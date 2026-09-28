Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Pár slov jsme prohodili, řekl Galvas o Crosbym. Teď je zpět v Liberci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Obránce Tomáš Galvas bojoval o místo v NHL v kádru Pittsburghu Penguins. To mu nakonec nevyšlo, a tak sezonu stráví v dresu Tygrů, za které už odehrál nedělní duel proti Třinci. Jak se mu hrálo? A jaký byl kemp NHL?
Pár slov jsme prohodili, řekl Galvas o Crosbym. Teď je zpět v Liberci

Pár slov jsme prohodili, řekl Galvas o Crosbym. Teď je zpět v Liberci

Zdroj: Bílí Tygři Liberec
Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Tygři doma dál s nulou. Třinci podlehli 1:3
Tygři doma dál s nulou. Třinci podlehli 1:3
Jablonec chce proměnit Tyršovy sady. Chystá žádost o evropskou dotaci
Jablonec chce proměnit Tyršovy sady. Chystá žádost o evropskou dotaci

Tyršovy sady v Jablonci čeká komplexní proměna. O té se mluví už několik let, nyní město připravuje žádost...

Liberec přispěje 50 miliony korun na rekonstrukci pavilonu levhartů v zoo
Liberec přispěje 50 miliony korun na rekonstrukci pavilonu levhartů v zoo

Liberec přispěje 50 miliony korun na rekonstrukci pavilonu levhartů, kterou plánuje krajská zoo zahájit na...

Frýdlant na výstavbu nové čtvrti nevybral investora ani napodruhé
Frýdlant na výstavbu nové čtvrti nevybral investora ani napodruhé

Ani druhý záměr na prodej pozemků pro výstavbu nově čtvrti ve frýdlantské lokalitě Novoměstská nepřinesl...

Hrádek nad Nisou investuje díky dotacím a úvěru miliardu korun do svého rozvoje
Hrádek nad Nisou investuje díky dotacím a úvěru miliardu korun do svého rozvoje

Vodovody, kanalizace, nová poliklinika, dům sportu, parky, škola i dům dětí, to všechno jsou investice, na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.