Tahle obyčejná zelenina je po 60 zásadní. Podpoří srdce i trávení

Celer v české kuchyni většinou skončí schovaný ve vývaru nebo nastrouhaný do svíčkové. Málokdo z něj dělá hvězdu talíře. Po šedesátce přitom patří k zelenině, která tělu dokáže prokázat slušnou službu. Je levný, koupíte ho prakticky kdykoliv a nabízí přesně to, co organismus ve vyšším věku začíná postrádat.
Proč zrovna po šedesátce dává celer větší smysl
S přibývajícími roky tělo funguje jinak než v mládí. Krevní tlak má sklon stoupat, tepny tvrdnou a ztrácejí pružnost a střeva pracují pomaleji. K tomu slábne pocit žízně, takže hodně starších lidí pije míň, než by potřebovalo.
Přesně do těchto míst celer zapadá. Žádný zázrak od něj nečekejte a přes noc nic nespraví. Je to obyčejná zelenina, jejíž přednosti se ale ve vyšším věku projeví mnohem výrazněji. Co je pro mladšího člověka jen drobný benefit, může po šedesátce znamenat opravdovou pomoc.
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Největší devízou celeru je draslík. Tělo ho potřebuje k udržení pravidelného srdečního rytmu a draslík mu zároveň pomáhá zvládat nadbytek soli v jídle. Podle databáze USDA má syrový bulvový celer kolem 300 miligramů draslíku ve 100 gramech, sodíku naopak jen málo.
Do jídelníčku, který myslí na srdce, se tak hodí skoro ideálně. Vysoký tlak sám nespraví a léky na hypertenzi nenahradí, jako pravidelná položka vyváženého jídelníčku ale rozhodně stojí za zařazení. Přidává i trochu hořčíku a vitamín K, na kterých srdce i cévy vydělají.
Vláknina a voda pro líné trávení
Druhá silná stránka se týká zažívání. Bulvový celer tvoří zhruba z 88 procent voda, u řapíkaté formy je to dokonce přes 95 procent, takže nenápadně doplňuje denní příjem tekutin. To ocení hlavně lidé, kterým s věkem ubývá chuť pít.
Přečtěte si také: Ani trouba, ani mikrovlnka. Pizzu z minulého dne ohřejete nejlépe na 1 místě v kuchyni Vysoký podíl vody a vlákniny pomáhá celeru rozhýbat zpomalené trávení a doplnit tekutiny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
K tomu se přidává vláknina, které má bulva kolem 1,8 gramu na 100 gramů. Rozhýbe zpomalené střevo, podpoří pravidelnou stolici a pomáhá předcházet zácpě. Celer navíc zasytí, má málo kalorií a přispívá k vyrovnanější hladině cukru v krvi.
Co celer nedokáže a na co si dát pozor
Kolem téhle zeleniny se nastřádala spousta přehnaných slibů. Občas narazíte na tvrzení, že „posiluje nervy” nebo dokonce vrací paměť. Tady je lepší zůstat střízlivý. Celer sice obsahuje rostlinné antioxidanty, například apigenin, které v laboratorních testech dokážou chránit nervové buňky. U lidí ale zatím nikdo neprokázal, že by po talíři celeru paměť skutečně zabrala. Reálná hodnota téhle zeleniny leží jinde. Dlouhodobě pomáhá tělu bránit se oxidativnímu poškození, z čehož nepřímo těží i mozek a celková kondice.
Pozor si dejte hlavně na koncentráty. Tabletové výtažky a celerové extrakty berte s rezervou, obzvlášť když už užíváte léky na krevní tlak. Kvůli obsahu vitamínu K by měli být opatrní i lidé na lécích proti srážlivosti krve. Pokud řešíte konkrétní zdravotní potíže nebo pravidelně berete léky, zařazení celeru raději nejdřív proberte se svým lékařem.
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Zařadit celer do jídelníčku zvládne každý a nemusí u toho zůstat jen u polévky. Bulva se dá připravit v podstatě jako brambory:
uvařená a rozšťouchaná do pyré k masu, upečená na plátky nebo hranolky, rozmixovaná do teplé kaše místo klasické přílohy, nastrouhaná do placek podobných bramborákům.
Řapíkatou stopku si naopak dopřejte spíš syrovou, třeba nakrájenou na tyčinky ke svačině.
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Aby celer opravdu odvedl svou práci, měl by být plnohodnotnou složkou porce. Nejlíp zafunguje po boku bílkoviny a jiné zeleniny jako běžná část hlavního jídla. A hlavně pravidelně. Jednorázová porce sama o sobě nic zásadního nezmění.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/12039-celer-a-jeho-vliv-na-vysoky-krevni-tlak-a-srdce/, https://www.denik.cz/zdravi/celer-zdravi-imunita-jatra-potence/, https://www.ireceptar.cz/zdravi/co-by-meli-jist-lide-nad-60/, https://zdravezdravi.cz/potraviny/rapikaty-celer-a-zdravi-10-ucinku-ktere-musite-znat, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/celer-po-sedesatce-vlaknina-voda-draslik