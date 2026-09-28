Do Prahy se vrátilo léto, přes týden bude až 25 stupňůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Do Prahy se vrátilo léto, přes týden bude až 25 stupňů
Čtyři a půl roky, dva tisíce lidí, tři miliardy. To jsou zásadní čísla rekonstrukce Průmyslového paláce,...
Dostihové závodiště Velká Chuchle zažilo své první dostihy před 120 lety, 28. září 1906. Dnes patří k...
V podchodu pod Prašným mostem v Praze 6 se otevřel nový Lab Dejvice, veřejně přístupná technická dílna...
Pražský okruh u Slivence se dnes v pozdních večerních hodinách zcela uzavře kvůli usazení mostního nosníku....
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →