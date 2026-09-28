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Rapper čerpal inspiraci ze zvuků Brna. Místní se báli, že plánuje nepravosti

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Třicetiletý umělec potřeboval novou dávku inspirace, vyrazil ji proto sbírat do brněnských Židenic. Pustil si rytmickou hudbu, opřel se o pouliční lampu a nahrával si zvuk města. Místním se ale moc nezdál, přivolali proto strážníky.
Rapper čerpal inspiraci ze zvuků Brna. Místní se báli, že plánuje nepravosti

Rapper čerpal inspiraci ze zvuků Brna. Místní se báli, že plánuje nepravosti

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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