou součástí české politické „diskuse“
Ženský nebiju, ale… Výhrůžky jsou již pevnou součástí české politické „diskuse“

Mohlo by se zdát, že senátní a komunální volby nejsou tak vypjaté jako ty sněmovní či prezidentské. Pohled...

Přijde tlak na návrat lidí na ruskou ambasádu, varuje BIS: „Většina by byli zpravodajci.“
Přijde tlak na návrat lidí na ruskou ambasádu, varuje BIS: „Většina by byli zpravodajci.“

Když HlídacíPes.org nedávno upozornil na skandální výroky ruské velvyslankyně v ČR Anny Ponomarjovové o...

Studenti chtějí nový pomník: pro agenta A-54, spolupracovníka Tří králů
Studenti chtějí nový pomník: pro agenta A-54, spolupracovníka Tří králů

Letos v květnu pobývala tercie pražského Gymnázia Jana Keplera v krušnohorské obci Kovářská. Při jedné z...

Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

Všechny články tohoto autora →
HlídacíPes.org
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.