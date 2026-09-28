Pasovec: obrněný bagr, který se tváří jako středověký tank a pak začne hrabat zahradu

Velmi slušně. Jen je potřeba hned na začátku napravit jednu věc: pasovec není roztomilý obrněný míček, jak ho zná půlka lidstva z obrázků. Většina pasovců se do žádné koule nesbalí. Ostatně kdyby to uměli všichni, redakce by tuhle kapitolu měla výrazně jednodušší.
Pan Mňau na první pohled konstatuje, že pasovec působí jako savec, který si před nástupem do práce vyjednal ochranné pomůcky. Bobík je nadšený z drápů a okamžitě navrhuje terénní test na záhonu.
Paní Žofie však připomíná, že pasovci patří do staré jihoamerické linie savců a jejich příbuzní jsou třeba lenochodi a mravenečníci. Což je další z těch momentů, kdy příroda ukáže rodokmen a člověk si uvědomí, že podle vzhledu by neuhádl vůbec nic.
Brnění ano. Biologický trezor ne
Nejvýraznější část pasovce je samozřejmě jeho pancíř. Tvoří ho kostěné destičky pokryté rohovinou a jednotlivé části jsou spojeny pružnější kůží, takže zvíře není zavřené v pevné skořápce jako konzerva. Právě díky tomu se může normálně pohybovat, běhat, hrabat i kroutit tělem, aniž by při každém kroku vydávalo zvuk kovového kýble.
Pancíř chrání hlavně hlavu, hřbet a boky, zatímco břicho zůstává mnohem měkčí. Pasovec tedy není nezničitelný tank, jen savec s velmi slušně vyřešenou ochranou tam, kde ji nejspíš bude potřebovat nejvíc. Pan Mňau to označil za rozumnou investici. Bobík se pouze zeptal, jestli by podobné brnění mohlo existovat i proti veterináři.
Ne, opravdu se všichni nesbalí do koule
Tady přichází největší pasovčí PR podvod. Člověk slyší „pasovec“ a automaticky vidí zvíře, které se při nebezpečí zaklapne do dokonale kulatého pancéřového míčku. Jenže to umí jen některé druhy třípásých pasovců, jejichž krunýř a tvar těla jsou k tomu skutečně uzpůsobené.
Většina ostatních pasovců takovou schopnost nemá. Když se cítí ohrožení, raději utečou, zahrabou se nebo zmizí do nory. Je to mnohem méně efektní, ale biologicky velmi rozumné. Pan Mňau proto žádá, aby veřejnost přestala po každém pasovci očekávat stejný trik jen proto, že jeden příbuzný dostal talent na skládání.
Redakce souhlasí. Ostatně ani po každé kočce nechceme, aby otevírala dveře, jen proto, že jedna na internetu pochopila kliku.
Pod pancířem je hlavně bagr
Co pasovci umějí opravdu dobře, jsou zemní práce. Mají silné přední končetiny, výrazné drápy a čich, který jim pomáhá hledat potravu pod povrchem. Hrabou kvůli hmyzu, stavějí si nory a v některých případech dokážou během krátké chvíle změnit půdu způsobem, který člověk ocení výrazně víc v dokumentu než na vlastní zahradě.
Jejich jídelníček se podle druhu liší, ale často v něm hrají hlavní roli hmyz a další bezobratlí. Někteří si přidávají ovoce, vejce, drobné obratlovce nebo mršiny. Pasovec tedy rozhodně není žádný uhlazený specialista, který čeká na jednu konkrétní delikatesu. Je to praktický všežravec s velmi dobrým pracovním tahem a nulovým respektem k tomu, že jste ten trávník včera upravovali.
Bobík tuto část označil za inspirativní. Pan Mňau ji označil za důvod, proč Bobík nesmí dostat vlastní zahradu.
Od kapesního pancíře po skoro stavební techniku
Pasovci nejsou jeden uniformní model. Existuje zhruba dvacet druhů a jejich velikost se pohybuje od opravdu drobných zástupců po pasovce obrovského, který už na člověka nepůsobí jako roztomilý obrněný váleček, ale spíš jako menší terénní stroj.
Právě pasovec obrovský může dorůstat kolem metru délky bez ocasu a vážit desítky kilogramů. Má také mimořádně dlouhé drápy a pozoruhodně vysoký počet zubů. V tu chvíli už se redakce přestává smát označení „obrněný bagr“ a začíná ho brát jako technickou specifikaci.
Pan Mňau se ptá, kdo přesně rozhodl, že savec potřebuje tolik zubů a takové drápy. Paní Žofie tradičně připomíná, že evoluce nerozhoduje na poradě. Bobík je zklamaný, protože porada se mu zdála pravděpodobnější.
A pak existuje pasovec, který křičí
Kdyby vám základní pasovec připadal málo výrazný, příroda nabízí pasovce štětinatého křičícího. Ano, to jméno zní, jako kdyby ho vymyslela naše redakce po třetím párku, ale jde o reálné zvíře.
Tento druh má mezi částmi pancíře nápadnější srst a při ohrožení dokáže vydávat hlasité pronikavé zvuky. Žije v sušších oblastech Jižní Ameriky a je známý také velmi účinným hrabáním. Při hledání potravy může zabořit hlavu do půdy a otáčením těla kolem ní vytvořit kuželovitý otvor. Prakticky vzato jde o živý vrták, který navíc při problému hlasitě protestuje.
Bobík prohlásil, že konečně našel zvíře, jehož pracovní styl mu připadá dostatečně přímočarý. Pan Mňau pouze poznamenal, že kombinace „vrtá a křičí“ mu připomíná některé rekonstrukce bytů.
Čtyři mláďata, jeden genetický originál
A pak přichází pasovec devítipásý, který si pro změnu zaslouží vlastní odstavec kvůli reprodukci. U tohoto druhu se z jednoho oplodněného vajíčka typicky vyvinou čtyři geneticky identická mláďata stejného pohlaví. Přirozená čtyřčata-klony.
Redakce si tuto informaci několikrát ověřila, protože zněla jako něco, co člověk vymyslí při nedostatku témat. Jenže ne. Je to normální součást biologie tohoto druhu. Bobík samozřejmě okamžitě navrhl, zda by se podobný systém nedal využít při výrobě párků. Paní Žofie mu doporučila, aby se držel oblastí, kde jeho znalosti neohrožují vědu.
Pasovec a lepra: tady prosím bez internetové hysterie
Někteří devítipásí pasovci v jižních oblastech USA mohou být přirozenými nositeli bakterie Mycobacterium leprae, která způsobuje Hansenovu chorobu neboli lepru. To je zajímavý a medicínsky významný fakt, ale přesně ten typ informace, který internet umí během pěti minut změnit v titul „pasovci šíří lepru“.
Realita je méně dramatická. CDC uvádí, že přenos na člověka je možný, ale celkové riziko je nízké a většina lidí, kteří se s pasovci setkají, nemoc nedostane. Větší význam má dlouhodobý nebo intenzivní kontakt. Pasovci jsou zároveň pro výzkum této bakterie důležití mimo jiné kvůli nižší tělesné teplotě, která jejímu přežívání vyhovuje.
Pan Mňau považuje tuto část za další důkaz, že problém často není zvíře, ale titulek napsaný člověkem.
Pancíř proti autu nefunguje
Pasovčí brnění může fungovat proti části přirozených hrozeb, ale samozřejmě neřeší všechno. Jedním z problémů, zejména u druhů, které se rozšířily do oblastí s hustou silniční sítí, jsou střety s auty. Zvíře může být evolučně velmi dobře vybavené na predátory, půdu a vlastní prostředí, ale silnice s dvoutunovým autem je úplně jiná disciplína.
Je to bohužel známý motiv i u jiných zvířat: miliony let adaptací fungují skvěle, dokud člověk během pár generací nezmění pravidla terénu. Pasovec má brnění, drápy i výborný čich. Proti nárazníku mu to ale příliš nepomůže.
Redakční verdikt
Pasovec je krásný příklad zvířete, které vypadá jako biologický vtip, ale ve skutečnosti je velmi dobře poskládaný. Pancíř není dekorace, drápy nejsou přehnaný módní doplněk a hrabání není zlozvyk. Všechno má svůj účel.
Člověk si z něj zapamatoval hlavně kouli, i když ji většina pasovců vůbec neumí. Mezitím jsme přehlédli zvíře, které zvládá perfektní zemní práce, některé druhy křičí, jeden vyrábí geneticky identická čtyřčata a jiný už rozměry připomíná menší stavební stroj.
Pan Mňau oceňuje pancíř. Bobík drápy. Paní Žofie celý evoluční koncept.
Redakce si dovolí jednodušší závěr: pasovec je obrněný bagr, který se miliony let snaží dělat svou práci, zatímco člověk po něm pořád chce, aby se stočil do koule.
Redakční tečka
Při přípravě tohoto článku nebyl žádný pasovec požádán, aby předvedl „ten trik s koulí“. Bobík se sice pokusil zjistit, zda by třípásý model šel alespoň opatrně kutálet z mírného svahu, ale pan Mňau mu vysvětlil, že obranná strategie zvířete není sportovní disciplína.
Bobík tvrdí, že to byl pouze teoretický dotaz.
Redakce mu nevěří.
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Zdroje: San Diego Zoo Wildlife Alliance – Armadillo [1], Smithsonian’s National Zoo – La Plata three-banded armadillo [2], Smithsonian’s National Zoo – Screaming hairy armadillo [3], CDC – About Leprosy (Hansen’s Disease) [4], CDC – Leprosy 2025 Case Definition [5], img ai generated