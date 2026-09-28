Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Kdo má ve spíži tuhle starou skleněnou dózu po babičce, ať ji nevyhazuje, sběratelé za ni platí i 7 000 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Skleněná nádoba s víčkem, do které babička kdysi ukládala domácí zásoby, dnes umí pořádně překvapit. Na sběratelském trhu se totiž za některé staré dózy platí částky, které klidně přebijí cenu...
Kdo má ve spíži tuhle starou skleněnou dózu po babičce, ať ji nevyhazuje, sběratelé za ni platí i 7 000 Kč

Kdo má ve spíži tuhle starou skleněnou dózu po babičce, ať ji nevyhazuje, sběratelé za ni platí i 7 000 Kč

Zdroj:
Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Nikdy nekupujte kuřecí maso v pátek odpoledne ve slevě. Řezníci vysvětlují, proč se ho obchody potřebují rychle zbavit
Nikdy nekupujte kuřecí maso v pátek odpoledne ve slevě. Řezníci vysvětlují, proč se ho obchody potřebují rychle zbavit
Tahle obyčejná zelenina je po 60 zásadní. Podpoří srdce i trávení
Tahle obyčejná zelenina je po 60 zásadní. Podpoří srdce i trávení

Celer v české kuchyni většinou skončí schovaný ve vývaru nebo nastrouhaný do svíčkové. Málokdo z něj dělá...

Nikdy nekupujte tvaroh na konci týdne ve slevě. Prodavačky prozrazují, co se s ním děje v regálu
Nikdy nekupujte tvaroh na konci týdne ve slevě. Prodavačky prozrazují, co se s ním děje v regálu

Mezi ostřílenými nakupujícími koluje jedno pravidlo: zlevněného tvarohu z pátečního regálu se raději ani...

Zapomeňte na mražení chleba v sáčku. Pekaři ho skladují jinak a vydrží čerstvý 5 dní
Zapomeňte na mražení chleba v sáčku. Pekaři ho skladují jinak a vydrží čerstvý 5 dní

Sotva chléb doma povolí, spousta lidí sáhne po mrazáku a igelitovém sáčku. V pekárně přitom žádnou takovou...

Ani majoránka, ani česnek. Do bramboráků patří 1 surovina, kterou babičky přidávaly vždycky
Ani majoránka, ani česnek. Do bramboráků patří 1 surovina, kterou babičky přidávaly vždycky

Skoro každý sáhne po česneku a majoránce a myslí si, že tím je hotovo. Jenže bramboráky od babičky chutnaly...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.