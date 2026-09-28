Nová naděje pro nemocné Parkinsonovou chorobou: Látka z ovoce, které Češi běžně jedí, se jeví jako zázrak

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Když se u člověka diagnostikuje Parkinsonova choroba, lékaři mu obvykle sdělují, že nevratné odumírání mozkových neuronů nelze zastavit. Moderní medicína dokáže zmírnit třes rukou, zlepšit hybnost a doplnit chybějící dopamin, ale samotný destruktivní proces v mozku běží dál. Pro miliony rodin po celém světě to znamená sledovat, jak se jejich blízcí postupně vytrácejí v mlze progresivního onemocnění.
Přesně proto vyvolává takovou pozornost zpráva z Dálného východu Ruska. Tým z Pacifického institutu pro bioorganickou chemii G. B. Eljakova, který spolupracoval s kolegy z Národního vědeckého centra mořské biologie, identifikoval v běžném hroznovém víně molekulu schopnou ochránit nervové buňky před zánikem. Nejde o další symptomatickou pomůcku – jde o zásah do samotného jádra problému.
Proč dosavadní léčba selhává
Parkinsonova nemoc vzniká v okamžiku, kdy mozek začíná ztrácet neurony produkující dopamin, klíčový neurotransmiter pro koordinaci pohybů a řadu dalších funkcí. Současné terapie se soustředí na doplňování této chybějící látky pomocí preparátů jako levodopa. Pacienti skutečně pociťují úlevu – třes slábne, svaly se uvolňují, pohyby se stávají plynulejšími.
Jenže záchrana neuronů samotných zůstává mimo dosah. Standardní léky dokážou kompenzovat vzniklé škody, ale neumí zabránit tomu, aby mozek přicházel o další a další buňky. S postupem let se proto účinnost terapie snižuje a nemocní potřebují stále vyšší dávky s rostoucími vedlejšími efekty. Svalová síla klesá, prostorová paměť se vytrácí, kvalita života se hroutí.
Právě tady přichází ke slovu objev ruských vědců. Jejich výzkum naznačuje, že přírodní látky mohou nabídnout zcela jiný přístup – nikoliv náhradu chybějících látek, ale aktivní obranu živých neuronů.
Čtyři molekuly resveratrolu v jedné
Klíčem celého průlomu je sloučenina nazvaná trans-viticin B. Výzkumníci ji izolovali z konkrétní odrůdy hroznů s označením Alfa, přičemž její struktura je pozoruhodně komplexní. Tvoří ji čtyři vzájemně propojené molekuly resveratrolu, antioxidantu známého svými regeneračními účinky na lidské tělo.
Zatímco resveratrol sám o sobě působí především jako ochránce před volnými radikály, jeho čtyřnásobná forma získává zcela nové schopnosti. V laboratorních testech na myších modelech Parkinsonovy choroby látka neprokázala jen potlačení vnějších příznaků. Dokázala aktivně chránit nervové buňky před zánikem – a to mechanismem, který dosavadní syntetické léky neovládají.
Konkrétně trans-viticin B tlumí aktivitu mikroglie, tedy imunitních buněk mozku, které v případě Parkinsonovy nemoci paradoxně spouštějí destrukci neuronů. Zároveň výrazně snižuje produkci zánětlivých bílkovin cytokinů IL-1β a TNF-α. Právě tyto molekuly jsou zodpovědné za postupné odumírání dopaminergních buněk.
Výsledky experimentů ukázaly něco, co standardní terapie nedokáže. Myši léčené trans-viticinem B vykazovaly třikrát vyšší aktivitu než jejich nemocní druhové – častěji se stavěly na zadní nohy, úspěšně se jim obnovila prostorová paměť. A na rozdíl od levodopy u nich nedocházelo k poklesu svalové síly.
Dlouhá cesta od laboratoře k lékárně
Přestože zjištění zveřejněná ústavem PIBOC a zprostředkovaná agenturou TASS nabízejí racionální naději, vědci sami realisticky upozorňují na limity. Veškerá data prozatím pocházejí z předklinických zkoušek. Přechod od úspěšného testování na laboratorních zvířatech ke skutečnému léku schválenému pro humánní medicínu vyžaduje sérii náročných fází ověřujících bezpečnost, správné dávkování i dlouhodobou účinnost v lidském těle.
Nicméně samotná existence molekuly schopné zasáhnout do buněčného mechanismu Parkinsonovy choroby otevírá zcela nový směr uvažování. Přírodní látky v sobě stále skrývají obrovský a dosud plně neprozkoumaný potenciál. Komplexní sloučeniny získávané z rostlinných zdrojů mohou nabídnout šetrnější a zároveň cílenější působení než čistě syntetické preparáty.
Pro tisíce rodin, které se s diagnózou Parkinsonovy choroby potýkají, představuje izolace trans-viticinu B víc než akademický úspěch. Je to podložená naděje, že budoucí medicína dokáže zaměřit síly na skutečnou podstatu problému namísto pouhého tlumení jeho následků. A že hroznové víno, ovoce zcela běžné na našich stolech, v sobě možná celou dobu ukrývalo klíč k záchraně milionů neuronů.
Zdroje článku: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, mdpi.com, nin.rs, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková