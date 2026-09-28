Jediný úder zlomil Pukačovi očnici. Čeká ho operace a dlouhá pauzaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jediný úder zlomil Pukačovi očnici. Čeká ho operace a dlouhá pauza
Jakub Jíra odhadl, že kompletní příprava jednoho galavečera Clashe může vyjít na 15 až 25 milionů korun....
Ještě ve čtvrtek měl duel Tysona Furyho s Anthonym Joshuou oficiální datum i místo. O dva dny později Dana...
Raul Rosas Jr. ukončil Raoniho Barcelose v pátém kole, soupeř však zůstal nehybně ležet a z klece ho...
Karlos Vémola na OKTAGONu 94 ukončil Frédérica Vosgröneho na konci druhého kola. Ondřej Novotný při...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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