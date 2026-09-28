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Slavný maraton: Jak začala historie tohoto dnes již legendárního závodu

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Slavné zvolání „Neníkékamen!“ zaznělo na athénském náměstí před více než 2 500 lety. Přesto si slavný maratónský běh připomínáme při nejrůznějších sportovních příležitostech až dodnes.
Slavný maraton: Jak začala historie tohoto dnes již legendárního závodu

Slavný maraton: Jak začala historie tohoto dnes již legendárního závodu

Zdroj: Υπουργείο Εξωτερικών / Creative commons, CC-BY-SA
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