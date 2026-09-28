Vémola po sladkém comebacku: Vosgröne se v kleci snažil jen přežít, udělal chybu

Frankfurtská Festhalle, páteční večer, OKTAGON 94. Muž, který ještě na jaře veřejně mluvil o konci kariéry a chodil na kontroly po operaci čelisti, stojí uprostřed klece s rukama nad hlavou. Karlos Vémola právě dokázal něco, čemu před pár měsíci nevěřil ani on sám: vrátil se z důchodu a soupeře nejen porazil, ale rozebral ho způsobem, který připomínal jeho nejlepší roky. Německý specialista na brazilské jiu-jitsu Fréderic Vosgröne odcházel s vyraženým zubem a s vědomím, že od poloviny zápasu řešil jediné, jak přežít do gongu.
Comeback, který nebyl naplánovaný
Vémolův návrat nevznikl u strategického stolu. Sám přiznával, že byl s koncem kariéry smířený. Patnáct měsíců bez zápasu, operace čelisti s kovovým plátem, rozchod s partnerkou, policejní vyšetřování v drogové kauze; okolnosti, které by většinu borců udržely v civilu. Jenže právě ten tlak ho paradoxně vrátil do gymu. „Trénink na zápas mě zachraňuje,“ říkal v předzápasovém rozhovoru pro iSport. „Chci, ať se lidi už neptají, co doma.“
Impulzem k návratu byla výzva samotného Vosgröneho a, jak Vémola sám říká, „životní okolnosti“, které ho přiměly hledat únik od každodenního stresu. Ne sportovní krize, ne série porážek. Útěk do přípravy jako terapie.
Dvě kola, dva různé zápasy
První kolo ještě nabídlo momenty, kdy Vosgröne vypadal jako legitimní hrozba. Jeho background v BJJ (většinu svých pěti výher zapsal na submisi) se projevil v několika nebezpečných situacích na zemi. Vémola to po zápase nijak nezastíral: přiznal, že v prvním kole musel být ostražitý.
Pak přišlo druhé kolo. A s ním úplně jiný zápas.
Podle Vémolových slov bylo vidět, jak Vosgröneho úroveň jiu-jitsu „rapidně klesá“ po každém inkasovaném úderu. Němec přestal přemýšlet o tom, co nasadit. Řešil jen, jak přežít. Čísla to potvrzují brutálně: server Onlajny zaznamenal celkový poměr úderů 175 ku 27, iSport pak signifikantní zásahy 89 ku 13. V závěru prvního kola navíc Vosgröne udělal fatální chybu, nabídl soupeři záda. Vémola příležitost využil a od té chvíle diktoval tempo.
TKO přišlo ve druhém kole. Ne těsným zastavením, ale logickým vyústěním jednostranné dominance.
Chyba, která se neodehrála v kleci
Zajímavé je, že Vémola za Vosgröneho hlavní chybu nepovažuje ten moment, kdy nabídl záda. Podle něj se Němec spálil mnohem dřív, rozhodnutím shazovat do domluvené váhy 89 kilogramů. Vosgröne je na oficiálním profilu OKTAGONu vedený jako polotěžká váha. Do takto velkého zápasu šel poprvé s výraznějším shazováním a podle Vémoly to bylo znát: „Vypadal menší než dřív.“
Sám Vosgröne po prohře mluvil smířlivě. Uznal Vémolovu sílu, přiznal, že se musí zlepšit „ve všem, hlavně ve strikingu“, a připomněl nevyužitou šanci z prvního kola. Plánuje stabilizaci kolem 84 kilogramů a návrat. Ale to už je jiný příběh.
Co přijde dál: OKTAGON 100 a velká jména
Vémola po zápase nemluvil o titulové cestě. Žádný plán na systematické šplhání žebříčkem. Místo toho jasná deklarace: chce velké zápasy s velkými jmény. A chce je brzy, „než zase propadnu depresím“.
Konkrétní cíl? Jubilejní OKTAGON 100, který se koná 29. prosince 2026 v pražské O2 areně. Vstupenky už jsou v prodeji přes Ticketportal. Vémola potvrzuje, že o jeho účasti se jedná, ale soupeře zatím nezná. Mezi veřejně vyslovenými variantami figuruje Stephan Pütz, bývalý světový šampion, který letos v létě pro německý RadarMMA naznačil, že skončil příliš brzy. Oficiální potvrzení ale chybí.
Další jméno, které se opakovaně vrací, je Michal Materla. Vémola ho ale odmítá za podmínek, které Polák nabízí, tedy box v malých rukavicích. „Materla je v boxu lepší, nechci mu dávat takovou výhodu,“ říká otevřeně. Pokud k tomu duelu dojde, bude to podle něj v pravidlech MMA, nebo vůbec.
Čelist, risk a otevřené otázky
Zdravotní stránka zůstává tématem, které Vémola sám otevírá s typickou nonšalancí. Před Frankfurtem přiznal, že odložil lékařskou kontrolu čelisti, nechtěl před zápasem slyšet případně špatnou zprávu. Kovový plát drží, bolest přetrvává, ret se stále nehýbe úplně normálně. Po výhře ale dodal, že doktor nepředpokládá nic, co by mu mělo bránit pokračovat.
Patnáct měsíců pauzy, operace, osobní krize, a na konci večera stojí v kleci s čistým výsledkem a plánem na další zápas. Jestli comeback měl být test, jestli Vémola ještě umí diktovat pravidla uvnitř klece, Frankfurt dal jednoznačnou odpověď. Zbývá zjistit, proti komu ji zopakuje v prosinci v Praze.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný