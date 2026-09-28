Žádné čipy, žádné kabely, žádná elektřina. Vědci ukázali, jak funguje počítač z DNA, který se vejde do kapky vody

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Žádné čipy, žádné kabely, žádná elektřina. Vědci ukázali, jak funguje počítač z DNA, který se vejde do kapky vodyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Irský tým z Maynooth University postavil programovatelný počítač z vláken DNA rozpuštěných ve 35 mikrolitrech slané vody, a výsledky právě vyšly v Nature.
Šroubovice DNA
Zdroj: Pixabay
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