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Zapomeňte na mražení chleba v sáčku. Pekaři ho skladují jinak a vydrží čerstvý 5 dní

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Sotva chléb doma povolí, spousta lidí sáhne po mrazáku a igelitovém sáčku. V pekárně přitom žádnou takovou vědu nedělají. Bochník leží na lince, zabalený jen do kusu látky, a zůstane...
Zapomeňte na mražení chleba v sáčku. Pekaři ho skladují jinak a vydrží čerstvý 5 dní

Zapomeňte na mražení chleba v sáčku. Pekaři ho skladují jinak a vydrží čerstvý 5 dní

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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