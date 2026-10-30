Bezprecedentní Plzeň: ANO nechce pustit opozici do komisí a výborů

Plzeň po komunálních volbách nepřestává překvapovat. Poté, co na jednom z obvodů došlo ke schizma v ODS, jejíž polovina chtěla být v koalici a druhá polovina v opozici, nyní to vypadá, že koalice pod vedením ANO chystá bezprecedentní omezení účasti opozice v komisích a výborech. Vyplývá to z koaliční smlouvy, která nebyla zveřejněna, ale HlídacíPes.org do ní mohl nahlédnout.
Zatímco situaci v ODS vyřešilo krajské sdružení na nátlak vedení tento týden zrušením místní organizace na Slovanech, na celoměstské úrovni se objevila další nestandardní situace. Podle uniklé koaliční smlouvy má opozice získat pouze jedno křeslo v komisích a výborech. Pokud by se tak stalo, došlo by k výraznému a bezprecedentnímu nepoměru mezi volebním výsledkem a vlivem opozice v orgánech města. Ten by byl prakticky nulový.
Navíc podle zákulisních informací, které HlídacíPes.org získal z několika zdrojů, by mělo být v podstatě eliminováno hnutí Chceme Plzeň, které získalo ve volbách kolem devíti procent a pět zastupitelů. V komisích a výborech by nemělo být vůbec, s výjimkou Kontrolního výboru, v němž má mít opozice většinu. Mělo by se tak stát údajně na příkaz primátora Romana Zarzyckého z ANO, který si již kvůli svému dominantnímu chování vysloužil přízvisko „Malý Babiš“.[souvisejici]
Jediné místo ve zbylých třinácti orgánech by tak připadlo druhému opozičnímu subjektu, kterým je ODS.
Podle koaliční smlouvy, kterou měl HlídacíPes.org možnost vidět, má Rada města Plzně do konce ledna zřídit jedenáct komisí. V každé má být třináct členů.
ANO má jmenovat šest členů v šesti komisích a pět členů ve zbývajících pěti. STAN obsadí v pěti komisích čtyři členy a ve zbývajících šesti tři členy. Koalice PRO Plzeň+KDU bude jmenovat ve všech jedenácti komisích po třech členech a na opozici zbude v každé komisi pouze jeden člen.
Komise mohou být rozšířeny o odborné členy bez nároku na honorář. Ty mají jmenovat předsedové klubů koaličních stran, ovšem až pokud se na nich shodnou předsedové všech koaličních klubů.
Koaliční smlouva dále stanoví, že budou zřízeny opět tři výbory Zastupitelstva města Plzně: kontrolní, finanční a výbor pro zadávání veřejných zakázek.
Předseda Finančního výboru bude uvolněný a jmenuje jej PRO Plzeň+KDU, předseda Výboru pro zadávání veřejných zakázek bude neuvolněný a obsadí jej STAN. Kontrolní výbor bude řídit opozice, což znamená, že by se na předsedovi měly domluvit ODS a hnutí Chceme Plzeň.
Také výbory Zastupitelstva mají mít po třinácti členech. V Kontrolním výboru má sedm zástupců jmenovat opozice a po dvou členech každý ze tří koaličních partnerů. Do Finančního výboru bude podle smlouvy pět členů jmenovat ANO, čtyři členy STAN, tři členy PRO Plzeň+KDU a pouze jeden člen má být zástupcem opozice. Stejné složení má mít Výbor pro zadávání veřejných zakázek.
Dosud měla Rada města Plzně komisí třináct, vypadla Komise pro partnerská města a cestovní ruch a Komise pro SmartCities. Výbory zůstávají stejné.
Politolog: velmi nestandardní
V opozici v Plzni po říjnových komunálních volbách skončily ODS a hnutí Chceme Plzeň, což je koalice TOP09, Zelených a nezávislých. ODS dosáhla výsledku patnáct procent, Chceme Plzeň zhruba devět, celkem je to tedy zhruba 24 procent. Podle proporčního systému by měly dohromady získat alespoň tři křesla v každém z třináctičlenných orgánů.
Informaci, že hnutí Chceme Plzeň má být údajně dokonce vyloučeno, potvrdil lídr hnutí Michal Vozobule. „To, že ve dvou výborech a jedenácti komisích bude mít opozice jednoho ze třinácti členů, je bezprecedentní omezení opozice. Prakticky jedna čtvrtina aktivních občanů bude zastoupená pouze jedním z 13 členů. Navíc podle neoficiálních informací to zatím vypadá, že Chceme Plzeň nemá být prakticky nikde,“ sdělil pro HlídacíPes.org.
Že má být hnutí Chceme Plzeň vyloučeno z poradních orgánů, uvedl také David Soukup, který vedl kandidátku Chceme Plzeň na obvodě Plzeň 2-Slovany a obhájil zde zastupitelský mandát. „Budoucí vedení obvodu nám řeklo, že nebudeme v komisích. Údajně se to týká nejen našeho obvodu, ale i města,“ řekl pro HlídacíPes.org.
Podle politologa Ladislava Cabady je takový postup velmi nestandardní. „Opozici se zpravidla nabízí předseda kontrolního výboru a proporční zastoupení v komisích. Toto je zjevně pokračování velmi vyhrocených vztahu mezi primátorem a TOP09,“ napsal na dotaz HlídacíPes.org.
V Plzni v minulosti princip poměrného zastoupení většinou fungoval. Párkrát již ale došlo k jeho mírnému porušení. Například v roce 2018 měla opozice dohromady také skoro 24 procent a v komisích měla tři křesla z 15, což odpovídalo 20 procentům.
„Tehdy to bylo tak, že Piráti, KSČM i KDU měli v každé komisi jednoho člena. Takže všichni měli přístup k informacím. Člen KDU byl dokonce předsedou dopravní komise,“ připomíná Vozobule. „Pamatuju si také, že v letech 2010 až 2014 nebyli v komisích zástupci Občanů.cz kolem primátora Rödla, což bylo tehdy bezprecentní. Ale neplatilo to pro obvody a byli ve všech výborech na městě.“
K plošnému vyčlenění jednoho opozičního subjektu z účasti v komisích a výborech včetně obvodů podle něj dosud nikdy nedošlo.
Lhal plzeňský STAN Rakušanovi?
Část opozice se nejvíce podivuje nad tím, že takovéto podmínky podepsalo i hnutí STAN. HlídacíPes.org proto oslovil i celostátního předsedu hnutí Víta Rakušana, který byl v minulosti dlouholetým úspěšným starostou Kolína.
Podle jeho odpovědi se zdá, že nedostal od plzeňského STAN o situaci pravdivé informace. „Já mám od kolegů z Plzně jiné informace. Návrh ANO prý zní – pro každý opoziční subjekt jedno místo v komisi. Naši zástupci budou navrhovat, aby to byla místa dvě. A samozřejmě má opozice většinu v Kontrolním výboru,“ napsal Rakušan.
Lídr hnutí STAN v Plzni a staronový náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar pro HlídacíPes.org potvrdil, že koaliční smlouva předpokládá pro opozici zastoupení v každé komisi jedním místem a většinu v kontrolním výboru. „Která ze dvou opozičních stran bude mít které místo, bude věcí podpory, kterou každá ze stran pro své nominanty získá. Já za klub STAN mohu říct, že určitě nejsou nominanti TOP 09 předem vyloučeni a naši podporu můžou získat. Za ostatní dva kluby koalice ale mluvit nemůžu,“ dodal.
Primátor Roman Zarzycký (ANO) na dotaz HlídacíPes.org nereagoval.
V Plzni složením koalice došlo k paradoxu už tím, že ANO, které deklaruje dlouhodobě „boj proti kmotrům“, přizvalo k vládě již podruhé uskupení PRO Plzeň+KDU, přičemž hnutí PRO Plzeň podporuje podnikatel a bývalý člen ODS Petr Štrunc, který byl dlouhodobě považován právě za jednoho z „kmotrů“. Zarzycký na dotaz HlídacíPes.org uvedl, že kmotrem byl podle něj nazýván pouze Roman Jurečko, dlouholetý bývalý místopředseda plzeňské ODS a v minulosti rovněž obchodní partner Petra Štrunce.
Jurečko zároveň tvrdí, že měl v minulosti s Romanem Zarzyckým přátelské vztahy a že mu mimo jiné radil i v politice. Zarzycký to popřel.[souvisejici1]
Hnutí Chceme Plzeň leží primátorovi Zarzyckému v žaludku dlouhodobě. Již před volbami veřejně prohlásil, že po volbách bude jednat se všemi demokratickými stranami kromě Chceme Plzeň, a to kvůli členům TOP 09.
Obě hnutí měla ve volbách podobný výsledek. Chceme Plzeň získalo devět procent, což znamená pět zastupitelů na plzeňské radnici. V centrálním obvodě (Plzeň 3) jej volilo téměř 12 procent voličů, což znamená čtyři zastupitele, po třech má na Plzeň 1 a Plzeň 2 a ve čtvrtém obvodě bude mít dva zastupitele.
Koalice PRO Plzeň+KDU měla zhruba o dvě procenta větší zisk a na radnici i na obvodech bude mít vždy jen o jednoho zastupitele více než Chceme Plzeň. Přesto má podle koaliční smlouvy nyní ve všech komisích a výborech obsadit po třech místech, což je celkem 42 členů.
Chceme Plzeň vyzvalo v neděli po volbách všechny demokratické strany k jednání o koalici bez ANO. K jednání ale vůbec nedošlo. ANO oznámilo ještě ten den večer uzavření koalice se STAN a PRO-Plzeň+KDU.
Minulou neděli poté, co vláda protlačila na sílu prvním čtením ve sněmovně ve 4:36 ráno návrh na zrušení koncesionářských poplatků, zopakovalo hnutí Chceme Plzeň svou výzvu. „Koalice demokratických stran v Plzni bez účasti ANO je stále možná. Proto se i nadále snažíme otevřít jednání o této alternativě, která je v současné politické situaci naprosto aktuální.“
V ODS vznikají Nové Slovany
ODS, která by měla podle informací HlídacíPes.org získat jediné křeslo v poradních orgánech města, přitom nyní řeší interní krizi. Ta vznikla v důsledku schizma na druhém plzeňském obvodě. Čtyři zastupitelé ODS z osmi vytvořili koalici s hnutím ANO a dalšími stranami, zatímco zbylí čtyři v čele s bývalým dlouholetým starostou Lumírem Aschenbrennerem zvolili opozici.
Tento týden v úterý výkonná rada ODS rozhodla o zrušení místního sdružení a zároveň udělila licenci ke vzniku nového místního sdružení Plzeň – Nové Slovany. V Černicích zároveň rezignoval podnikatel Pavel Trůka, manžel staronové místostarostky Slovan Evy Trůkové, na jehož byznys a možný střet zájmů jeho manželky, zaměstnance a obchodního partnera upozorňovala před volbami opozice i média.
Členové ODS ze Slovan mají nyní tři měsíce na to, aby se přidali k jinému místnímu sdružení, případně mohou požádat o členství ve sdružení Nové Slovany. Pokud v této lhůtě nevstoupí do jiné místní organizace, členství v ODS jim zanikne.
Dlouholetý starosta Slovan Lumír Aschenbrenner ODS opustil právě po povolebním rozkolu. Kritizoval fakt, že při jednání o koalici nabídlo ANO jeho straně ODS pouze pozici místostarostky, přestože ODS na obvodě zvítězila s téměř 26 procenty hlasů. Aschenbrenner poté prohlásil, že to akceptovat nebude a bude raději v opozici. Eva Trůková, která navzdory tomu pozici místostarostky přijala, je blízkou přítelkyní primátora Romana Zarzyckého (ANO).
Aschenbrenner z ODS odešel po 35 letech. S vedením strany se dostal do konfliktu již před druhým kolem senátních voleb, kdy přenechal své billboardy protikandidátce z ANO Lucii Kantorové.
Ustavující zastupitelstvo proběhne v Plzni v pondělí 2. listopadu.