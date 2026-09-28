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S&P zlepšila výhled ČR na pozitivní, potvrdila ratingy AA-/AA

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Ratingová agentura S&P Global Ratings změnila výhled úvěrového hodnocení České republiky ze stabilního na pozitivní. Současně ponechala dlouhodobý rating AA- pro závazky v cizí měně a AA pro závazky v domácí měně. Krátkodobý rating zůstává na úrovni A-1+.
S&amp;P zlepšila výhled ČR na pozitivní, potvrdila ratingy AA-/AA

S&amp;P zlepšila výhled ČR na pozitivní, potvrdila ratingy AA-/AA

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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