Zapomeňte na mražení chleba v sáčku. Pekaři ho skladují jinak a vydrží čerstvý 5 dní

Sotva chléb doma povolí, spousta lidí sáhne po mrazáku a igelitovém sáčku. V pekárně přitom žádnou takovou vědu nedělají. Bochník leží na lince, zabalený jen do kusu látky, a zůstane chutný klidně pět dní. Stačí k tomu pár návyků, které většina domácností roky přehlíží.
Co dělají pekaři jinak
Základ je překvapivě obyčejný. Chléb zůstává při běžné pokojové teplotě, ideálně někde mezi 20 a 25 stupni, na suchém a stinném místě mimo dosah trouby i okna. Bochník se předtím volně zabalí do čisté lněné či bavlněné utěrky a uloží do chlebníku.
Právě látka je klíčová. Kůrka pod ní dýchá, přebytečná vlhkost se vsákne do tkaniny a chléb přesto neztvrdne příliš rychle. Na stejném základu stojí i látkové sáčky, po kterých sahají třeba menší pekaři, a jako novější řešení voskované ubrousky. V obou případech vydrží bochník čerstvý klidně pět dní.
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Nejčastější omyl je schovat pečivo do lednice v dobré víře, že tam déle vydrží. Výsledek je úplně opačný. V chladu kolem čtyř stupňů chléb tvrdne mnohem rychleji než na lince.
Odborně se tomu říká retrogradace škrobu. Během pečení se do škrobu naváže voda a právě ta drží střídu měkkou a pružnou. Jak teplota klesá, škrob se přeskupuje zpátky do pevné struktury a v chladu jde tahle proměna nejsvižněji. Uvolněná vlhkost putuje ke kůrce, ta zvláční a zgumovatí, zatímco jádro bochníku vysychá a rozpadá se na drobky. K tomu se přidává druhý problém. Pórovité pečivo se chová jako savý hadřík a ochotně do sebe stáhne vůni všeho, co má v lednici za souseda, od uzenin přes nakládanou zeleninu po otevřené máslo.
Igelitový sáček z kůrky udělá líheň plísní
Druhá klasická chyba je nechat pečivo ve stejném mikrotenovém sáčku, ve kterém jste ho přinesli z obchodu. Plast nepustí vzduch ven ani dovnitř. Čerstvý bochník ale pořád vydává trochu vlhkosti a ta nemá kudy uniknout. Sráží se na stěnách sáčku, vrací se zpátky do kůrky a kolem chleba vzniká teplé vlhké prostředí, ve kterém se plísni daří náramně.
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Nejrizikovější je ještě teplé pečivo. Než bochník poputuje do chlebníku, musí být úplně studený, ať už jste ho koupili, nebo doma upekli. Nechte ho vychladnout na roštu, kde k němu vzduch proudí ze všech stran, a teprve potom ho zabalte do utěrky.
Jak se jednotlivé způsoby uložení podepíší na chlebu, shrnuje následující tabulka:
Kam chléb uložit Co to s bochníkem udělá Bavlněná nebo lněná utěrka v chlebníku kůrka dýchá, látka nasaje přebytečnou vlhkost a bochník zůstane čerstvý klidně pět dní Plátěné sáčky nebo voskované ubrousky fungují na stejném principu, bochník v nich vydrží čerstvý klidně pět dní Lednice (chlad kolem čtyř stupňů) chléb kvůli retrogradaci škrobu tvrdne mnohem rychleji a navíc nasákne cizí pachy Igelitový (mikrotenový) sáček vlhkost nemá kudy uniknout, kolem chleba vzniká teplé vlhké prostředí a hrozí plíseň Pár návyků, které rozhodnou o čerstvosti Přečtěte si také: Ani cibule, ani česnek. Do guláše patří 1 koření, které Maďaři přidávají celá staletí
O tom, jestli zůstane bochník vláčný, rozhodují maličkosti. Načatý chléb obracejte řezem ke stolu, odkrytá střída pak ztrácí vlhkost pozvolněji. Hlídejte si i stav utěrky a včas ji střídejte za suchou, protože do ní chléb průběžně předává vodu a zvlhlá tkanina plísni nahrává.
O čerstvosti načatého bochníku rozhodují maličkosti, třeba obracení řezem ke stolu a včasná výměna utěrky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
„Utěrku ale nejpozději po 3 dnech vyměňujte,” radí pro Český rozhlas Jaroslav Albrecht z Hostivařské pekárny. Stejnou péči si zaslouží i samotný chlebník. Nezapomeňte z něj vyklepat drobky a jednou za týden otřít vnitřek octem naředěným vodou, kyselé prostředí totiž plísni bere půdu pod nohama.
Kdy má mrazák pořád smysl
Mrazák rozhodně nezahazujte, jen ho nechte na to, k čemu se opravdu hodí. Pokud víte, že celý bochník do pár dnů nesníte, nakrájejte ho na plátky, zabalte a zamrazte. Při teplotách pod minus osmnáct stupňů se retrogradace škrobu prakticky zastaví a pečivo přestane stárnout. Když ho pak necháte roztát nebo krátce prohřejete v troubě, na chuti sotva poznáte rozdíl.
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Když chléb ztvrdne, není důvod ho vyhazovat. Připravíte z něj třeba sladkou žemlovku, chlebové knedlíky nebo ho nastrouháte na strouhanku. S plísní je to ale jinak. Když se jednou ukáže, nespoléhejte na to, že postačí odříznout viditelně zasažený kus. Vlákna prorůstají i tam, kde je okem nezahlédnete, takže bochník musí skončit celý v koši.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/retrogradace-skrobu-v-chladu/, https://regiony.rozhlas.cz/jak-uchovavat-chleba-pekari-radi-jak-si-bochnik-uzit-i-po-tydnu-7420465, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-spravne-skladovat-chleba/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/18040-jak-skladovat-pecivo-cerstve, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/jak-spravne-skladovat-chleb-dele-cerstvy/