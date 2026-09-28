„Sex, sadismus a sentiment." Režisér Tomáš Svoboda o tom, co všechno má mít komedie

Nedávno uvedl absurdní komedii Srnky, letos jde do kin snímek Proč bychom se nezabili. Režisér Tomáš Svoboda se svými komediemi zkrátka nezahálí. O tom, z čeho při tvorbě své novinky vycházel, práci s herci i o tom, co má mít správná komedie, se rozpovídal s redakcí Kinoboxu.
Původně to bylo producentské rozhodnutí – zpracovat v rámci filmu Prodanou nevěstu. Následně se zrodil úmysl převést Prodanou nevěstu do současného jazyka tak, aby se z ní příběh neztratil, což pozná velmi málo lidí, kteří na film přijdou. Ale to je mi jedno.
Film je z vesnického prostředí, zároveň nahlédneme i do světa mladých influencerů. To už jsou dvě různé sociální bubliny. Bylo náročné se do nich ponořit?
Vesnické prostředí znám celkem dobře. Co se týče influencerského prostředí, to znám z divadla. To totiž propagujeme na sítích dost podobným způsobem, takže nějakým způsobem to z pracovního prostředí znám.
Z čeho těžíte humor? Vyplývá spíš ze situace, nebo vychází z postav?
V tomto případě to bylo obojí. Nějak si vyklenete příběh, ale tady se klene jako gag. Viz třeba scéna, kdy si postavy připravují lenart v obilí, což se pak vypointuje na konci. Je to ale rekvizitní vtip, running joke, ke kterému dojdeme později. Uvnitř každé té situace by měl být gagový moment, třeba jazyková stylizace. Jako když jedna postava stále opakuje „víš jak.” Každý gag je svým způsobem rekvizitní. Celý příběh i všechny věci v tom oblouku jsou vlastně gagového založení.
Je těžké vymýšlet komedii?
Je to těžké. Baví mě to, je to radost, ale je to těžké. Komedie má v sobě určitou matematiku, určité vzorce, které je třeba dodržet.
Chtěl jste filmem navázat na nějakou konkrétní tradici? Třeba komedie typu Slunce, seno…?
Ne, a tuhle tradici bych upřímně ani nechtěl. Nemám ty filmy moc rád. Ale nějaká vesnická komedie jako třeba Vesničko má středisková nabízí na tom vesnickém životě to chytřejší. Proto Prodaná nevěsta, proto influenceři, proto převádění Kecala v castingovou agenturu. To mě baví. Nechci prvoplánové vtipy. Zároveň když má někdo dostat facku, tak ji má dostat, to k vesnici patří. Ale také chci, aby si z toho lidi odnášeli něco hlubšího.
Necháváte herce improvizovat, když jde o vtipy, nebo to máte raději pod kontrolou?
Nechávám je improvizovat, zvlášť když mám před kamerou takové komiky, jako u tohoto filmu. Většinou se ale dobereme k tomu, co je v původním textu. Herci si s tím různě hrají, ale vzhledem k tomu, že děj plyne určitým způsobem, se improvizuje obtížně.
Nedávno jste uvedl film Srnky, kde jste spolupracoval s ansámblem Divadla Mír. To má vlastní komickou poetiku. Křížilo se to nějak s tím, co jste tam chtěl?
V Proč bychom se nezabili tři z nich hráli, a já tu jejich radost z humoru sdílím a hodně mě to baví. V Srnkách jsme si ověřili, že všichni máme rádi ten krok stranou. Baví nás to trochu přehnat a jít do neprobádaných možností, jaké ten humor nabízí. To je mi hodně blízké.
Chtěl jste ty úkroky udělat i v případě Proč bychom se nezabili?
Tam je těch úkroků málo. Je to vlastně přívětivý snímek. Samotným úkrokem je ta opera, a pak jsou tam takové detaily, jako je rybník plný branek. To je reálná věc, kterou najdeme kousek od naší vesnice. Lidé jsou prostě líní je vyndávat. Ale jinak je to běžná vesnická komedie.
Co by podle vás měla mít vesnická komedie?
Vždycky říkám, že každá komedie má mít tři „S” – sex, sadismus a sentiment. Vždy tam musí být nějaká láska, nevraživost až na hraně a sentiment, který to na konci všechno sblíží.
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Zdroj: Kinobox