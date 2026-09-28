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„Sex, sadismus a sentiment." Režisér Tomáš Svoboda o tom, co všechno má mít komedie

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Nedávno uvedl absurdní komedii Srnky, letos jde do kin snímek Proč bychom se nezabili. Režisér Tomáš Svoboda se svými komediemi zkrátka nezahálí. O tom, z čeho při tvorbě své novinky vycházel, práci s herci i o tom, co má mít správná komedie, se rozpovídal s redakcí Kinoboxu.
„Sex, sadismus a sentiment." Režisér Tomáš Svoboda o tom, co všechno má mít komedie

„Sex, sadismus a sentiment." Režisér Tomáš Svoboda o tom, co všechno má mít komedie

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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