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Syté houbové karbanátky bez masa, které na talíři rozhodně nepůsobí jako kompromis

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Houbové karbanátky dělám ve chvíli, kdy chci něco poctivého k bramborám a zároveň nechci, aby houby skončily jen v omáčce. Tady jsou v hlavní roli a je to znát. Důležité je jediné: houbovou směs opravdu dobře vydusit, jinak budete při smažení spíš zachraňovat pánev než oběd.
Fotografie k houbovým karbanátkům

Fotografie k houbovým karbanátkům

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Nenápadné, a přitom do posledního drobku pryč: Houbové karbanátky, které obstojí i u odpůrců hub
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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