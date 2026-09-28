Nikdy nekupujte tvaroh na konci týdne ve slevě. Prodavačky prozrazují, co se s ním děje v regálu

Mezi ostřílenými nakupujícími koluje jedno pravidlo: zlevněného tvarohu z pátečního regálu se raději ani nedotýkat. Zní to jako varování před zkaženým zbožím, jenže pravda je mnohem střízlivější. Zlevněný kelímek se v regálu ocitl hlavně proto, že se blíží jeho datum spotřeby a obchod ho chce stihnout prodat. Se samotnou kvalitou to většinou vůbec nesouvisí. I tak se nad tou radou vyplatí zastavit, a to kvůli jedné vlastnosti tvarohu.
Proč tvaroh ke konci týdne najednou spadne v ceně
Chlazené mléčné výrobky se do slev dostávají skoro každý den, tvaroh, jogurty i čerstvé sýry nevyjímaje. Obchod se nesnaží zbavit něčeho pokaženého. Prostě jen předem neodhadl, kolik kusů se prodá, a zbylé zásoby potřebuje pustit ven dřív, než se přiblíží konec doby spotřeby. Slevy přitom nebývají malé, běžně se pohybují zhruba od 25 do 70 procent.
Důležité je vědět, že čerstvý tvaroh patří mezi rychle se kazící potraviny. Jakmile datum spotřeby uplyne, obchod ho v regálu nechat nesmí a musí ho stáhnout. To, co ve slevovém koutku nebo pod křiklavou nálepkou vidíte, je proto pořád zboží v rámci data. Přesně tohle by vám potvrdila i každá prodavačka: do slevy míří zboží, které se blíží ke svému poslednímu dni, a obchod ho ještě chce stihnout prodat.
Přečtěte si také: Ani smetana, ani mléko. Bramborová kaše bude krémová díky 1 surovině, kterou přidávaly babičky Dvě slovíčka na obalu, která rozhodují o všem
Než dáte tvaroh do košíku, mrkněte, jaká formulace stojí u data. Rozdíl mezi nimi je zásadní.
„Spotřebujte do” je bezpečnostní datum. Najdete ho na potravinách s krátkou trvanlivostí, tedy u masa, ryb i čerstvých mléčných výrobků. Po tomto dni už výrobce ani prodejce neručí za to, že je jídlo zdravotně nezávadné, a prodávat se nesmí. Čerstvý tvaroh nese nejčastěji právě tohle označení.
„Minimální trvanlivost do” je oproti tomu datum kvality. Týká se trvanlivějších potravin a znamená, že do uvedeného dne si výrobek drží plnou chuť a vůni. Prodávat se smí i po tomto datu, ale pouze tehdy, když je výrobek viditelně opatřený upozorněním na prošlou trvanlivost a leží stranou od běžné nabídky. Pouhý štítek se slevou nebo označení akční nabídky zákon za takové upozornění nepovažuje. Jak vysvětluje šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová, takové potraviny jde při dobrém skladování „nejen jíst a pít, ale také prodávat s upozorněním”, že datum už uplynulo.
Přečtěte si také: Ani trouba, ani mikrovlnka. Pizzu z minulého dne ohřejete nejlépe na 1 místě v kuchyni
Přehledně oba pojmy shrnuje následující tabulka:
Parametr „Spotřebujte do” „Minimální trvanlivost do” Typ data bezpečnostní datum datum kvality Týká se rychle se kazících potravin (maso, ryby, čerstvé mléčné výrobky) trvanlivějších potravin Význam po tomto dni už výrobce ani prodejce neručí za zdravotní nezávadnost do uvedeného dne si výrobek drží plnou chuť a vůni Prodej po datu prodávat se nesmí smí, jen s viditelným upozorněním na prošlou trvanlivost a stranou od běžné nabídky Háček, kvůli kterému má rada svůj smysl
Když koupíte tvaroh těsně u data spotřeby, doma vám dlouho nevydrží, i kdyby v obchodě byl naprosto v pořádku. Bezpečně ho tedy pořizujte jen tehdy, když ho během dne nebo dvou opravdu zpracujete. Kdo nakupuje na celý týden dopředu, ten by měl u zlevněného kousku ke konci data spíš zaváhat.
Čerstvý tvaroh koupený těsně u data spotřeby doma vydrží jen krátce, nejlépe ho zpracujte během dne nebo dvou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pro srovnání, těstoviny nebo rýži s minimální trvanlivostí lze při suchém skladování jíst klidně měsíce po datu na obalu. Čerstvý tvaroh s datem spotřeby ale takový polštář nemá.
Přečtěte si také: Ani cibule, ani česnek. Do guláše patří 1 koření, které Maďaři přidávají celá staletí Podle čeho poznáte, že tenhle kelímek brát nemáte
Nejvíc napoví obal. Tvaroh v uzavřené plastové vaničce vydrží déle a je mikrobiologicky čistší, protože je hermeticky zavřený. Balení v alobalu se kazí rychleji, protože tvaroh uvnitř dál zraje, a navíc na staniolu bývá datum špatně čitelné. Když ho nepřečtete, nechte výrobek ležet.
Varovným signálem číslo jedna je nafouknuté víčko. Napovídá, že se v kelímku rozmnožily kvasinky a výrobek je tím pádem znehodnocený. Po otevření vás zkažený tvaroh varuje hned několika způsoby:
zápachem, který připomíná starý zkvašený sýr, chutí ujíždějící do kyselé až nepříjemně hořké polohy, barvou, která ztrácí čistou bílou a táhne do žluta, místy i modravou nebo šedou plísní. Přečtěte si také: Nejhorší chyba při rozmrazování masa. Dělá ji většina Čechů a ani o tom neví
Cokoliv z toho znamená jediné, rovnou do koše.
Když vás obchod napálí, máte právo se bránit
Datum na obalu musí být ze zákona čitelné, srozumitelné a nesmí ho zakrývat cenovka. Na správné označování dohlíží Státní zemědělská a potravinářská inspekce a za nezávadnost prošlého zboží ve výprodeji ručí prodejce.
Objevíte-li až doma, že tvaroh má prošlé datum spotřeby nebo že šlo o zboží po trvanlivosti bez jasného upozornění v obchodě, jde o vadu. Máte právo ho vrátit a chtít zpět peníze nebo výměnu, nejlépe s účtenkou po ruce. Zlevněný tvaroh se tak dá koupit chytře. Stačí u regálu věnovat pár vteřin obalu, datu a slovíčku, které před ním stojí.
Zdroje: https://dostupnyadvokat.cz/blog/spotrebujte-do-minimalni-trvanlivost, https://bezpecnostpotravin.cz/datum-minimalni-trvanlivosti-datum-pouzitelnosti-nove-informace/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/nafouknute-vicko-tvaroh-30001104.html, https://www.dtest.cz/clanek-7231/dtest-snist-nebo-vyhodit-prosle-potraviny, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/47004-smi-supermarkety-prosle-zbozi, https://www.vitalia.cz/clanky/zlevnene-potraviny-v-obchodech-nejsou-ani-prosle-ani-do-dneska-klidne-je-kupte/