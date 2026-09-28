Nikdy nekupujte kuřecí maso v pátek odpoledne ve slevě. Řezníci vysvětlují, proč se ho obchody potřebují rychle zbavit

Projdete kolem masného pultu v pátek odpoledne a zarazí vás oranžová nálepka na balíčku kuřecích prsou. Sleva třicet, někdy i padesát procent. První reakce většiny lidí je nedůvěra. Co je s tím masem špatně, když ho obchod pouští tak levně? Odpověď je jednodušší, než se zdá, a se zkaženým masem nemá nic společného. Vyplatí se ale vědět, proč sleva přichází zrovna teď a co si u pokladny ohlídat.
Proč se sleva na kuře objeví zrovna v pátek
Čerstvé maso má na obale datum spotřeby a po něm ho obchod prodávat nesmí. Když se to datum blíží, má prodejna dvě možnosti. Buď maso pustí se slevou, nebo ho vyhodí a spolkne celou ztrátu. Sleva je způsob, jak z blížícího se data vytěžit aspoň část peněz.
Konec týdne tenhle tlak zhušťuje. V pultu zůstávají hlavně kousky, které tam leží už několik dní, a jejich datum se krátí nejrychleji. Před víkendem chce obchod police vyprázdnit, aby mu maso neleželo přes sobotu a neděli. Proto v pátek odpoledne najdete nejvíc slevových etiket zrovna na drůbeži a dalším rychle se kazícím zboží.
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Nízká cena má i druhý důvod. Kuřecí maso patří mezi tahouny, na které řetězce zákazníky lákají. Prodají ho s malou marží nebo skoro bez ní a spoléhají, že člověk, který přišel pro levné kuře, přihodí do košíku i dražší zboží.
Předseda Českého svazu zpracovatelů masa Jaromír Kloud v rozhovoru pro Seznam Zprávy popsal, že rozdíl mezi cenou masa v řetězci a u nezávislého řezníka může být i výrazný. Malé řeznictví takovým akcím nedokáže konkurovat, protože by na podobných cenách prodělalo. Nízká cena kuřete je tak často jen chytře nastavené lákadlo, které má přitáhnout nakupující.
Zlevněné kuře je stejné jako to za plnou cenu
Slevová nálepka nemění nic na tom, co je uvnitř balení. Jde o stejné maso jako to vedle za plnou cenu, jen se u něj blíží datum spotřeby. Podle výživových odborníků nižší cena sama o sobě o nezávadnosti masa nic nevypovídá. Rozhoduje jen to, jestli je maso před datem spotřeby a bylo správně chlazené.
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Přesto se řada domácností zlevněného masa štítí. Přitom uvařené kuře od toho za plnou cenu nikdo nerozezná a celý problém je čistě v hlavě. Lidem vadí oranžová samolepka a pocit, že kupují něco méněcenného.
Na obalu hledejte slova „spotřebujte do”
U masa je jeden údaj důležitější než výše slevy. Na obale rozlišujte „spotřebujte do” a „minimální trvanlivost do”. První hlídá zdravotní nezávadnost a doprovází rychle se kazící zboží, tedy drůbež a čerstvé maso, chlazené ryby nebo mléčné výrobky. Jakmile tohle datum uplyne, kuře na talíř nepatří, a to ani ve chvíli, kdy na pohled i na čich působí bez chyby.
U zlevněného masa je nejdůležitější zkontrolovat na obale datum spotřeby a odhadnout, jestli ho stihnete použít včas. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Druhé označení, „minimální trvanlivost do”, se týká hlavně kvality a nese ho trvanlivé zboží jako těstoviny, konzervy nebo rýže. Ty bývají poživatelné i pár dní po datu. U kuřete taková tolerance neplatí.
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Rozdíl mezi oběma označeními shrnuje následující přehled:
Označení Čeho se týká Kde ho najdete Po uplynutí data „spotřebujte do” zdravotní nezávadnosti drůbež, čerstvé maso, ryby, mléčné výrobky maso nekonzumovat ani při bezvadném vzhledu a vůni „minimální trvanlivost do” hlavně kvality těstoviny, konzervy, rýže zboží bývá poživatelné i pár dní po datu
A pozor na jednu rozšířenou představu. Že zkažené maso vždycky poznáte podle zápachu nebo chuti, je omyl. Nebezpečné bakterie se navenek často nijak neprojeví, takže spoléhat u drůbeže na vlastní nos i jazyk je riskantní.
Jak zlevněné maso koupit a v klidu sníst
Zlevněné kuře se koupit dá a ušetříte na něm, když dodržíte pár jednoduchých věcí:
Přečtěte si také: Babiččin trik na vánočku funguje pokaždé: Nepraskne a zůstane vláčná ještě po 5 dnech ještě u pultu zkontrolujte datum spotřeby a odhadněte, jestli maso stihnete použít; drůbež se kazí nejrychleji, proto ji zpracujte do jednoho až dvou dnů; pokud kuře nestihnete zpracovat, dejte ho hned po příchodu domů do mrazáku, kde vydrží zhruba rok; chlazené maso nenechávejte dlouho v tašce a co nejdřív ho uložte do lednice, ideálně na nejchladnější spodní polici s teplotou kolem čtyř až pěti stupňů; přepočítejte si cenu na kilo, protože sleva se počítá z původní ceny a výrazně zlevněné dražší balení může po přepočtu vyjít hůř než levnější kus s menší slevou; maso radši nakupte dřív než v pátek večer, kdy v pultu zůstávají porce s nejdelší dobou vystavení.
Zdroje: https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/slevy-pred-koncem-trvanlivosti/, https://www.foodnet.cz/cs/aktuality/9017-sleva-i-50-procent-kureci-maso-slouzi-jako-magnet-na-zakazniky, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/42486-slevova-nalepka-predsudek-zlevnene-potraviny-rodina-hadka-datum-spotreby, https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Datum-minimalni-trvanlivosti-vs.-datum-pouzitelnosti__s10010x20508.html, https://www.kondice.cz/zdravi-a-vyziva/co-nikdy-nejist-po-datu-spotreby.html