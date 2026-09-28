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Nikdy nekupujte tvaroh na konci týdne ve slevě. Prodavačky prozrazují, co se s ním děje v regálu

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Mezi ostřílenými nakupujícími koluje jedno pravidlo: zlevněného tvarohu z pátečního regálu se raději ani nedotýkat. Zní to jako varování před zkaženým zbožím, jenže pravda je mnohem střízlivější. Zlevněný kelímek se...
Nikdy nekupujte tvaroh na konci týdne ve slevě. Prodavačky prozrazují, co se s ním děje v regálu

Nikdy nekupujte tvaroh na konci týdne ve slevě. Prodavačky prozrazují, co se s ním děje v regálu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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