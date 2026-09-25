Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Vivo Watch 6 přicházejí: AMOLED displej s vysokým jasem a výdrž až 21 dní

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vivo představilo na domácí půdě novinky série X500 Pro a současně jsme se dočkali potvrzení dostupnosti na evropském trhu, současně k nám přijde i Fold6....
Vivo Watch 6 přicházejí: AMOLED displej s vysokým jasem a výdrž až 21 dní

Vivo Watch 6 přicházejí: AMOLED displej s vysokým jasem a výdrž až 21 dní

Zdroj: Vivo
Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
OnePlus N6 Lite: velká baterie v základním balení
OnePlus N6 Lite: velká baterie v základním balení
Apple pracuje na náramku bez displeje, míří na Whoop
Apple pracuje na náramku bez displeje, míří na Whoop

Apple Watch by v blízké budoucnosti už nemusely být jedinou nositelnou elektronikou pocházející z...

Skládačky jsou mezi telefony raritou, změní to iPhone Duo?
Skládačky jsou mezi telefony raritou, změní to iPhone Duo?

Skládací telefony jsou nepochybně pořád exotika. Více než sedm let po prvním ohebném Samsungu, který se...

Google Fotky přinášejí funkci Nálad a nástroj pro anonymizaci snímků
Google Fotky přinášejí funkci Nálad a nástroj pro anonymizaci snímků

Google Fotky postupně bobtnají a nabízí čím dál více dodatečných funkcí, jenže ne všechny jsou dostupné po...

Revolut v září čelí dvojímu úniku dat, selhal lidský faktor i partner
Revolut v září čelí dvojímu úniku dat, selhal lidský faktor i partner

Revolut řeší v září už druhý bezpečnostní incident, při kterém se citlivé údaje klientů dostaly ven....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.