Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Vracíš se po pauze do fitka? První trénink opravdu nemusí být trest za všechno, co jsi mezitím nedělala

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dřív jsi dělala tři série, takže dnes přece také zvládneš tři série. Dřív jsi běžela deset kilometrů, takže pět bude „jen na rozehřátí“. Tělo má ale nepříjemný zvyk nezajímat se o naši bývalou osobní legendu. Návrat po pauze bývá mnohem příjemnější, když první trénink není pokus dohnat minulost za šedesát minut.
Vracíš se po pauze do fitka? První trénink opravdu nemusí být trest za všechno, co jsi mezitím nedělala

Vracíš se po pauze do fitka? První trénink opravdu nemusí být trest za všechno, co jsi mezitím nedělala

Zdroj:
Reklama
Další články z Poudree.cz
Proč při googlení Hilary Duff začnou po obrazovce létat motýlí sponky? Internet právě dostal záchvat nostalgie
Proč při googlení Hilary Duff začnou po obrazovce létat motýlí sponky? Internet právě dostal záchvat nostalgie
Druhá sobota v pondělí: Jak si užít den volna navíc, aniž bys ho celý uklízela, prala a něco doháněla
Druhá sobota v pondělí: Jak si užít den volna navíc, aniž bys ho celý uklízela, prala a něco doháněla

Pondělní státní svátek je malý kalendářní jackpot. Jenže než se naděješ, pereš třetí pračku, odpovídáš na...

Nemusíš si koupit plastovou dýni. 7 způsobů, jak doma udělat podzim z věcí, které už máš
Nemusíš si koupit plastovou dýni. 7 způsobů, jak doma udělat podzim z věcí, které už máš

Přijde září a internet se rozhodne, že tvůj byt nutně potřebuje sedmnáct keramických dýní, kostkovaný...

Pižmové vůně jsou sexy trochu jinak. Voní jako čistá kůže – jen podezřele lepší
Pižmové vůně jsou sexy trochu jinak. Voní jako čistá kůže – jen podezřele lepší

Nevoníš po vanilkovém dortu ani po kytici růží, která právě explodovala ve výtahu. Jen někdo přijde blíž a...

Gwyneth Paltrow slaví 54. Z Oscara ušla dlouhou cestu k firmě, které se lidé smějí – a stejně o ní pořád mluví
Gwyneth Paltrow slaví 54. Z Oscara ušla dlouhou cestu k firmě, které se lidé smějí – a stejně o ní pořád mluví

Nejdřív byla krásná blondýnka z hollywoodských filmů. Potom získala Oscara. Pak začala posílat newsletter z...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.