Ženský nebiju, ale… Výhrůžky jsou již pevnou součástí české politické „diskuse“

Mohlo by se zdát, že senátní a komunální volby nejsou tak vypjaté jako ty sněmovní či prezidentské. Pohled na nenávist v komentářích na sociálních sítích ale ukazuje jasný opak. Nejde přitom jen o dojmy, ale o data. Analýzu výhrůžných a celkově toxických příspěvků směřujících zejména na ženy zpracovala společnost TrollWall AI. Zaměřila se třeba na profily Jindřicha Rajchla, Tomia Okamury nebo videoportálu XTV.
Analýza zahrnuje víc než 215 tisíc komentářů na facebookových stránkách Jindřicha Rajchla, Tomia Okamury, Jaroslava Foldyny a internetové televize XTV v období od 15. srpna do 14. října. Systém označil jako toxický zhruba každý čtvrtý z nich.
V rámci dvouměsíčního intervalu sbírání a sledování dat přišly největší vlny hrubých komentářů kolem komunálních a senátních voleb 9. a 10. října a také po nedělních televizních debatách.
Téměř třetina takto označených komentářů měla sexistický podtext. „Když ženám ve veřejném životě někdo vyhrožuje zbitím nebo smrtí, nejde jen o jejich bezpečí, ale i o to, kdo bude mít příště odvahu kandidovat, psát nebo se veřejně ozvat,“ říká Jitka Adamčíková, výkonná ředitelka sdružení [y]niciativa, které si analýzu nechalo zpracovat.
Analýza samostatně zkoumala také komentáře na facebookových stránkách dvanácti vybraných kandidátek v komunálních a senátních volbách a na stránkách poslanců Filipa Turka a Denise Doksanského.
TV debaty jako spouštěč nenávisti?
Z vyhodnocených dat vyplynulo, že stejně hrubé komentáře dostávají vládní i opoziční političky, mimo jiné Alena Schillerová a Taťána Malá (ANO), Kateřina Konečná (KSČM), Michaela Šebelová a Věra Kovářová (STAN), Olga Richterová a Tereza Nieslerová (Piráti).
Pouhé tři příspěvky na stránce Jindřicha Rajchla přitáhly přibližně 60 % všech zaznamenaných útoků na ženy.
[souvisejici]
Zároveň se nejedná o pár jedinců či takzvaných trollů. Například 800 toxických komentářů na adresu poslankyně Michaely Šebelové napsalo 711 různých lidí.
Za zmínku stojí i shrnutí toho, kdy nenávistné příspěvky přicházejí. Většina toxických komentářů dorazí do šesti hodin od zveřejnění příspěvku, nejvyšší podíl toxicity naměřila analýza mezi dvaadvacátou hodinou večer a druhou hodinou ráno.
V rámci dvouměsíčního intervalu sbírání a sledování dat přišly největší vlny hrubých komentářů kolem komunálních a senátních voleb 9. a 10. října a také po nedělních televizních debatách.
Z monitorovaných komentářů vyčnívá také 149 vyzývajících k násilí. Přibližně čtyřicet z nich je podle zadavatelů analýzy natolik závažných, že by si zasloužily právní posoužení.
„Opakuje se v nich vzorec ‚ženský nebiju, ale…‘, po kterém následuje výzva ke zbití konkrétní političky. Časté je i dehumanizující přirovnávání ke zvířatům a slova jako ‚deratizovat‘, či ‚utratit‘,,“ shrnuje sdružení [y]niciativa, které letos založila podnikatelka a filantropka Michaela Bakala.
Má smysl se bránit
Kromě založení spolku vznikla i online platforma pro nahlašování útoků a navazující osobní podpora týmu a odborných partnerů.
Podobnou platformu speciálně určenou pro novináře spustila loni česká pobočka Mezinárodního tiskového institutu CZ IPI. I u žurnalistů platí, že ženy-novinářky jsou mnohem častějším terčem internetových hejtů včetně brutálních výhrůžek.
Na jejich autory mířilo i nedávné obsáhlé trestní oznámení, které také popsal HlídacíPes.org. Obsahuje desítky zdokumentovaných nenávistných výroků, které se týkají poslanců, poslankyň nebo prezidenta republiky. Obsahují výhrůžky smrtí, brutálním násilím nebo znásilněním.
„Rád bych požádal veřejnost, aby se nebála tyto případy oznamovat. Má to rozhodně smysl, protože řada případů již skončila pravomocným odsouzením,“ říká spoluautor trestního oznámení, analytik poslaneckého klubu Pirátské strany Janusz Konieczny.
Například za výhrůžky smrtí novinářce Černé publikované na Facebooku pod příspěvkem poslance Jindřicha Rajchla, který v něm novinářku rovněž urážel, nedávno okresní soud v Děčíně uložil jejich autorovi půlroční podmínku a peněžitý trest deset tisíc korun.