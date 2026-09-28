S&P zlepšila výhled ČR na pozitivní, potvrdila ratingy AA-/AAPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
S&P zlepšila výhled ČR na pozitivní, potvrdila ratingy AA-/AA
Česko patří mezi země, kde průmyslových robotů rychle přibývá. Loni jich bylo nainstalováno 2 298, což z...
Za zdravotní péči se v Česku v roce 2024 vydalo celkem 697 miliard korun. Oproti předchozímu roku výdaje...
Ukrajinské ministerstvo obrany zařadilo do výzbroje ozbrojených sil nový obrněný pickup UAT.GYURZA-01...
Debatu o možném návratu karenční doby, při níž by zaměstnanec v prvních třech pracovních dnech nemoci...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →