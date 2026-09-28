Hradec je podle Hlídače státu v riziku hospodaření nejhorší z krajských měst

Radnice ve vyjádření pro ČTK vyslovila pochybnost, zda lze hodnocení považovat za seriózní. Hlídač státu si za použitými daty a metodikou stojí, uvedla jeho mluvčí Veronika Šmídová.
V K-Indexu, který měří míru rizikovosti a transparentnosti hospodaření, si Hradec Králové proti předchozímu volebnímu období polepšil. "Za roky 2023 až 2025 dosáhl v průměru 6,08 bodu, zatímco v letech 2019 až 2022 to bylo 7,10 bodu," uvedl Hlídač státu. Zlepšení o 1,02 bodu bylo třetí nejvýraznější mezi krajskými městy. I tak Hradec Králové zůstal na škále od A do F na známce C, ostatní krajská města měla známky A nebo B. Nejlepší hodnocení 2,59 bodu měla Plzeň. K-Index počítá Hlídač státu ze smluv zveřejněných v registru smluv a nejde podle něj o důkaz korupce ani poctivosti, ale o nástroj, který upozorňuje na možná slabá místa.
Radnice uvedla, že hodnocení rozhodně nevypovídá o tom, že by město někde postupovalo v rozporu s legislativou. "Obecně je však velmi těžké se ke K-indexu detailněji vyjadřovat, respektive jej vůbec považovat za relevantní," uvedl mluvčí radnice Petr Vinklář. Upozornil, že do dat města Hradec Králové je zahrnuta i smlouva na přestavbu hradeckého hlavního nádraží za 12 miliard korun, kterou dělá Správa železnic. "Pokud tato smlouva jakkoli ovlivňuje K-index, nelze tuto metodiku považovat za seriózní," uvedl mluvčí.
Hlídač státu k tomu uvedl, že hodnota zakázky na nádraží, u níž je Hradec Králové minoritním spoluzadavatelem, nemá na výsledek K-Indexu prakticky žádný vliv. "Metodika K-Indexu je veřejná, je identická pro všech 206 hodnocených měst a byla identická i v předchozím volebním období. Právě proto jsou výsledky mezi městy srovnatelné," uvedla Šmídová.
Hodnotu K-Indexu Hradci Králové v uplynulých třech letech z deseti hodnocených oblastí zvyšovaly ukazatel podílu smluv uzavřených s firmami, jejichž statutární zástupci či firmy samy sponzorovali politické strany, a ukazatel podílu smluv s výrazným začerněním.
Mezi soukromými dodavateli města za poslední čtyři roky dominovala podle objemu hradecká stavební firma STAKO s kontrakty přibližně za 889 milionů korun, uvedla organizace.
Hradec Králové podle Hlídače státu zveřejňuje smlouvy podstatně transparentněji než v minulém volebním období. "Podíl kontraktů bez uvedené ceny mu klesl z 12,5 procenta na 4,1 procenta, což je nejvýraznější posun mezi všemi krajskými městy. Výrazně ubylo i smluv se zásadním formálním nedostatkem. Zatímco v minulém období jich radnice uzavřela devět, v tomto období dvě, tedy 0,05 procenta," uvedl Hlídač státu. V letech 2023 až 2025 radnice podle dat Hlídače státu zveřejnila 4419 smluv. Zlepšení oproti předchozímu období podle Vinkláře potvrdilo nastavenou změnu u aktuálního vedení města v transparentnosti a otevřenosti zadávání veřejných zakázek.
Hlídač státu zhodnotil K-Indexem i 52 městských firem, příspěvkových organizací a dalších subjektů. "Nejhůře dopadla Správa nemovitostí Hradec Králové se známkou D. Naopak fotbalový klub FC Hradec Králové, Městské lesy i Technologické centrum obdržely nejlepší možnou známku A," uvedl Hlídač státu. Správou nemovitostí v červenci otřásl kriminální případ, kdy její pracovnice poslala podvodníkům vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky z účtu městské firmy asi 46 milionů korun.
Hradec Králové za poslední čtyři roky podle Hlídače státu zvýšil stav peněz na účtech na 2,05 miliardy korun z 1,75 miliardy. Suma odpovídá více než polovině ročních výdajů města, které loni činily 3,7 miliardy korun. "To je nadprůměrná rezerva. U většiny krajských měst se pohybuje kolem třetiny až poloviny ročních výdajů," uvedl Hlídač státu.
Hlídač státu také připomněl, že podle Indexu kvality života projektu Obce v datech skončil Hradec Králové loni na 39. místě z 206 hodnocených měst, zatímco v roce 2021 byl sedmnáctý. Podobně si město vedlo v Indexu prosperity projektu Silnější regiony. Královéhradecký mikroregion v něm letos obsadil 31. místo. Hodnocení zohledňuje například ekonomickou situaci, zdraví, demografický vývoj nebo možnosti trávení volného času.