Syté houbové karbanátky bez masa, které na talíři rozhodně nepůsobí jako kompromis

Houbové dělám nejčastěji ve chvíli, kdy mají být k karbanátky bramborám něčím poctivějším než jen přílohou navíc. Houby v nich nejsou schované někde vzadu v chuti, drží celé jídlo. Jedna věc se ale obejít nedá: se musí opravdu dobře vydusit. Když v ní zůstane moc vody, člověk pak u pánve zbytečně nadává. houbová směs
Základ je vlastně docela prostý:
houby, cibule a vepřová plec. Houbové karbanátky se dělají i bez masa, někdo do nich přidává namočené pečivo, jinde je ještě poctivě obalí v trojobalu. I to má svoje místo. Tahle masová verze je ale o něco jistější, směs pěkně drží a při smažení se s ní tolik nebojuje. Houby navíc podle informací z Healthline přinášejí vlákninu, antioxidanty a vitaminy skupiny B, takže to není jen vzpomínka na smažení z nedělní kuchyně. Recept na syté houbové karbanátky
Doba přípravy: 50 minut Co potřebujeme 750 g hub pokrájených na kostky 3 ks cibule 1 kg vepřové plece 2 ks vejce 5 lžic strouhanky + ještě na obalení 1,5 lžičky soli 1 lžička pepře 2 lžičky kmínu 1 lžička vegety podle potřeby oleje na smažení Postup přípravy křupavých bezmasých karbanátků s houbami
1.
Cibuli oloupejte, nasekejte nadrobno a na menším množství oleje ji nechte zesklovatět. Jakmile změkne, přidejte houby nakrájené na kostky.
2. Přisypte
pepř a kmín. Směs promíchejte, pánev přiklopte a duste asi 15 minut. Pak pokličku sundejte a nechte odpařit vodu, kterou houby pustily. Tady se vyplatí nespěchat, klidně jim pár minut přidejte. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Nenápadné, a přitom do posledního drobku pryč: Houbové karbanátky, které obstojí i u odpůrců hub
3. Podušenou směs nechte vychladnout. Horké houby by se s masem spojily hůř a výsledek by mohl být spíš mazlavý než připravený na tvarování karbanátků.
4. Vychladlé
houby s cibulí pomelete spolu s vepřovou plecí. Do mísy přidejte vejce, sůl, vegetu a směs pořádně propracujte. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Nenápadné, a přitom do posledního drobku pryč: Houbové karbanátky, které obstojí i u odpůrců hub
5. Vmíchejte
5 lžic strouhanky. Když hmota pořád působí řídce, přidejte ještě trochu strouhanky, ale po menších dávkách. Karbanátek má zůstat šťavnatý, ne ztvrdnout do suché placky.
6. Z připravené směsi vytvarujte karbanátky, obalte je ve
strouhance a smažte na oleji z obou stran dozlatova. Orientačně počítejte asi 4 až 5 minut na každou stranu.
7. Podávejte s
vařenými bramborami. Nejlépe chutnají hned po usmažení, když z nich ještě jde vůně hub a kmínu.
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TIP: Kdo chce chuť o něco výraznější, může do směsi přidat jeden prolisovaný stroužek česneku. Víc bych s ním ale nepracovala, houby mají zůstat hlavní. Často kladené otázky o houbových karbanátcích
Musí v nich být maso?
Nemusí. Připravují se i čistě houbové karbanátky, většinou z podušených hub, cibule a pečiva nebo strouhanky. Verze s plecí je sytější a na pánvi zpravidla lépe drží tvar.
Proč se mi směs rozpadá?
Nejčastěji kvůli vodě, která zůstala v houbách. Po dušení je proto nechte opravdu vydusit. Strouhanku přidávejte postupně, ne všechno najednou, protože pak se směs snadno přesuší.
Jde je udělat i ze zbylého chleba?
Ano, jde. V některých receptech nahrazuje starší pečivo nebo chleba část strouhanky a karbanátky jsou potom měkčí. Jen je dobré počítat s tím, že pečivo saje jinak než suchá strouhanka, a raději si pohlídat i sůl.
Hodí se i studené?
Ano. Některé kuchařské verze s nimi počítají i zastudena, třeba mezi dva krajíce chleba na cestu. Já bych je ale pořád nejradši jedla teplé, s bramborem.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou