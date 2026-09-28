Ani legíny, ani džíny. Tenhle francouzský kousek nosí ženy 50+ celý podzim 2026

Jakmile v Paříži spadne první listí, elegantní ženy po padesátce míří do skříně pro jeden konkrétní kousek. Nesáhnou přitom ani po legínách, ani po oblíbených džínách, na které většina z nás sází z pohodlnosti. Francouzky se každý podzim vracejí k manšestrovým kalhotám a mají pro to hned několik dobrých důvodů. Retro látka, kterou si mnohé pamatují z dětství, se totiž vrátila v podobě, které se dnes odolává jen těžko.
Proč manšestr poráží džíny i legíny
Celé kouzlo manšestru se skrývá v jeho povrchu. Podélné žebrování drží teplo o poznání lépe než hladká džínovina, takže na chladné procházce ani na zastávce tramvaje nevymrznete. Denim v mrazivém počasí spíš studí, kdežto manšestr příjemně zahřeje a nosí se přitom stejně pohodlně jako kalhoty, ve kterých trávíte celý den.
Podélné žebrování manšestru drží teplo lépe než hladká džínovina. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Legíny mají v šatníku své místo, podle francouzských zásad ale patří spíš domů nebo do tělocvičny. Na oběd s přítelkyní nebo do kanceláře působí příliš ležérně a lesklé varianty z koženky navíc po padesátce často nelichotí. Manšestráky nabídnou stejný komfort a vypadají u toho mnohem uhlazeněji.
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Manšestr má za sebou pořádný kus historie. Jako pevná a odolná látka vznikl v 19. století v anglickém Manchesteru, odkud si ostatně nese i své jméno. Naplno se prosadil až v šedesátých a sedmdesátých letech, kdy se stal symbolem svobodomyslnosti a zabydlel se v uměleckých a bohémských kruzích.
Právě tehdy se manšestrové kalhoty staly poznávacím kouskem francouzských ikon stylu v čele s Jane Birkin. O pár dekád později je nosila i Carolyn Bessette-Kennedyová, tvář minimalismu devadesátých let, která je ráda ladila s jednoduchým tmavým svrškem. Taková kombinace obstojí i dnes.
Jaký střih sedne vaší postavě
Manšestráky dnes seženete v nepřeberném množství střihů, takže si vybere opravdu každá:
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Menší ženy udělají dobře, když nohavici nechají zakončit kousek nad kotníkem a vyhnou se přehnaně objemným střihům. Odhalený kotník opticky protáhne nohu a celá postava pak působí štíhleji.
Barvy, které letos vévodí
Kdo nechce nic pokazit, zůstane u zemitých neutrálů. Hnědá, khaki, béžová i černá se snesou s čímkoli, co už máte ve skříni. Letos se ale nabízejí i sytější tóny. Slušet vám bude karamelová, lahvově zelená, bordó nebo tlumená švestková.
Přečtěte si také: Polské seniorky 60+ nosí na podzim tenhle svetr. Zeštíhlí postavu a vizuálně ubere 5 kg Letošní podzim manšestrákům svědčí karamelová, lahvově zelená i bordó. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Barevný pár manšestráků probudí i nenápadné oblečení a přitáhne pozornost okamžitě. Pokud si s odvážnějšími odstíny zatím nevíte rady, začněte jedním výrazným kouskem a zbytek nechte v neutrální paletě.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Skupina odstínů Konkrétní barvy Proč je zvolit Zemité neutrály hnědá, khaki, béžová, černá snesou se s čímkoli, co už máte ve skříni Sytější tóny karamelová, lahvově zelená, bordó, tlumená švestková oživí jinak střídmou kombinaci a přitáhnou pozornost Jak je nosit, aby vypadaly draze
Základní pravidlo zní jednoduše. Výrazná struktura manšestru potřebuje kolem sebe klid, nejlépe proto vynikne ve společnosti hladkých materiálů. Ke kalhotám se hodí jemný kašmírový rolák, hedvábná halenka nebo obyčejná bílá košile, přes kterou přehodíte sako v pánském střihu.
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Do chladu si vezměte trenčkot nebo vlněný kabát, na nohy pak mokasíny, kotníkové boty či vysoké kozačky. Kdo si troufne, může vsadit na sladěný komplet v jednom odstínu, který působí překvapivě elegantně. A jedna praktická rada na závěr: manšestr obracejte při praní na rub a perte ho nastudeno, ať si proužky co nejdéle udrží tvar i sytost barvy.
Zdroje: https://www.iglanc.cz/inspirace/mansestrove-kalhoty-70-leta-retro-inspirace-galerie-kalhoty/, https://www.zeny.cz/krasa-a-moda/moda/idealni-kalhoty-na-podzim-stylove-francouzky-maji-jasno-7478.html, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/mansestraky-jsou-v-sezone-202425-zpet-v-techto-krasnych-odstinech-noste-je-i-po-50-s, https://www.vermont.eu/blog/mansestr-se-vraci-a-bere-si-cely-podzim, https://grapesmag.cz/fashion/popularite-se-znovu-tesi-latka-kterou-behem-druhe-svetove-valky-nosila-zenska-pozemni-armada/