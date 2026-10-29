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Ženský nebiju, ale… Výhrůžky jsou již pevnou součástí české politické „diskuse“

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Dennívýzva
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Mohlo by se zdát, že senátní a komunální volby nejsou tak vypjaté jako ty sněmovní či prezidentské. Pohled na nenávist v komentářích na sociálních sítích ale ukazuje jasný opak. Nejde přitom jen o dojmy, ale o data. Analýzu výhrůžných a celkově toxických příspěvků směřujících zejména na ženy zpracovala společnost TrollWall AI. Zaměřila se třeba na profily
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Zdroj: Předseda sněmovny Tomio Okamura, poslankyně Michaela Šebelová a Olga Richterová. Foto: Ladislav Křivan / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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