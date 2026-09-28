Kdo má ve spíži tuhle starou skleněnou dózu po babičce, ať ji nevyhazuje, sběratelé za ni platí i 7 000 Kč

Skleněná nádoba s víčkem, do které babička kdysi ukládala domácí zásoby, dnes umí pořádně překvapit. Na sběratelském trhu se totiž za některé staré dózy platí částky, které klidně přebijí cenu nové myčky. Poklad ale neschovává každý kousek z kredence. O výsledné hodnotě rozhoduje několik detailů, a ty si přitom dokážete zkontrolovat sami během pár minut u kuchyňské linky.
Většina starých dóz velké jmění neschovává
Kolem starého skla se drží mýtus, že jakýkoli zděděný kousek má automaticky cenu v tisících. Smaltovaná dóza na mouku, jakou znají pamětníci padesátých let, se přitom na bazarech prodává jen za sto padesát až tři sta korun. Podobně dopadne i většina lisovaných skleněných nádob, kterých se vyrobily statisíce kusů. Vysoké sumy se pojí jen s určitými typy, materiály a jmény, takže se vyplatí nejdřív zjistit, do které kategorie váš kousek patří.
Uranové sklo poznáte podle záře pod UV lampou
Největší poptávka panuje po dózách z uranového skla. Charakteristická je pro ně nazelenalá až lehce nažloutlá barva, kterou sklovině dodává příměs oxidu uranu. Jistotu získáte až po setmění. Stačí na kousek namířit ultrafialovou lampičku a pravé uranové sklo se během okamžiku rozzáří sytě zeleně. Jeden háček tu ale je, protože stejně dokáže reagovat i sklo obarvené manganem, takže samotná záře ještě nic nedokazuje. U opravdových rarit se ceny šplhají do desítek tisíc, běžné misky nebo skleničky se drží někde mezi stovkami a jednotkami tisíc. Obav se přitom zbavte, ve vitríně je uranové sklo neškodné, protože uranu obsahuje málo a jeho záření je zanedbatelné. Na jídlo a pití se ale nehodí, hlavně u kyselých pokrmů a nápojů, protože z něj mohou do obsahu pronikat stopy uranu. U naprasklých nebo odštípnutých kusů to platí dvojnásob.
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Lisované dózy určené na sypké zásoby pocházejí ze skláren, které roku 1965 spojil pod jednu střechu národní podnik Sklo Union. V aukčních katalozích dnes nejčastěji narazíte na kusy s ražbou Rudolfovy huti. Málokdo tehdy tušil, že tvary těchhle všedních nádob navrhovali přední čeští výtvarníci, mezi nimi Rudolf Jurnikl, František Vízner, Vladislav Urban nebo Adolf Matura. Kupující je brali čistě prakticky, v obchodě za ně nechali kolem čtrnácti korun a hlavně řešili, jestli se dovnitř vejde dostatek zásob. Samostatnou kapitolu tvoří starší, prvorepublikové kousky. Ručně malovaná dóza na vysoké nožce ve stylu Art Deco z dvacátých let se na aukčních portálech nabízí kolem sedmi tisíc korun.
Všední lisované dózy na sypké zásoby navrhovali přední čeští skláři a dnes je sběratelé vyhledávají. Ilustrační foto. Zdroj: Ella Wimer / Pexels. Zachovalost váží víc než samotné stáří
Na hodnotu má zásadní vliv stav kousku. Sběratelé touží po bezvadných exemplářích, takže odřený okraj, jemná prasklinka ve skle nebo chybějící poklička dokážou požadovanou částku srazit klidně o devět desetin. Nejvýše míří dózy, které přežily desítky let bez jediného šrámu a nepřišly ani o svou poklici. Svou roli hraje i barevnost, přičemž vzácnější pastelové odstíny bývají žádanější než běžné čiré sklo. Když takový kousek doma najdete, potlačte nutkání ho vydrhnout do lesku. Sběratelé oceňují přirozenou patinu a agresivní čištění nebo leštění hodnotu naopak srazí. Úplně stačí opatrně oprášit nános prachu.
Reálné ceny a kam s nálezem zamířit
Rozpětí cen je opravdu široké. Zdobený autorský model ze Sklo Union vyjde zhruba na sedm set korun, zatímco kompletně dochovaná souprava nebo obzvlášť hledané provedení v perfektní kondici se vyšplhá až k šesti tisícům. Broušené kousky s kovovým uzávěrem míří ještě výš a prvorepublikové malované dózy se pohybují kolem sedmi tisíc.
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Pár rad, jak s nálezem naložit:
Jakmile máte podezření, že vám rukama prošel opravdu vzácný kus, vyhněte se zastavárně za rohem. Nejlepší cenu nabídnou dražební portály zaměřené na starožitnosti a sběratelské komunity, kde kupující přesně vědí, po čem jdou. Nafoťte dózu ze všech úhlů a nezapomeňte na dno se značkou výrobce. Pokud si nejste jistí, obraťte se na zkušeného starožitníka.
Laické cenové odhady z online fór totiž člověka snadno svedou vedle.
Zdroje: https://www.nespechej.cz/clanky/stare-kuchynske-dozy-maji-dnes-cenu-zlata-tuto-uplne-nenapadnou-dnes-sberatele-vykupuji-za-7-000-kc-20260729-9563.html, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/jak-poznat-uranove-sklo/, https://www.dotyk.cz/lifestyle/retro-nadobi-uranove-sklo-cena/, https://techsvet.cz/zajimavosti/nektery-z-techto-predmetu-mel-doma-kazdy-cechoslovak-bez-vyjimky-tenkrat-staly-od-10-do-200-kc-dnes-maji-cenu-az-od-3-500-do-50-000-kc/vaclav-bartusek/, https://www.tiscali.cz/tahle-sklenena-doza-stala-za-socialismu-14-kcs-dnes-za-ni-sberatele-davaji-az-6-000-kc-731144