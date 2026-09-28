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Nasbírejte si před zimou poslední dary přírody

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Dny se pomalu krátí a příroda nás vybízí k posledním procházkám barevnou krajinou. Po cestě si můžeme natrhat hrsti šípků, trnek a bezinek nebo nasbírat jitrocel na léčivý sirup. Vydejte se s námi za poznáním podzimních léčivek.
Nasbírejte si před zimou poslední dary přírody

Nasbírejte si před zimou poslední dary přírody

Zdroj: Vitalie Baciu / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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