Na Ukrajině budou zabíjet humanoidní roboti. Fedorov je chce poslat přímo do zákopůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na Ukrajině budou zabíjet humanoidní roboti. Fedorov je chce poslat přímo do zákopů
Zimbabwe povolilo společnosti Drone Solutions International provozovat doručovací drony KITE mimo přímý...
TechCrunch vybral 200 firem pro letošní Startup Battlefield. Mezi nimi jsou i startupy spojené s drony,...
DJI Neo 3 se objevil na dalších fotografiích ještě před oficiálním představením. Tentokrát je vidět také...
Peking výrazně zpřísňuje pravidla pro drony. Od 15. listopadu 2026 nebude na území čínské metropole...
Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...Všechny články tohoto autora →
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